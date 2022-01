NTT DATA als einer der Hauptanwärter im ersten Everest Group Report „5G Engineering Services PEAK Matrix Assessment 2021“ platziert

Das Unternehmen wird für die Qualität seiner Projekte, seine qualifizierten Mitarbeiter und seine Investitionen in technische Fähigkeiten ausgezeichnet

München | Tokio, 25. Januar 2022 – NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass die Everest Group das Unternehmen in ihrem ersten 5G Engineering Services PEAK Matrix Assessment 2021 Bericht als Major Contender positioniert hat. NTT DATA wurde auch unter den Unternehmen aufgeführt, die im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von mehr als 30 % bei 5G-Engineering-Services erzielen.

Da 5G-Technologien neue Wege für die Arbeit von Menschen und die Optimierung von Industrieprozessen eröffnen, entwickelt sich ein Ökosystem von Partnern und technischen Dienstleistern, das Unternehmen bei der Bewältigung technologischer Herausforderungen unterstützt. NTT DATA tätigt erhebliche Investitionen in 5G und führt neue Produkte und Dienstleistungen ein, um Kunden dabei zu helfen, ihre geschäftlichen Transformationsprozesse zu beschleunigen, Betriebs- und Entwicklungskosten zu senken und überzeugende neue Anwendungsfälle für eine Vielzahl von Branchen zu entwickeln.

„NTT DATA glaubt nicht an einen Einheitsansatz, wenn es um 5G geht“, sagt Kaz Nishihata, Senior Executive Vice President & Representative Director bei NTT DATA Corporation. „Wir nutzen unsere technologischen Fähigkeiten, unsere Erfahrung in der Telekommunikation und unsere globale Marktdurchdringung, um unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für die Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle zu bieten. Die Auszeichnung als „Major Contender“ im Bericht „5G Engineering Services PEAK Matrix Assessment 2021″ der Everest Group zeigt, dass wir den Wert liefern, den Kunden brauchen.“

In ihrem ersten Bericht über 5G-Engineering-Services würdigt die Everest Group die guten Noten, die Kunden NTT DATA für die Qualität der gelieferten Projekte, die technische Expertise, die Einhaltung von Zeitplänen und die Fähigkeiten im Projektmanagement gegeben haben. Der Bericht bescheinigt NTT DATA außerdem starke Partnerschaften und eine positive Erfolgsbilanz bei Investitionen in Engineering-Fähigkeiten in Bereichen wie Network Slicing, Netzwerkvirtualisierung und Open RAN (Radio Access Network).

Der Bericht skizziert auch die Vision der 5G-Engineering-Services von NTT DATA. Die NTT-Gruppe hat F&E-Anstrengungen für einen langfristigen Plan zur Schaffung eines innovativen optischen und drahtlosen Netzwerks (IOWN) eingeleitet, das bis 2030 Hochgeschwindigkeits-Breitbandkommunikation, extrem niedrigen Energieverbrauch und enorme Rechenressourcen bieten würde. In der Zwischenzeit, so der Bericht, strebt NTT DATA den Proof of Concept flexibler Lösungen und gemeinsame Innovationsprojekte mit wichtigen Partnern an.

NTT DATA hat sich im Everest Group Report „5G Engineering Services PEAK Matrix Assessment 2021“ als einer der Hauptanwärter herauskristallisiert, was auf ein glaubwürdiges Marktwachstum und eine starke Präsenz in den Design-, Entwicklungs- und Testsegmenten der 5G-Engineering-Wertschöpfungskette zurückgeführt werden kann. Das Unternehmen hat in ein vielfältiges Partnerschaftsökosystem mit Unternehmen wie Cloud-Hyperscalern, O-RAN-Konsortien und ISVs investiert, um dem Markt hochwertige IPs (Intellectual Properties) zu liefern. Auch im privaten 5G-Bereich mit speziellen Angeboten für Network-as-a-Service und Cloud-basierten Plattformen für die Bereitstellung virtualisierter Netzwerkfunktionen ist es stark vertreten. NTT DATA wird von den Käufern immer wieder für seinen qualifizierten Ressourcenpool geschätzt, der sich durch sein technisches Know-how im 5G-Bereich und seine Lieferflexibilität aufgrund seiner weltweiten Präsenz auszeichnet.

Die 5G Engineering Services PEAK Matrix Bewertung 2021 basiert auf dem jährlichen RFI-Prozess der Everest Group für das Kalenderjahr 2021, der Interaktionen mit führenden digitalen Dienstleistern, Kundenreferenzprüfungen und eine eingehende Analyse des Marktes für Engineering Services umfasst.

Weitere Informationen zu 5G-Lösungen von NTT DATA: https://5g.nttdata.com/

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

