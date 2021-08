NOZipedia liefert Wissenswertes über Antriebstechnik

Wissen online: NOZipedia, das Nachschlagewerk der Nozag AG

Die Nozag AG – seit Jahrzehnten in der Antriebstechnik tätig – verfügt nicht nur über ein breit gefächertes Sortiment in diesem Bereich, sondern auch über fundiertes Fachwissen. Das umfassende Know-how der Nozag AG befindet sich nun an einem Ort: Mit seinem Online-Nachschlagewerk bietet das Unternehmen aus dem Pfäffikon im Schweizer Kanton Zürich seinen Kunden allerhand Wissenswertes sowie Hilfs-Tools rund um die Antriebstechnik zum Nachschlagen an. Anwender werden somit dabei unterstützt, bestimmte Berechnungen eigenständig durchzuführen.

Von Zahnrädern bis zu Spindelhubgetrieben: NOZipedia liefert Formeln und Fakten

Einmal gelernte Formeln oder Informationen, die selten oder gar nicht gebraucht werden, verblassen mit den Jahren und sind irgendwann gar nicht mehr abrufbar. Die Lösung lautet: NOZipedia. Das Online-Nachschlagewerk der Nozag AG bietet allerlei Wissenswertes rund um Antriebstechnik. Interessenten treffen dort auf die wichtigsten Formeln, Fakten sowie hilfreiche Tools – von Fachwissen über Normteile und Hubgetriebe im Allgemeinen bis hin zu verschiedenen Berechnungen.

Dabei gliedert sich NOZipedia in vier Kategorien: Stirnräder/Zahnräder, Ketten, Spindelhubgetriebe und Allgemeines. Montageanleitungen für Kegelräder oder der Weiterverarbeitung von Schneckenradsätzen sind beispielsweise in der allgemeinen Sparte zusammengefasst. Berechnungen des Antriebsmomentes oder der Geschwindigkeit für Ketten sowie der Drehzahl von Stirnrädern oder des Achsabstandes sind in den jeweiligen Rubriken zu finden.

Information vom Experten für Antriebstechnik online verfügbar

Ob zur Berechnung verschiedener Werte oder als Lieferant für Wissen rund um Antriebstechnik: NOZipedia bietet Interessenten eine Vielzahl an Informationen und Anleitungen online an. Die Erfahrung und der Qualitätsanspruch des Schweizer Unternehmens spiegelt sich in den zahlreichen Komponenten der Antriebstechnik wider, die von Anwendern aus den unterschiedlichsten Branchen verwendet werden – unter anderem im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Verpackungs-, Logistik- und Lebensmittelbranche. Weitere Informationen stehen Interessenten auf der Website der Nozag AG zur Verfügung.

Die Schweizer Nozag AG ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik spezialisiert und bietet einen Full Service mit Beratung, Produktion und Logistik. Zum Sortiment zählen Verzahnungs- und Getriebekomponenten, unter anderem Spindelhubgetriebe, Schnecken- und Kegelradgetriebe. Normteile bzw. Standardausführungen werden ebenso offeriert wie kundenspezifische Varianten; auch die Weiterbearbeitung ist möglich.

