NoviSign Teilnahme am Start-Up BW Summit, Messe Stuttgart

NoviSign hat seine professionellen Digital Signage Lösungen im Rahmen des Start-Up BW Summits 2022 in Stuttgart präsentiert

NoviSign Digital Signage, Marktführer für weltweite Digital Signage Lösungen wurde vom Land Baden-Württemberg als eines der zukunftsträchtigen Unternehmen ausgewählt, um sich am Start-Up BW Summit 2022 auf der Messe in Stuttgart zu präsentieren.

Das Event, bei dem sich viele Unternehmen aus verschiedenen Ländern, die im Bundesland BW aktiv sind der interessierten Öffentlichkeit präsentiert haben, war ein voller Erfolg. Sowohl von politischer Seite als auch von den Organisatoren war der Summit hervorragend geplant und vorbereitet und war ein voller Erfolg. NoviSign konnte im Rahmen der Veranstaltung seine Vielseitigkeit in angemessener Weise der Öffentlichkeit präsentieren.

Wir danken den Origanisatoren, den Teilnehmern von politischer Seite und insbesondere der Israeli Economic Mission in München dafür, NoviSign zu diesem spannenden Event eingeladen zu haben. Wir freuen uns, auch im kommenden Jahr 2023 wieder Teil der Veranstaltung zu sein und aktiv die internationale Zusammenarbeit und unsere Präsenz in Deutschland weiter zu unterstützen und voranzutreiben.

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

