Nozag entwickelt “ALL-IN”-Lösung für Hub- und Schubbewegungen

Als komplette Baugruppeneinheit integrierbar

Seit über 50 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt die Schweizer Nozag AG kundenspezifische Antriebslösungen sowie Komponenten, die den individuellen Anforderungen der Kunden entsprechen. Mit der “ALL-IN”-Kugelgewindespindel hat der erfahrene Antriebsspezialist eine Lösung für Hub- und Schubsituationen konzipiert.

Individuelle Bedingungen erfordern individuelle Lösungen

Bekannte Hub- und Schubsituationen erfordern für bestimmte Bewegungen vermehrt Systeme, die einfach einzusetzen und dynamisch anzuwenden sind. Dafür ist es notwendig, dass deren Drehzahlbereich variabel ausgelegt werden kann. Hierfür werden oft individuelle Einzelkonstruktionen als Ergänzung zu standardisierten Bauelementen wie Schneckenradgetrieben, Kegelradsätzen u.a. benötigt, die jedoch aufwendig in der Herstellung sind und hohe Kosten verursachen. Hinzu kommt, dass diese Spezialanfertigungen nicht für andere Drehzahlen oder -momente eingesetzt werden können, sodass eine kontinuierliche Anpassung vonnöten ist.

“ALL-IN”-Kugelgewindespindel von Nozag: kompakt und flexibel

Die gemeinsam von Nozag und einem Vertriebspartner entwickelte “ALL-IN”-Kugelgewindespindel-Einheit löst das Problem der Hub- und Schubbewegungen. Diese kann als ganze Baugruppe montiert werden – beispielsweise in Handlinggeräten und Hebehilfen. Dabei verbindet sie das Kegelradgetriebe mit einem Axiallager sowie einem Motoradapter mit Kupplung. So können Eingangsdrehzahlen bis 3.000/min sowie Übersetzungsmöglichkeiten von 2 bis 5 kombiniert werden. Das macht höhere bzw. variablere Belastungen von z.B. 2,5 bis 50 kN möglich. Die “ALL-IN”-Kugelgewindespindel lässt sich dank ihrer Kompaktheit problemlos und komplett in Hub- und Schubsituationen montieren – Zusatzkonstruktionen zur Ergänzung werden damit überflüssig. Interessenten können für weitere Informationen Kontakt zur Nozag AG aufnehmen oder die Homepage des Unternehmens besuchen.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Nozag AG, Pfäffikon (Schweiz), Telefon: +41 (0)44 / 805 17 17, https://www.nozag.ch

Die Schweizer Nozag AG ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik spezialisiert und bietet einen Full Service mit Beratung, Produktion und Logistik. Zum Sortiment zählen Verzahnungs- und Getriebekomponenten, unter anderem Spindelhubgetriebe, Schnecken- und Kegelradgetriebe. Normteile bzw. Standardausführungen werden ebenso offeriert wie kundenspezifische Varianten; auch die Weiterbearbeitung ist möglich.

Kontakt

Nozag AG

Harry Würgler

Barzloostraße 1

8330 Pfäffikon

+41 (0)44 / 805 17 17

+41 (0)44 / 805 17 18

info@nozag.ch

https://www.nozag.ch