NTT DATA erweitert Leistungsportfolio für Nachhaltigkeit

Neue Dreierspitze fokussiert auf Digitalisierung als Hebel bei der Nachhaltigkeitstransformation

München, 05. April 2023 – NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, hat bekannt gegeben, dass es sein Portfolio an Beratungsleistungen und Technologieangeboten weiter ausbaut. Die im April neu besetzte Dreierspitze des Center of Excellence Sustainability repräsentiert deutlich die Ambition des Unternehmens, eine Führungsrolle bei der umsetzungsorientierten Begleitung von Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit einzunehmen.

Unternehmen sehen sich zunehmend in der Pflicht, weitreichende Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu planen, umzusetzen und in Berichten offenzulegen. Eine zentrale Voraussetzung für die Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie, die Steuerung der darin enthaltenen Maßnahmen sowie die akkurate Berichterstattung ist eine solide und umfassende Datengrundlage. Als Expertenhaus nimmt NTT DATA bei der Bewältigung dieser Herausforderung eine Schlüsselrolle ein. Denn durch klar definierte Prozesse für die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe von Daten auf Basis digitaler Technologien können Transparenz und damit Steuerungs- und Berichtsfähigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette optimal und zukunftsfähig hergestellt werden.

Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung NTT DATA DACH, erklärt dazu: „Indem Unternehmen ihr Kerngeschäft sowohl sozial und ökologisch verantwortlich als auch wirtschaftlich erfolgreich betreiben, leisten sie nicht nur einen Pflichtbeitrag zu ihrer Zukunftsfähigkeit, sondern verschaffen sich auch einen klaren Wettbewerbsvorteil. Der Hebel zur erfolgreichen Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien ist die Digitalisierung. Sie ist ein zentraler Enabler und unsere Stärke.“

Mit rund 300 Nachhaltigkeitsberatern in EMEAL, umfassendem Branchen- und Industrie-Know-how sowie Technologiekompetenz inklusive eines starken Netzes an Partnern kann NTT DATA Unternehmen von der konzeptionellen, strategischen Nachhaltigkeitsberatung bis hin zur konkreten Umsetzung in Prozesse und IT-Lösungen nahtlos begleiten.

Neue Dreierspitze als Co-Heads des Center of Excellence Sustainability

Dass NTT DATA sein Leistungsportfolio für Nachhaltigkeit jetzt noch ambitionierter ausrichtet, zeigt sich auch in der Neubesetzung der Leitung des Center of Excellence Sustainability mit Susanne Timosci, Dr. Larissa Talmon-Gros und Susanne Rathgeb. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung von Unternehmen in ihrer Nachhaltigkeitstransformation, den Ausbau des bestehenden Leistungsportfolios mit den Schwerpunkten Dekarbonisierung, Sustainable IT, der Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive der EU sowie den Ausbau externer Partnerschaften.

Stefan Hansen sagt dazu: „Unsere drei neuen Co-Heads vereinen fundiertes Wissen mit ausgeprägter Beratungs- und Strategiekompetenz und treiben das Thema Nachhaltigkeit mit außerordentlichem Engagement voran. Das ist die bestmögliche Voraussetzung dafür, dass wir Unternehmen so fit wie möglich für die Zukunft machen.“

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.nttdata.com/sustainable-society

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio und kombiniert globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Als IT-Dienstleister unterstützt NTT DATA seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation und bündelt Branchenexpertise, Beratung und Implementierung unter einem Dach. Die hohe Branchenexpertise der Industry Lines, unter anderem in den Branchen Automotive, Banking, Insurance, Industry & Services, Public & Health sowie Telecom & Media wird ergänzt durch Service Lines. Sie bündeln industrieübergreifende technologische, fachliche sowie methodische Kompetenzen und sind Inkubator für neue Technologien und Innovationsprozesse. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

