Novos One: unabhängig, flexibel und zukunftssicher

heinekingmedia präsentiert eine neue, plattformneutrale und somit systemoffene Display-Lösung mit durchdachten Anschlüssen und optimiertem Sound

Hannover, 12. März 2026: Mit der Display-Lösung Novos One erweitert die heinekingmedia GmbH ihr Portfolio mit einer plattformübergreifenden Kollaborations-Hardware für maximale Freiheit in modernen Arbeitswelten. Novos One wird bewusst ohne vorinstalliertes Betriebssystem geliefert. Das systemfreie Board verfügt über ein integriertes Basis-Annotations-Paket. Dank zweier OPS-Slots lässt sich Novos One mit Windows sowie Android gleichzeitig bestücken.

Die Novos One Serie ist in den Größen 65″, 75″, 86″ und 98″ erhältlich und bietet höchste Flexibilität und eine starke Performance: Mit gestochen scharfer 4K-Auflösung, 178° Betrachtungswinkel, einer präzisen IR-Touch-Technologie (50 Touch- und 40 Schreibpunkte) sowie einer extrem schnellen Reaktionszeit eignet sich das Display perfekt fur interaktive Anwendungen – egal, ob mit Finger, Stift oder anderen Eingabemedien. Eine Basis-Annotationsfunktion für Anmerkungen auf dem Bildschirm ist vorinstalliert. Ihre Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung sowie ein gehärtetes, kratzfestes Schutzglas machen die Displays zu langlebigen Begleitern im Unternehmensalltag.

Systemoffene Lösung mit einem Plus an Sicherheit & Nachhaltigkeit

Novos One ist betriebssystemfrei und verfugt uber zwei OPS-Slots. So lässt sich die Hardware individuell mit Windows und Android konfigurieren – ganz nach den individuellen Anforderungen und Workflows des jeweiligen Anwendungsszenarios. Diese Offenheit macht das System besonders attraktiv für Unternehmen, die aus Security-Gründen kein Android einsetzen können. Ebenso können sich Firmen freuen, die ihre gewohnte Arbeitsumgebung auch dann unverändert vorfinden möchten, wenn der OPS aus Performance-Gründen irgendwann ausgetauscht wird.

Maximale Konnektivität: Sofort verbunden und einsatzbereit

Novos One bringt alles mit, was für moderne interaktive Kollaborationslösungen wichtig ist: eine schnelle Anbindung, eine einfache Bedienung und volle Medienfreiheit. Anschlüsse wie USB-C mit 100 W Power Delivery, HDMI und USB-B Touch sind direkt an der Vorderseite verfügbar. Laptops, Tablets oder Kameras lassen sich im Handumdrehen anschließen. Die intuitive Bedienung spart Zeit, verhindert Unterbrechungen und fördert produktives Arbeiten im Team.

Starker Klang für bessere Meetings

Interaktive Meetings und Präsentationen leben von Ton und Bild. Novos One bietet mit seinem integrierten Soundsystem die passende Ausstattung dafür: Zwei 20-Watt-Lautsprecher sorgen für klare Sprachverständlichkeit. Ein 20-Watt-Subwoofer ergänzt den Klang mit Tiefe. So lassen sich auch größere Räume ohne externe Technik beschallen. Das innovative Display wird damit zur echten Medienzentrale, die Inhalte sichtbar und hörbar macht.

Novos One im Detail:

Verfügbare Modellgrößen: 65″, 75″, 86″ und 98″

Auflösung: 4K UHD (3.840 x 2.160 px)

Kontrast: 5.000:1

Touchpunkte: 50 Touch- und 40 Schreib-Punkte

Betriebssystem: frei wählbar, 2 OPS-Slots

Konnektivität: HDMI, USB-A, USB-B Touch, USB-C, RS232, RJ45, SPDIF

Sound: 2×20 Watt Lautsprecher und 20 Watt Subwoofer

Sicherheit im Fokus – Fullservice in Germany

Wie alle Lösungen von heinekingmedia finden auch bei Novos One Produktgestaltung, Wartung und Service in Deutschland statt. Novos One steht damit für eine DSGVO-konforme, sichere Display-Lösung in höchster Qualität.

Die heinekingmedia GmbH mit Firmensitz in Hannover wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem vom Hardware-Hersteller zum Komplettanbieter für innovative Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen im Corporate- und Bildungssektor entwickelt. Zu den Hauptprodukten der B2B-Eigenmarke bemotive gehören das Interactive Whiteboard, das Digital Signage Board sowie KI-gestützte, DSGVO-konforme Software-Lösungen. Mit landesweit über 34.000 implementierten Systemen zählt das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Der End-to-End-Hersteller setzt von der Entwicklung bis zur Produktion auf Made in Germany. Weitere Informationen unter: www.bemotive.com.

Bildquelle: heinekingmedia