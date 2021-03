Notstromaggregate unkompliziert online kaufen

Generator Germany Fachhändler aus Deutschland

Nach dem ersten Quartal steht fest: Generator Germany ist den richtigen Schritt gegangen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte das Unternehmen seine Website www.generatorgermany.com und kann sich heute über regen Besuch und zufriedene Kundschaft freuen.

Mit dem Ziel, den Fachhandel ins Netz zu bringen, ist Generator Germany gestartet und der Plan ist aufgegangen. Weit über 100 Generatoren-Modelle werden derzeit online verkauft. Die Kombination aus Kompetenz und jahrelanger Erfahrung mit den Vorteilen des Onlinehandels tragen erste Früchte.

Einfache Idee und gute Umsetzung

Die Idee ist einfach wie genial: Einen Onlinestore, unterstützt mit der eigenen Kompetenz, für Stromgeneratoren. Diese Idee hatte der Geschäftsführer. “Die Corona-Pandemie hat uns zwar ein bisschen in die Hände gespielt, aber ich glaube, dass sie nicht entscheidend war”, so der Geschäftsführer. Viel mehr sei vor allem die Beratung ein verkaufsentscheidender Punkt.

Auf generatorgermany.com haben Kunden verschiedene Möglichkeiten sich über die gewünschten Produkte zu informieren. Die Generatoren selber sind ausführlich beschrieben und lassen sich deshalb auch von Laien einfach vergleichen. Daneben verfügt die Website auch über einen eigenen Ratgeber und ein Glossar. Die häufigsten Fragen können die Kunden sich so selber beantworten.

“70% bis 80% der Fragen, die wir im Fachhandel unseren Kunden beantworten, sind immer die gleichen. Die Fragen beantworten wir natürlich immer gerne, und auch der Kontakt zu den Kunden ist uns wichtig, aber diese Zeit muss von den Kunden auch bezahlt werden. So können wir die Preisersparnis direkt an den Kunden weitergeben”, erklärt der Geschäftsführer.

Bei komplizierteren Fragen können sich Kunden problemlos an das Kundensupport-Team von GeneratorGermany wenden. Alle Angestellten, die letztes Jahr noch im Geschäft die Kunden betreut haben, beantworten jetzt virtuell die Fragen der Kunden. Die Umstellung ist voll und ganz geglückt.

Und das ist nicht alles: Die meisten Kunden haben ähnliche Ansprüche an ihren Wunsch-Generator. Generator Germany kann so mit den übersichtlichen Daten den Kunden präzise Vorschläge machen und die beliebtesten Features mit dazu liefern.

Noch mehr Potential für die Zukunft

“Es ist natürlich nicht alles rosig. Es steckt auch viel Arbeit hinter dieser Website, aber mein Team und ich glauben fest daran, dass es nötig ist mutige Schritte Richtung Zukunft zu gehen und die breit ausgetretenen Pfade zu verlassen”, so der Inhaber.

Es gibt vieles, dass Generator Germany in Zukunft noch umsetzen will. Geplant sind unter anderem eine virtuelle Entscheidungshilfe, die es dem Kunden noch einfach machen sollen, Generatoren Modelle zu vergleichen und eine Entscheidung zu treffen. Insgesamt soll das Angebot für den Kunden so bequem wie möglich gemacht werden.

Generator Germany hat im vergangen Quartal die Vorgaben übertroffen und mehr Generatoren verkauft als erwartet. Für Generator Germany und sein Team ist das allerdings kein Grund sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Stattdessen wird schon geplant, wie generatorgermany.com noch besser gemacht werden.

Generator Germany ist ihr Fachhändler für Notstromaggregate, Inverter Stromerzeuger, Stromgeneratoren und Zubehör aus Deutschland. Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand vom Kauf bis zur Wartung und Sie erhalten die volle Herstellergarantie mit einem Ansprechpartner auch nach dem Kauf.

