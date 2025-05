norisbank Sommerumfrage 2025

Einmal um die Welt – und wenn“s sein muss, auf Kredit

– Weltreise, Fernreise und Kreuzfahrt liegen vorn

– Besonders Jüngere und Familien zeigen sich offen für eine Urlaubsfinanzierung

– Mit guter Vorbereitung ist der Traumurlaub oft zum Greifen nah

Bonn, 15.05.2025 | Weltreise statt Wochenendtrip, Südsee statt Schwarzwald: Viele Deutsche träumen von außergewöhnlichen Urlaubserlebnissen und sind bereit, dafür einen Kredit aufzunehmen. Die aktuelle Sommerumfrage der norisbank zeigt: Wer sich einen lang gehegten Reisetraum erfüllen möchte, zieht eine Finanzierung in Betracht. Bereits frühere Umfragen der norisbank belegten eine hohe Kreditbereitschaft bei Fernreisen – dieser Trend setzt sich 2025 fort.

Die Reiselust ist groß – vor allem bei Reisezielen außerhalb Europas oder mit exklusivem Charakter. Trotz steigender Preise und anhaltender Inflation sehen viele Deutsche in der Finanzierung weiterhin einen gangbaren Weg, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Doch für welche Art von Reise würden die Deutschen einen Kredit aufnehmen?

Fast die Hälfte der Befragten kann sich vorstellen, sich eine Weltreise durch eine Finanzierung zu ermöglichen – ein Plus von 5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr (2025: 45,1 Prozent, 2024: 40,1 Prozent). Damit steht die Weltreise erneut an der Spitze der finanzierungswürdigen Urlaubsträume der Deutschen. Auf Platz 2 folgt die Fernreise außerhalb Europas. 38 Prozent der Befragten würden hierfür einen Kredit in Betracht ziehen. Trotz eines spürbaren Rückgangs im Vergleich zu den Vorjahren (2024: 46,8 Prozent, 2023: 42,2 Prozent, 2022: 47,5 Prozent) bleibt die Fernreise weiterhin eines der beliebtesten Urlaubsziele. Auch exklusive Schiffsreisen erfreuen sich stabiler Beliebtheit. 34,1 Prozent der Befragten könnten sich vorstellen, dafür eine Finanzierung in Anspruch zu nehmen – ein Wert, der im Vergleich zu den vergangenen Jahren auf ähnlichem Niveau liegt (2024: 33,5 Prozent, 2023: 37,5 Prozent, 2022: 34,7 Prozent).

Jüngere und Familien zeigen sich offen für eine Urlaubsfinanzierung

Viele Deutsche setzen gezielt auf einen Kredit, um sich die ganz besondere Reise zu ermöglichen. Besonders bei jüngeren Menschen, Familien und Besserverdienenden ist die Bereitschaft hoch – oft aus dem Wunsch heraus, Erlebnisse nicht auf später zu verschieben, sondern bewusst „jetzt“ zu leben. Ein Blick in die Detailergebnisse zeigt: Je exklusiver das Reiseziel, desto größer ist die Bereitschaft zur Finanzierung – vor allem bei bestimmten Altersgruppen. Dabei lassen sich interessante Entwicklungen erkennen:

50,7 Prozent der 18- bis 34-Jährigen würden 2025 für eine Weltreise einen Kredit aufnehmen. Auch für Fernreisen zeigt sich diese Gruppe mit 41,9 Prozent weiter offen. Für exklusive Kreuzfahrten liegt die Kreditbereitschaft bei den Jüngeren bei 29,4 Prozent – und damit deutlich unter dem Schnitt der älteren Generationen.

Exklusive Kreuzfahrten stehen insbesondere bei Älteren hoch im Kurs: 39,8 Prozent der 35- bis 49-Jährigen und 35,1 Prozent der 50- bis 69-Jährigen würden eine Finanzierung in Betracht ziehen. Hier steht der Komfort im Vordergrund, nicht die Fernreise. Diese liegt mit 35,7 Prozent bei den 35- bis 49-Jährigen und 33,8 Prozent bei den 50- bis 69-Jährigen unter dem Wert der jüngeren Altersgruppe.

Familien zeigen sich weiterhin überdurchschnittlich finanzierungsbereit. In Haushalten mit mindestens einem Kind liegt die Kreditbereitschaft auch 2025 wieder deutlich über dem Durchschnitt: 48,6 Prozent für eine Weltreise, 41,7 Prozent für eine Fernreise und 45,1 Prozent für eine exklusive Kreuzfahrt. Die Zahlen zeigen: Wertvolle gemeinsame Familienzeit bleibt ein entscheidender Antrieb, auch wenn der finanzielle Spielraum begrenzt ist.

Das Einkommen macht allerdings den Unterschied. Besserverdienende mit einem Haushaltsnettoeinkommen ab 2.500 Euro sind deutlich eher bereit, ihre Reiseträume zu finanzieren: 51,4 Prozent für Weltreisen, 44,3 Prozent für Fernreisen und ebenso 44,3 Prozent für Kreuzfahrten. Wer weniger als 2.500 Euro netto im Monat zur Verfügung hat, liegt teils deutlich darunter – bei Kreuzfahrten sind es nur 20 Prozent.

Clever finanzieren, entspannt verreisen

Um entspannt in den Urlaub zu starten, sollte man neben dem Urlaubsziel auch die Finanzen gut im Blick haben. Mit realistischer Kalkulation lassen sich selbst größere Wünsche sicher verwirklichen – ohne finanzielle Stolperfallen. Gerade weil die „Nutzungsdauer“ eines Urlaubs begrenzt ist, empfiehlt sich in der Regel eine kürzere Kreditlaufzeit von maximal 36 Monaten. Zwar führen längere Laufzeiten zu niedrigeren Monatsraten, erhöhen aber die Gesamtkosten. Eine gut abgestimmte Finanzierung sorgt dafür, dass nach dem Urlaub nur schöne Erinnerungen bleiben. Thomas Brosch, Geschäftsführer der norisbank, bringt es auf den Punkt: „Mit guter Vorbereitung ist der Traumurlaub oft zum Greifen nah. Unsere Kredite bieten eine sichere Lösung mit voller Kostenkontrolle. Wer zudem unsere Tipps rund ums Bezahlen im Urlaub kennt, ist bestens gerüstet.“ Mit dem Ratgeber “ Urlaub und Finanzen: Tipps zur Reisevorbereitung“ und dem Kreditrechner unterstützt die norisbank bei der Planung der Reise und Finanzierung.

Über die Umfrage

Die norisbank hat zusammen mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG 1.057 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ nach Geschlecht, Alter und Region befragt. Die Online-Befragung wurde Anfang April 2025 durchgeführt.

https://www.norisbank.de/ueber-uns/norisbank/auszeichnungen.html

