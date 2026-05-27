NRW: Wohnungsverkäufe dauern doppelt so lang wie 2021

127 NRW-Städte ausgewertet: Verkaufsdauer hat sich seit 2021 verdoppelt, das Angebotsvolumen ebenso – Verkäufer brauchen neue Strategien.

Köln, 26. Mai 2026. Der Immobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen hat sich in den vergangenen fünf Jahren strukturell verschoben: Wohnungen werden heute fast doppelt so lange am Markt angeboten wie noch 2021. Eine aktuelle Auswertung von DOERTER (privatverkaufen.de) auf Basis von rund 2,1 Millionen Angebotsdaten aus 127 NRW-Städten zeigt die Größenordnung – und macht deutlich, warum eine professionelle Vermarktungsstrategie beim Verkauf einer Immobilie heute relevanter ist als je zuvor.

Die mediane Vermarktungsdauer für Eigentumswohnungen in NRW lag im Jahr 2021 bei 33 Tagen. Im Mai 2026 sind es 66 Tage. In 124 der 127 ausgewerteten Städte dauert der Verkauf einer Wohnung damit heute länger als noch vor fünf Jahren. Der historische Höchstwert lag 2023 bei 86 Tagen im NRW-Median – seitdem hat sich das Tempo wieder leicht erhöht, das Niveau vor der Pandemie wurde aber nicht ansatzweise erreicht.

Parallel hat sich auch das Angebotsvolumen mehr als verdoppelt. 2021 wurden in den 127 ausgewerteten NRW-Städten rund 31.000 Wohnungsangebote registriert, 2025 waren es über 65.000. Käufer haben damit deutlich mehr Auswahl, vergleichen länger und entscheiden ruhiger. Datengrundlage der Auswertung sind die Angebotsdaten von PriceHubble, einem etablierten europäischen Anbieter für Immobilien-Marktdaten.

„Wer heute in NRW eine Immobilie verkaufen möchte, agiert in einem deutlich differenzierteren Markt als vor fünf Jahren – Käufer haben mehr Auswahl und entscheiden langsamer“, erklärt Erten Dörter, Geschäftsführer der D&CIE Immobilien GmbH und Gründer von DOERTER. „Wer in dieser Phase auf Festpreis-Modelle statt prozentualer Provision setzt, gewinnt zusätzlichen Spielraum: günstigere Transaktionskosten lassen sich in einen attraktiveren Angebotspreis übersetzen, der mehr passende Interessenten anspricht.“

Was Eigentümer im veränderten NRW-Markt beachten sollten

Aus der Datenlage und den Erfahrungen aus über 1.000 begleiteten Transaktionen empfiehlt DOERTER vier Punkte für den Verkauf in der aktuellen Marktphase:

Realistischer Angebotspreis von Anfang an: Ein zu hoch angesetzter Erstpreis verlängert die Vermarktung erheblich. Spätere Reduzierungen wirken als Negativsignal und kosten am Ende oft mehr als der ursprüngliche Optimismus eingebracht hätte.

Professionelle Objektaufbereitung: Expose, Fotografie und Grundrisse in Profi-Qualität sind im Käufermarkt keine Kür, sondern Voraussetzung – Interessenten vergleichen heute deutlich mehr Angebote vor jeder Besichtigung.

Transaktionskosten als strategischer Hebel: Wer keine prozentuale Maklerprovision in den Verkaufspreis einrechnen muss, kann attraktiver einsteigen. Bei einer 80-m²-Wohnung in NRW liegt der Spielraum schnell im fünfstelligen Bereich – das sind Mittel, die in die Reichweite oder in eine offensivere Preisgestaltung fließen können.

Realistische Zeitplanung: Zwei bis drei Monate Vermarktungsdauer sind die neue Normalität, nicht die Ausnahme. Wer mit vier bis sechs Wochen plant, gerät unter unnötigen Druck.

DOERTER (privatverkaufen.de) bietet Eigentümern hierfür ein strukturiertes Festpreis-System mit drei Paketen – Starter (990 EUR), PRO (2.490 EUR) und PREMIUM (3.990 EUR) jeweils inkl. MwSt. – und macht damit dieselben professionellen Werkzeuge zugänglich, mit denen klassische Makler arbeiten.

Eine kostenlose Online-Immobilienbewertung sowie der vollständige Marktbericht zu allen 127 NRW-Städten ab 30.000 Einwohnern stehen auf privatverkaufen.de zur Verfügung.

Über DOERTER

DOERTER ist die Plattform für den professionellen Privatverkauf von Immobilien zum Festpreis. Eigentümer erhalten alle Leistungen eines klassischen Maklers – von der datenbasierten Bewertung über die professionelle Aufbereitung bis zur strukturierten Vermarktung – und behalten gleichzeitig die Kontrolle über den Verkaufsprozess. Im Gegensatz zum klassischen Maklermodell zahlen sie keine prozentuale Provision auf den Kaufpreis, sondern eine planbare Festpreis-Pauschale (990 EUR bis 3.990 EUR inkl. MwSt.).

DOERTER ist eine Marke der D&CIE Immobilien GmbH mit Sitz in Köln, gegründet von Erten Dörter (über 20 Jahre Immobilienerfahrung, 1.000+ begleitete Verkäufe, 500 Mio. EUR Transaktionsvolumen).

Mehr Informationen: privatverkaufen.de

In Köln startet mit DOERTER eine neue Plattform für den professionellen Privatverkauf von Immobilien. Gründer Erten Dörter, zuvor 17 Jahre Lizenzpartner bei Engel & Völkers mit über 1.000 begleiteten Transaktionen und rund 500 Millionen Euro Gesamtvolumen, will Eigentümer im aktuell schwierigen Käufermarkt mit professionellen Werkzeugen ausstatten – zum Festpreis statt zur prozentualen Provision. Niedrige Erwerbsnebenkosten erhöhen die Finanzierbarkeit auf Käuferseite und damit den Verhandlungsspielraum für Verkäufer.

Kontakt

D&Cie Immobilien GmbH

Erten Dörter

Pilgrimstrasse 6

50672 Köln

015154744754



http://www.privatverkaufen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.