NoviSign und Smile Eyes – Patienten TV

NoviSign bietet hervorragende Digital Signage Lösungen für den medizinischen Bereich

Smile Eyes Patienten TV mit NoviSign Digital Signage

Smile Eyes mit Hauptsitz am Flughafen München ist ein führender Anbieter für Augenheilkunde.

Smile Eyes ist eine Gruppe von spezialisierten Augenkliniken mit 13 Partnern in Deutschland und Österreich, die sich nicht nur auf refraktive Operationen zur Sehkorrektur wie Lasersichtkorrekturen und fortgeschrittene Linsenoperationen spezialisiert haben, sondern auch medizinische Augenbehandlungen für Augenkrankheiten (z. B. Katarakt) anbieten, intravitreale operative Medikamente (IVOM), Pars-Plana-Vitrektomie) sowie konservative Behandlungen und seit kurzem auch Augenlidbehandlungen und Ästhetik mit Smile Eyes Beauty in ihrem Portfolio haben.

Als Ophtalmologen achten sie besonders auf perfekte optische Ergebnisse sowie auf die Gesundheit und Funktionalität der Augen.

Smile Eyes steht für Augenlaserchirurgie auf höchstem medizinischen Niveau, die sich für Innovation und Forschung einsetzt. Ihre Experten wenden nicht nur die modernsten Operationstechniken an, sondern sind auch maßgeblich an ihrer Entwicklung beteiligt.

DIE HERAUSFORDERUNG:

Smile Eyes suchte nach einer Lösung, um den Kunden gerecht zu werden und das Warten in der Klinik auf ihren Termin angenehmer zu gestalten. Gleichzeitig möchten sie sie über das Leistungsspektrum der Klinik und über die neuesten Entwicklungen informieren.

Die größte Herausforderung bestand darin, eine kostengünstige Lösung bereitzustellen, ohne hohe Kosten und langfristige Investitionen zu verursachen.

Gemeinsam mit Smile Eyes haben wir uns dazu entschieden, eine Digital Signage Lösung für Kliniken zu entwickeln, während wir ihre bereits vorhandenen Smart-TVs verwenden und die Inhalte so gestalten, dass sie einfach aus der Ferne geändert und ergänzt werden können. Darüber hinaus mussten wir attraktive und kreative Inhalte entwerfen, die in der Klinik gleichzeitig auf mehreren Bildschirmen ausgestrahlt werden. Die Digital Signage Lösung mit sechs Bildschirmen, auf denen zwei verschiedene Inhalte angezeigt werden, soll das Interesse der Betrachter steigern und sie mit der Vielfalt der in der Klinik angebotenen Behandlungen und den neuesten Nachrichten vertraut machen.

Darüber hinaus mussten wir die Software so entwickeln, dass sie in Zukunft problemlos auf andere Smile Eyes-Niederlassungen in ganz Europa übertragen werden kann.

WAS MUSSTE GETAN WERDEN:

NoviSign kann auf nahezu jedem Bildschirm und System verwendet werden. Diese Tatsache ermöglicht es Smile Eyes, ihre vorhandenen Smart-TVs zu verwenden und erhebliche Investitionen in neue Hardware zu vermeiden.

Daher mussten sie nur die Standorte auswählen, an denen sie ihre Bildschirme installieren möchten.

Die sechs vorhandenen Smart-TV-Displays wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe, bestehend aus drei Bildschirmen, zeigt unterschiedliche Inhalte an. Daher wurden von 6 Bildschirmen in der gesamten Klinik nur 2 externe Mediaplayer-Einheiten benötigt.

DIE LÖSUNG:

NoviSign hat zwei Mediaplayer installiert, die maßgeschneiderte Grafikdesign-Inhalte der neuesten Updates von Smile Eyes durch Animationen und Videos anzeigen.

NoviSign stellte dem Team von Smile Eyes Online-Tutorials zur Verfügung, damit sie lernen konnten, wie das System eigenständig betrieben werden kann. Nach zwei Schulungen konnte das Smile Eyes-Team die Inhalte selbst erstellen und verwalten. Die Aktualisierungen und Designänderungen können vom Team aus der Ferne, auch über das mobile Gerät, vorgenommen werden.

GUTE ZUSAMMENARBEIT:

Zusammen mit dem Smile Eyes-Team ist es uns gelungen, eine Gesamtlösung zu entwickeln, die deren bereits vorhandene Hardware und unsere Software umfasst. Mit unserer anfänglichen Unterstützung und Schulung war das Smile Eyes Marketing Team sehr schnell in der Lage, geeignete Inhalte zu erstellen, zu entwerfen und anzuzeigen.

Smile Eyes hat die NoviSign-Software abonniert, die ihnen die Möglichkeit gibt, die Inhalte einfach und von überall eigenständig und unabhängig aktualisieren zu können.

ERGEBNIS:

Dank der NoviSign-Lösung haben Kunden von Smile Eyes eine viel angenehmere Wartezeit, die viel schneller vergeht. Die Kunden schätzen die Tatsache sehr, dass sie ihre Wartezeit nutzen können, um Informationen über die Dienste, die Möglichkeiten und Fähigkeiten sowie die neuesten Nachrichten von Smile Eyes zu erhalten.

Die Patienten erhielten viele Informationen, die es ihnen ermöglichten, besser informiert und sicherer in den Termin zu starten.

REFERENZEN:

Smile Eyes:

“Die Hardwareinstallation war sehr einfach, da NoviSign den Playern die vorinstallierte NoviSign-Software zur Verfügung stellte. Wir mussten die Software nur an unsere vorhandene Hardware anschließen und waren bereit – dies half uns, den Kauf zusätzlicher Hardware zu vermeiden. NoviSign funktioniert sehr gut auf vorhandenen Bildschirmen, die wir bereits installiert hatten. Das Entwerfen und Aktualisieren der Inhalte, die wir unseren Patienten zur Verfügung stellen, ist sehr einfach und kann von überall mit einem Computer, Laptop oder sogar mit einem Smartphone mit Internetverbindung durchgeführt werden. Das neu installierte Informationssystem wird von unseren Patienten sehr geschätzt.

Die vollständige Digital Signage-Lösung von NoviSign war die perfekte Wahl, da wir damit dynamische Inhalte verwalten können, die Informationen, Videos, Nachrichten und alle anderen Elemente enthalten, die wir als für unsere Patienten geeignet bewerten. Es unterstützt uns in unserem Bestreben, unseren Patienten erstklassige Dienstleistungen und Informationen zu bieten. “

NoviSign Projektmanager, Rodny Scherzer:

“Es war eine großartige Erfahrung, dieses System für einen professionellen Dienstleister im medizinischen Bereich zu entwerfen und zu implementieren. Speziell dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie leistungsfähig und anpassbar die NoviSign-Lösung sein kann. Sie kann mühelos für jede Art von Dienstleistungen in den Filialen angepasst und überall implementiert werden um zusätzlichen Wert für unsere Kunden und deren Patienten zu schaffen. ”

NoviSign liefert Digital Signage Lösungen in Perfektion !

