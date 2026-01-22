norisbank startet Neukunden-Tagesgeld mit 3,33 % p.a.

Attraktives Gesamtpaket mit modernisiertem Top-Girokonto

Bonn, 22.01.2026 | Die norisbank verbessert ihr bereits mehrfach ausgezeichnetes Top-Girokonto nochmals deutlich und setzt dabei vor allem auf einen erweiterten Leistungsumfang für den täglichen Einsatz – national wie international. Kunden profitieren jetzt mit der optional erhältlichen, kostenlosen Mastercard direkt von weltweit kostenlosen Zahlungen im Handel und online ohne Berechnung eines Auslandseinsatz- und Währungsumrechnungsentgelts sowie von weltweit kostenlosen Bargeldauszahlungen ab 50 Euro. Damit bietet das Girokonto einen Leistungsstandard, der insbesondere für mobile, digital affine Kunden einen deutlichen Mehrwert darstellt.

Die norisbank erweitert ihr Angebot zudem um ein neues Tagesgeld-Produkt: Ab sofort profitieren Neukunden von 3,33 % Zinsen p.a. – garantiert bis zum 30. Juni 2026 und ausschließlich in Kombination mit dem Top-Girokonto der norisbank und Nutzung des Online-Kontowechselservice. Das Angebot unterstreicht den Anspruch der Bank, digitale Banking-Lösungen mit hoher Attraktivität, klarer Transparenz und einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis bereitzustellen.

Insbesondere jungen Kunden bietet das optimierte Girokontomodell zusätzliche Vorteile: Das Top-Girokonto wird nun bis einschließlich 29 Jahre ohne Kontoführungsentgelt geführt, darüber hinaus ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 500 Euro ebenfalls ohne Kontoführungsentgelt.

Neukunden, die ihren Kontowechsel über den Online-Kontowechselservice der norisbank durchführen, erhalten zusätzlich eine Prämie von 120 Euro, sofern mindestens drei Zahlungspartner bis zum 31. Mai 2026 umgezogen werden.

„Mit der Weiterentwicklung unseres Girokontos setzen wir gezielt auf Leistungen, die unseren Kundinnen und Kunden echten täglichen Nutzen bringt. Ergänzend bieten wir insbesondere für Neukunden mit dem neuen Tagesgeldangebot eines der zurzeit attraktivsten Zinsprodukte im Direktbankumfeld und damit ein transparentes und leistungsstarkes Gesamtpaket, das unsere Kundinnen und Kunden nachhaltig entlastet und echten Mehrwert schafft“, freut sich Maik Wennrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der norisbank GmbH.

„Unser Ziel ist es, den Einstieg bei der norisbank so einfach und attraktiv wie möglich zu gestalten. Mit unserem leistungsstarken Girokonto, einem komfortablen, digitalen Wechselservice und einem attraktiven Tagesgeld-Angebot bieten wir ein überzeugendes Rundum-Angebot – inklusive einer attraktiven Prämie. Damit schaffen wir einen echten Mehrwert für alle, die Banking unkompliziert, digital und fair möchten. Der Abschluss des Angebots ist einfach und ganz im Sinne des Mobile First-Ansatzes bald auch direkt in der norisbank App möglich“, ergänzt Thomas Brosch, Geschäftsführer der norisbank GmbH.

Vorteile des Angebots auf einen Blick

3,33 % p.a. Tagesgeld für Neukunden – garantiert bis 30.06.2026

Top-Girokonto ohne Kontoführungsentgelt

– Automatisch kostenfrei bis einschließlich 29 Jahre

– oder ab 500 Euro monatlichem Geldeingang ebenfalls ohne Kontoführungsentgelt

Optionale Mastercard direkt für 0 Euro

– Weltweit kostenlos bargeldlos Bezahlen

– Kostenlose Bargeldauszahlungen ab 50 Euro

– Keine Berechnung von Auslandseinsatz- und Währungsumrechnungsentgelt

– 120 Euro Kontowechsel-Prämie bei Umzug von mindestens drei Zahlungspartnern

– Ausgezeichnete App und modernes Online-Banking

– Mehrfach prämiertes Konto – u. a. „Bestes Girokonto“ (Euro, 05/2025)

Über die norisbank

Die norisbank – ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe – ist eine moderne Direktbank, die ihren Kunden an 7 Tagen die Woche 24 Stunden zur Verfügung steht. Mit Services rund um die Uhr – wo immer der Kunde ist – sowie ganz ohne die Bindung an ein Filialnetz und Filialöffnungszeiten versteht sich die norisbank als die smarte Immer-und-überall-dabei-Bank. Sie bietet ihren Kunden Produkte und Services in Testsieger-Qualität zu stets attraktiven Konditionen. Neben den Kernangeboten – dem leistungsstarken „Top-Girokonto“ ab 0 Euro mit passender Kredit- oder Debitkarte, den attraktiven Tagesgeld-Angeboten sowie dem individuellen „Top-Kredit“ – bietet die norisbank ihren Kunden breit gefächerte Leistungen in anerkannter Qualität zu exzellenten Konditionen.

Für ihre kundenorientierten, leistungsstarken Angebote wurde die norisbank in den letzten Jahren vielfach prämiert. So belegte unter anderem das norisbank Top-Girokonto beim großen Girokonten-Vergleich 2025 von Euro Platz 1. 2025 verlieh Focus Money auf Basis eines deutschlandweiten Tests der norisbank überdies die Auszeichnung „Deutschlands beste Direktbank“. Vielfache weitere Auszeichnungen bestätigen darüber hinaus die Top-Qualität und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis der norisbank: https://www.norisbank.de/ueber-uns/norisbank/auszeichnungen.html

