NOVISIGN DIGITAL SIGNAGE AUF INTERNORGA 2024

NoviSign Digital Signage ist Aussteller auf der INTERNORGA 2024 in Hamburg

Innovativ. Effizient. Einzigartig.

Die INTERNORGA ist die internationale Leitmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien. Als jährlicher Treffpunkt für diese Branchen findet sie vom 08. bis 12. März 2024 inmitten der pulsierenden Metropole Hamburg statt. Nationale und internationale Ausstellende präsentieren Fachbesuchenden ihre Produkte, Trends und Innovationen für den gesamten Außer-Haus-Markt. Begleitet wird die Fachmesse durch international besetzte Kongresse wie das Internationale FoodserviceForum und der Branchentag der Gemeinschaftsgastronomie sowie innovative Branchenwettbewerbe wie der INTERNORGA Zukunftspreis, der Next Chef Award und der Deutsche Gastro-Gründerpreis. Abgerundet wird das umfassende Hamburg-Erlebnis durch spannende Vorträge auf der INTERNORGA Open Stage sowie außergewöhnliches Networking in der Afterwork-Lounge OFF THE RECORD.

Das ist genau der richtige Rahmen für NoviSign – Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen, die auch für die Bereiche Gastronomie und Hospitality hervorragend geeignet sind.

Besuchen. Sie NoviSign auf der INTERNORGA 2024 in Hamburg. Gerne zeigen wir Ihnen an unserem Stand Ihre individuelle Digital Signage Lösung.

NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen

