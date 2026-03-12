NoSpamProxy auf der secIT 2026: E-Mail-Sicherheit als erste Verteidigungslinie

Auf der IT-Security-Messe zeigt NoSpamProxy, wie Unternehmen ihre E-Mail-Kommunikation wirksam absichern. Mehrstufige Analyse, KI-gestützte Erkennung und adaptive Filter helfen beim Schutz vor Spam, Phishing und Malware.

Paderborn, 12.03.2026 – NoSpamProxy, der Hersteller der gleichnamigen Produkt-Suite für E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“, ist als Aussteller und mit einem Fachvortrag auf der diesjährigen secIT vertreten. Die Kongressmesse der heise medien richtet sich an IT-Sicherheitsverantwortliche, Administratoren und Entscheider. NoSpamProxy präsentiert in Hannover seine vielfach ausgezeichnete und zertifizierte Lösung zum Schutz der E-Mail-Kommunikation.

E-Mail bleibt einer der wichtigsten Angriffsvektoren für Unternehmen. Entsprechend groß ist die Bedeutung einer wirksamen Absicherung der digitalen Kommunikation. NoSpamProxy analysiert eingehende Nachrichten deshalb mit mehreren Filter- und Prüfverfahren. KI-gestützte Erkennung, adaptive Filtermechanismen und eine kontextbasierte Bewertung helfen dabei, Spam, Phishing und Malware zuverlässig zu identifizieren und Risiken für die eigene IT-Infrastruktur frühzeitig zu reduzieren.

Ergänzend unterstützt die Lösung gängige Authentifizierungsverfahren wie SPF, DKIM und DMARC, um Spoofing zu verhindern und die Absenderreputation zu schützen. Mit dem Analysewerkzeug 25Reports lassen sich DMARC-Reports automatisiert auswerten, Risiken bewerten und Richtlinien gezielt umsetzen. Administratoren erhalten so eine klare Übersicht darüber, welche Systeme tatsächlich E-Mails im Namen einer Domain versenden und wo sicherheitsrelevante Abweichungen auftreten.

Auf der secIT zeigt Stefan Cink, Director Business and Professional Services, in seinem Vortrag „NoSpamProxy: Your offensive Line in the Cybersecurity Game“, wie sich diese Strategie in der Praxis umsetzen lässt. Er erläutert, wie Organisationen ihre E-Mail-Sicherheit strukturiert aufbauen und Angriffe frühzeitig erkennen und abwehren können.

Mehr als 100 Unternehmen präsentieren am 18. und 19. März 2026 auf der secIT ihre Lösungen und Services. Das Vortragsprogramm umfasst über 50 Sessions sowie Workshops und Deep Dive Sessions auf vier Bühnen.

Besucher finden NoSpamProxy am Stand E38 in der Eilenriedehalle im Hannover Congress Centrum (HCC). Der Vortrag von Stefan Cink findet am 19. März 2026 um 11.35 Uhr auf der Green Stage statt. Vor Ort besteht die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den Experten.

Termine können vorab vereinbart werden. Zudem stehen kostenfreie E-Tickets zur Verfügung: https://www.nospamproxy.de/de/secit-kostenfreie-tickets?utm_source=pr

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service: https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

NoSpamProxy, eine Business Unit des Paderborner IT-Dienstleisters Net at Work GmbH, entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vollständig nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware, E-Mail-Verschlüsselung und Disclaimer-Management. Mit 32Guards betreibt NoSpamProxy einen einzigartigen, intelligenten Service zur Erkennung neuer Malware-Trends, Spam-Attacken und anderer Cyber-Bedrohungen. NoSpamProxy 25Reports erleichtert die Pflege von DMARC-Richtlinien sowie die Interpretation von DMARC-Reports.

Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 8-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking sowie regelmäßige Bestnote VBSpam+ im Test des Virus Bulletin Boards – wird sowohl On-Premises als auch als Cloud-Service angeboten. Ein leistungsstarkes Partner- und Distributionsnetz sorgt auch regional für einen perfekten Service.

Weltweit vertrauen mehr als 6.000 Kunden wie Amecke, DaimlerBKK, hagebau, SwissLife, Wilkhahn, WWK und die Universitätsmedizin Essen sowie die Städte Augsburg und Wuppertal die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. NoSpamProxy bietet zudem eine AS4-basierte Marktkommunikation für den Energiemarkt, die die Prozesse Strom, Gas, Fahrplan und Redispatch 2.0 für alle Marktrollen regelkonform abdeckt und beispielsweise von den Stadtwerken Detmold und Soest sowie den Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetrieben genutzt wird. www.nospamproxy.de

Mit einer weiteren Business Unit ist Net at Work erste Wahl, wenn es um die Beratung und Services für Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams und Azure geht – von der punktuellen Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service oder SOC. Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. www.netatwork.de

