NoviSign / ADDBeam Software jetzt auch im Einsatz im Spielzeughandel

NoviSign unterstützt ADDBeam bei einem Pilotprojekt im Spielzeughandel mit Digital Signage Lösung

NoviSign, Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen hat eine NoviSign / ADDBeam Digital Signage Lösung aktuell bei einem Pilotprojekt des Spielzeughandels im Einsatz.

In einer Kooperation mit ADDBeam – Spezialist für Digitales Content Management und Ciani – Entwickler und Hersteller hochwertiger Regal- und Verkaufssysteme hat NoviSign für 18 Pilot-Standorte in Europe das Staging der Hardware in Zusammenarbeit mit ADDBeam und Ciani erfolgreich abgeschlossen und die Installation der Lösung beim Spielzeughandel unterstützt und begleitet.

Das Projekt zeigt, dass Digital Signage Lösungen Markt- und Branchenübergreifend überall einsetzbar sind und dabei helfen, die Kunden visuell anzusprechen und Umsätze zu steigern.

Digital Signage als wichtiger Aspekt der Digitalisierungsprozesse in allen Bereichen ist vielseitig anwendbar und schafft für Kunden ein komplett neues, ansprechendes Einkaufserlebnis.

NoviSign ist Marktführer zur einfachen und innovativen Präsentation digitaler Lösungen.

