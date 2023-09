Nortal übernimmt Questers

Ausbau des internationalen Geschäfts für verteilte IT- und Software-Entwicklungs-Teams

18. September 2023 – Nortal gibt die Übernahme von Questers bekannt. Questers stellt Unternehmen verteilte IT- und Software-Entwicklungs-Teams bereit und wird nun mit der Nortal-Tochter pwrteams fusionieren. So soll die Präsenz von pwrteams in Nordamerika und Großbritannien gestärkt und das bestehende Geschäft mit der Bildung von IT- und Development-Teams für Kunden auf der ganzen Welt ausgebaut werden.

Questers wurde 2007 gegründet und ist ein international tätiges Unternehmen für verteilte IT- und Software-Entwicklung. Die meisten Kunden von Questers befinden sich in Großbritannien, viele auch in den USA, in Deutschland, Belgien, Norwegen und der Schweiz.

„Die Übernahme von Questers stärkt unser pwrteams-Geschäft, bei dem wir Remote-IT- und Entwicklungs-Teams bereitstellen, damit Unternehmen Kompetenz- oder Kapazitätsengpässe ausgleichen können. Die Übernahme wird unsere Marktpräsenz in den USA und Großbritannien erhöhen und unser starkes zweistelliges organisches Wachstum der letzten fünf Jahre ergänzen. Ich freue mich, die über 300 neuen Mitarbeitenden in unserem Team begrüßen zu dürfen“, sagt Priit Alamäe, CEO und Gründer von Nortal.

pwrteams arbeitet mit Kunden in Europa und Nordamerika zusammen, darunter TUI und die Thomas Cook Group. Die Servicezentren des Unternehmens befinden sich in der Ukraine, Polen, Serbien, Litauen, Estland, Mexiko und nach der Übernahme von Questers auch in Bulgarien.

„Der durch die Übernahme neu geschaffene Zugang zu Talenten untermauert die Wachstumspläne von pwrteams. Diese jüngste Akquisition ist der erste Schritt auf unserer Expansionsreise. Gemeinsam möchten wir zum internationalen Marktführer beim Aufbau von länderübergreifenden IT- und Engineering-Organisationen werden, um die Lücken, die bei unseren Kunden aufgrund des Fachkräftemangels existieren, zu schließen, und ihnen zu der heute erforderlichen Geschwindigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit zu verhelfen“, erklärt Karel Saurwalt, CEO von pwrteams.

„Die Zugehörigkeit zu TPXImpact hat Questers in ein ausgereiftes, leistungsstarkes Unternehmen verwandelt, das unseren Kunden einen konstanten Wert geliefert hat. Der Zusammenschluss mit dem pwrteams-Geschäft von Nortal bietet uns die nächste Gelegenheit, auf die sich ändernden Anforderungen des globalen Sektors für technische Zusammenarbeit mit einem noch leistungsfähigeren Angebot zu reagieren. Die natürliche Affinität unserer beiden Unternehmen und unsere sich ergänzenden Fähigkeiten werden uns helfen, in einer größeren Anzahl von Branchen und Gebieten zu wachsen“, erklärt Alexander Drangajov, CEO von Questers.

Nortal übernimmt Questers von der Holding-Gesellschaft TPXimpact. „Ich möchte all unseren Kollegen bei Questers für die wichtige Arbeit danken, die sie in den letzten fünf Jahren für die Gruppe geleistet haben, und ich bin zuversichtlich, dass Nortal hervorragend zu der Fortführung des Geschäfts passen wird“, sagt Bjorn Conway, Chief Executive Officer bei TPXimpact.

Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Nortal – ein multinationaler Spezialist für strategischen und technologischen Wandel, der durch die digitale Transformation der estnischen Regierung („e-Estonia“) bekannt wurde – seine Präsenz in Europa und Nordamerika weiter ausbaut. Kürzlich gab das Unternehmen die Einrichtung eines Lieferzentrums in Guadalajara (Mexiko) bekannt, um näher an die Kunden in Nordamerika heranzurücken. Ein wichtiger Schritt ist auch die Expansion in Großbritannien mit seinen Angeboten für den öffentlichen und privaten Sektor und die Ernennung von Thomas Hedley zum Geschäftsführer, um die Aktivitäten des Unternehmens in Großbritannien zu erweitern.

Nortal ist ein strategischer Partner für Regierungen, Gesundheitseinrichtungen, namhafte Unternehmen und Fortune 500 Firmen. Mit 25 Niederlassungen in Europa, im Golf-Kooperationsrat (GCC) und in Nordamerika ist Kundennähe gegeben. Die nahtlos integrierten Teams unterstützen die Kunden dabei, ihre Organisationen zu transformieren und zukunftssicher zu machen.

