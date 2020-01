Was hat echten Wert im Leben?

WAS HAT WAHREN WERT IM LEBEN?

Den Moment, der sein Leben verändert, erlebt Paulo McComen nicht. Genau in dieser Sekunde verliert er sein Bewusstsein. Manchmal ändert sich ein Leben – und man sieht es nicht kommen. Paulo hatte im Glücksspiel Geld gewonnen. Viel Geld, zwölf Millionen. Er war auf einen Schlag einer der reichsten und bekanntesten Männer Irlands geworden. Paulo hatte das, wovon er immer geträumt hatte: Er konnte sich alles kaufen, was er nur wollte. Das war es doch, wovon er, der einfache Dachdecker, immer geträumt hatte. Oder? Gerrit C. Paulson erzählt in seinem Roman “Notizen eines Gewinners” die Geschichte vom trügerischen Glück der finanziellen Unabhängigkeit, von Werten, die unbezahlbar sind, von Euphorie und Großspurigkeit. Die Geschichte handelt von unerfüllter Liebe und Freundschaften, die reicher machen als Geldscheine, aber durch Geldscheine zu Ende gehen. Paulsons Roman wirft Fragen auf, die sich wohl jeder im Leben stellt. Was bedeutet Glück für mich? Welche Dinge haben einen Wert im Leben? Was muss ich tun, damit diese Dinge bei mir bleiben? Paulo McComen unternimmt eine Reise, die Abzweigungen zu all diesen Fragen nimmt. Seine Geschichte fasst an, auch emotional. Sie zeigt, wie tief man fallen kann, während man sich ganz oben sieht. Sie zeigt auch, wie wichtig Werte sein können, die man stets verkannt hat. Am Ende jedoch ist eine ihrer zentralen Botschaften, dass es nie zu spät sein muss, wenn man all diese Dinge zu schätzen lernt.

Über den Autor

GERRIT C. PAULSON, geboren 1988, wuchs in Lünen in der Nähe von Dortmund auf. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften promovierte er im Fachbereich Marketing. Dass Paulson mal ein Buch schreiben würde, hätte er wohl selbst nicht für möglich gehalten. In der Jugend wurde bei ihm eine Legasthenie festgestellt, die das Schreiben für ihn lange zur Qual machte. Die Arbeit an seinem Debütroman “Notizen eines Gewinners”, schloss Paulson im Sommer 2018 ab.

Über das Buch

Gerrit C. Paulson

Notizen eines Gewinners

192 Seiten | 16€

ISBN: 978-3-95883-450-7

Für den Lüchow Verlag schreiben weltbekannte Bestseller-Autoren wie Louise Hay und Serge Kahili King. Inspiriert von den Themen ganzheitliches Heilen und Spiritualität, ist der Anspruch des Lüchow Verlags, Menschen zu helfen, Ihre eigenen Quellen der Kraft, Kreativität und Gesundheit zu entdecken und zu verstehen. Unsere Autoren schreiben vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Erfahrungen als Heilpraktiker, Naturheiler, Mediziner, Lebensberater und Philosophen und erfüllen dadurch die Suche vieler Menschen nach tragenden Lebens- und Gesundheitskonzepten. Lüchow-Bücher vermitteln verständlich und seriös fremde Lebensanschauungen und schlagen Brücken zu neuen spirituellen Ansätzen.

* Die Kamphausen Media GmbH mit den Verlagen J.Kamphausen, Aurum, Fischer & Gann, Theseus, Lüchow, LebensBaum und der Tao Cinemathek wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm umfasst mehr als 1.000 Titel aus den Themenbereichen ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft. Einzelne Titel erreichen Auflagen in Millionenhöhe.

Firmenkontakt

Lüchow

Julia Meier

Goldbach 2

33615 Bielefeld

0521-560 52 0

0521-560 52 29

info@kamphausen.media

http://www.kamphausen.media

Pressekontakt

Kamphausen Media GmbH

Julia Meier

Goldbach 2

33615 Bielefeld

0521-560 52 232

0521-560 52 29

julia.meier@kamphausen.media

http://www.kamphausen.media

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.