NTT DATA feiert fünf Jahre Enso – The Space for Creators

Der Co-Creation-Space Enso hat sich bei der gemeinschaftlichen Entwicklung innovativer technologischer Lösungen bewährt

München, 20. Oktober 2022 – NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, zieht eine positive Bilanz nach den ersten fünf Jahren „Enso – The Space for Creators“: Fast 500 Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus führenden Unternehmen der wichtigsten Schlüsselbranchen belegen das große Interesse der zahlreichen Kunden und Partner an kreativer Zusammenarbeit mit dem Innovationsdienstleister NTT DATA.

Technologie verständlich und erfahrbar machen – so lautet das Erfolgsrezept des Co-Creation Space. Dabei geht es immer um ihr Lösungspotenzial für konkrete Aufgabenstellungen. Beispielsweise können Unternehmen aus Fertigungsindustrie und Telekommunikationsbranche eines der ersten Cloud-native 5G-Campusnetzwerke in Deutschland nutzen, um die Vorteile von 5G für digitale Geschäftsmodelle im Internet der Dinge unter realen Bedingungen zu testen. Ein Angebot, das unter anderem die FANUC Europe Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Fabrikautomation, bereits mit Erfolg genutzt hat.

Ralf Winkelmann, Geschäftsführer FANUC Deutschland GmbH und Vice President FANUC Europe Corporation, fasst seine Erfahrungen so zusammen: „Im Rahmen unserer globalen Partnerschaft durften wir einen spannenden Tag bei NTT DATA im Enso verbringen. Die inspirierenden Diskussionen, geleitet durch die moderierte Methodik, haben uns einen großen Schritt nach vorne gebracht bei der Definition von Use Cases basierend auf dem Einsatz von 5G Technologie in der Fertigungs-Automatisierung. Wir freuen uns auf den Folge-Workshop, um die konkreten nächsten Schritte gemeinsam zu erarbeiten.“

Digitale Erweiterung erfolgreich integriert

„Mit Enso – The Space for Creators haben wir eine einzigartige Umgebung geschaffen, in der wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und gemeinsam mit Kunden, Partnern und Mitarbeiter:innen auf Basis von fortschrittlichen Technologien neue Lösungen für eine vernetzte Welt kreieren. Wir arbeiten in interdisziplinären Teams, binden Entscheider:innen ein und liefern konkrete Ergebnisse“, erklärte Ralf Malter, COO und Geschäftsführer NTT DATA DACH, anlässlich des Jubiläums. Ein besonderes Kapitel der Erfolgsgeschichte von fünf Jahren Enso stellt die Erweiterung des Konzepts in den digitalen Raum dar. Ursprünglich in kürzester Zeit als Reaktion auf die Kontaktbeschränkungen während der Covid-19-Pandemie eingeführt, wird Enso Digital heute gern genutzt, um weltweit verteilte Entwicklungsressourcen in den Co-Creation-Prozess einzubinden.

NTT DATA unterstützt Innovation mit einem Mix aus bewährten Standardformaten und individuellen Serviceleistungen.* Dahinter steht die Erkenntnis, dass es keinen Innovationsprozess gibt, der für alle Fälle die beste Lösung bietet. Vielmehr kommt es darauf an, das Innovationspotenzial eines Unternehmens, einer Gruppe oder eines Projekts bestmöglich zu unterstützen.

Co-Creation entwickelt sich weiter

Nach fünf Jahren Enso ist klar: Permanente Innovation verändert auch den Prozess der Erneuerung selbst. Viele kleine Lerneffekte aus einzelnen Projekten flossen in konkrete Verbesserungen wie etwa eine noch frühere Verifikation von Ideen im Feld. Hinzu kommt die Vielfalt der Einflüsse durch Technologien, Trends, klimatische und geopolitische Entwicklungen. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit bestimmen die Zielsetzung von Innovationsprojekten, wie zum Beispiel im Rahmen der Kreislaufwirtschaft heute stärker denn je. Digital Ethics, beispielsweise ein ethisch verantwortungsvoller Umgang mit Künstlicher Intelligenz, gewinnen ähnlich große Bedeutung wie die technologische Kompetenz zum Programmieren von KI-Algorithmen.

Quantencomputing erfordert neben dem Beherrschen neuer Basistechnologien zum Bau der Hardware ein ganz neues Denken bei der Entwicklung von Software, die den Geschwindigkeitsvorteil der neuen Technologie im Zusammenspiel mit herkömmlichen Anwendungen wirtschaftlich nutzbar macht. Die Entwicklung des Metaversums wird dazu führen, dass digitale Technologien die reale Welt stärker verändern als bisher. Diana Hauser, Co-Founderin des Enso – The Space for Creators, ist sich sicher: „Mit Enso wird NTT DATA am Standort München und im digitalen Raum Unternehmen darin unterstützen, all diese und viele weitere Technologien frühzeitig zu adaptieren und für wegweisende Innovation zu nutzen.“

_

Das Service-Angebot im Enso – The Space for Creators

Enso Foresight für zukunftsweisende Innovation

Die Präsentationsformate zukunftsweisender Technologiethemen reichen von inspirierenden Unternehmens-Keynotes bis hin zu Expertenpanels. Sie vermitteln Erkenntnisse von mehr als 5000 Expert:innen für Forschung und Entwicklung weltweit und dienen als Basis, um einen strategischen Plan für die nächsten drei bis fünf Jahre zu entwickeln.

Enso Advisory – Orientierung für die digitale Transformation

NTT DATA unterstützt die Definition der wichtigsten Prioritäten und Schwerpunktbereiche, um Möglichkeiten der gemeinsamen Schaffung und Innovation in allen Geschäfts- und Technologiebereichen zu ermitteln. Mit fundiertem Fachwissen in Wirtschaft, Technologie und Design. Und durch die Vernetzung mit dem weltumspannenden Ökosystem aus Start-ups und Technologiepartnern der NTT-Gruppe.

Enso Design Sprint – wirtschaftliche Innovation auf den Weg bringen

Die Frage nach der Machbarkeit ist zentral, wenn es darum geht, die Mittel für Innovation bestmöglich einzusetzen. Enso Design Sprint liefert Antworten durch Entwicklung, Prototyping und schnelles Testen. Das verkürzt Monate der Arbeit auf wenige Tage.

Enso Technology Drivers – Mehrwert schaffen durch Technologie

Über Themen wie Quantencomputing oder 5G-Netzwerke berichten Fachmedien fast täglich. Das F&E-Expertennetzwerk von NTT DATA verschafft einen Überblick über den Stand der Technik sowie Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze. So können Unternehmen schnell die profitabelsten Anwendungsfälle für spezifische Anforderungen identifizieren.

Enso as a Service – Co-Creation für individuelle Anforderungen

Kein Unternehmen ist wie das andere. Und wenn es um Innovation geht, ändert sich vieles auf dem Weg. Das modulare Konzept von Enso ermöglicht deshalb individuell angepasste Unterstützung auf Basis der vorkonfigurierten Innovationsformate.

