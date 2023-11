November-PR: Tipps für erfolgreiche PR im November und am Black Friday

Von Gesundheit und Wellness bis hin zur Förderung von Toleranz und Diversität – dieser November hält eine breite Palette an Aufhängern für Pressemitteilungen bereit. Unternehmen profitieren unter anderem durch den Black Friday, der mit seinen Rabatten viele Kunden zum Kaufen verleitet. Dabei sind die richtigen Themen und Aufhänger für Pressemitteilungen besonders wichtig, denn nicht in jedem Monat werden die gleichen Themen oft gesucht. PR-Gateway hat fünf Thementipps für erfolgreiche Pressemitteilungen im November zusammengefasst.

Die Top Themen für die November-PR sind:

November-PR Tipp 1: Gesundheit

Der Oktober mag mit seinen ungewöhnlich warmen Tagen Temperaturrekorde gebrochen haben, doch der November bringt spürbare Kälte und kürzere Sonnenstunden mit sich. Dies bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit für Online-PR, um Tipps gegen den Winterblues zu präsentieren. Des Weiteren sind Informationen gefragt, die dabei helfen, Sport trotz widriger Wetterbedingungen zu treiben. Hierbei lassen sich Produkte ideal vorstellen, die bei kalten Temperaturen für Wärme sorgen oder Sport- und Erholungsangebote, die unabhängig vom Wetter genutzt werden können.

November-PR Tipp 2: Erholung

Der 5. November, auch bekannt als der „Tag des Nichtstuns“, eignet sich perfekt als Aufhänger für PR im Bereich Erholung und Reflexion. An diesem Tag steht die Betonung auf Wellness, Work-Life-Balance und mentaler Gesundheit. Es bieten sich Pressemitteilungen zu speziellen November-Angeboten an, ebenso wie zu Produkten und Ratschlägen, die zur Entspannung und zur Ruhe dieses erholsamen Tages beitragen.

November-PR Tipp 3: Toleranz und Diversität

Toleranz und Diversität sind zentrale Themen in der aktuellen Medienberichterstattung. Unternehmen können die Chance erhöhen, dass über sie berichtet wird und gleichzeitig ein positives Corporate Image fördern, indem sie Pressemitteilungen über entsprechende Aktionen und Erfolge veröffentlichen. Ein geeigneter Anlass für solche Mitteilungen ist der Internationale Tag für Toleranz am 16. November.

November-PR Tipp 4: Der Black Friday

Der Black Friday verführt zahlreiche Kunden mit hohen Rabatten zum Einkaufen und leitet somit das lukrative Weihnachtsgeschäft ein. Für viele Unternehmen stellt das Wochenende vom Black Friday bis zum Cyber Monday die umsatzstärkste Zeit des Jahres dar. Dabei erweisen sich Online-Pressemitteilungen als besonders effektiv, da sie gezielt eine fachspezifische Zielgruppe erreichen. Weitere hilfreiche Informationen zum Black Friday finden sich auf dem PR-Gateway-Blog.

November-PR Tipp 5: Der richtige Versand von Pressemitteilungen

Die effektive Verbreitung von Pressemitteilungen spielt eine zentrale Rolle in jeder PR-Strategie. Dabei ist ein Distributionsservice eine wertvolle Unterstützung. Die reichweitenstarken Fach- und Themenportale von PR-Gateway bieten Unternehmen die Möglichkeit, Botschaften an ein breites und themeninteressiertes Publikum zu kommunizieren. Zusätzlich stellen fachspezifische Redaktionsverteiler sicher, dass Pressemitteilungen auch an relevante Journalisten und Medienvertretern gesendet werden. Unternehmen brauchen Ihre Mitteilung nur einmal im PR-Gateway Konto hinterlegen und der Distributionsservice veröffentlicht die Pressemitteilungen und PR-News auf mehr als 250 ausgewählten Medien, Presseportalen und Social Media. Der effiziente Versand der Pressemitteilungen und die direkte Veröffentlichung führen zu mehr Sichtbarkeit und Reichweite.

