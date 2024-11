NORDWEST führt SAP EWM mit Hilfe von mind solutions ein

Walldorf-Wiesloch, 25. November 2024 – Die NORDWEST Handel AG baut auf der grünen Wiese im hessischen Alsfeld ein neues Zentrallager. Für den Betrieb des ersten eigenen Logistikzentrums setzt das Verbundunternehmen auf die Softwarelösung SAP EWM. mind solutions begleitet das Einführungsprojekt der SAP-Software für die Lagerverwaltung mit seinem profunden Know-how und personellen Ressourcen.

Der Bau des modernen Logistikzentrums ist die bislang größte Investition in der Firmengeschichte von NORDWEST. Ein Investor finanziert das Grundstück und den Bau der 72.000 m² großen Halle inklusive Büro- und Sozialräumen und NORDWEST übernimmt die Intralogistik und Informationstechnologie. Bis zu 120 LKW an 50 LKW-Rampen kann NORDWEST künftig pro Tag abwickeln. Die Halle beinhaltet zudem ein automatisches Kleinteilelager mit gut 170.000 Stellplätzen und ein manuelles Palettenlager mit ca. 50.000 Palettenstellplätzen. Das Gefahrenstoffhandling ist nahtlos in die Lagerbereiche und -prozesse integriert. Das neue Lager entspricht dank fahrerlosen Transportsystemen, automatischen Kartonaufrichtern und der eingesetzten Automationstechnik den modernsten Anforderungen.

Die Inbetriebnahme des Zentrallagers ist für 2025 geplant. „Dieser wirtschaftlich und logistisch optimale Standort wird die Kernkompetenz von NORDWEST in der Logistik weiter stärken. Unsere Fachhandelspartner werden neben einer hohen Warenverfügbarkeit von einer noch effizienteren Logistik profitieren, die die kleinteiligen Versandstrukturen in unserer Branche perfekt abbildet. Längere Bestellannahmezeiten, kürzere Auftragsdurchlaufzeiten und der taggleiche Versand stellen entscheidende Vorteile dar, die zum Erfolg unserer Handelspartner in einem zunehmend stärkeren Wettbewerbsumfeld beitragen werden. Der Bau unseres neuen Zentrallagers wird somit unsere nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit wie auch die unserer Fachhandelspartner weiter erhöhen, zukünftiges Wachstum ermöglichen und unser Dienstleistungsangebot auf ein neues Niveau heben“, betont Thorsten Sega, Vorstand NORDWEST und zuständig für den Geschäftsbereich Logistik.

Gesucht? Know-how und Kapazitäten

Den Motor für das neue Zentrallager bildet die IT, ohne die auch die zukünftige Abwicklung nicht läuft, weshalb der Bau des Zentrallagers und der Aufbau der IT einhergehen. Die Herausforderung für NORDWEST: In dem 40-köpfigen IT-Team gab es bislang keinen IT-Experten für die Lagerverwaltung, da das Unternehmen die Logistikabwicklung bisher nicht selbst durchgeführt hat und auch das IT-System Eigentum des Logistikdienstleisters war. Deshalb hat NORDWEST aus der Not eine Tugend gemacht und die Chance erkannt, als mind solutions für das Einführungsprojekt von SAP EWM SAP-Experten für die Lagerverwaltung angeboten hat.

Seit März 2024 ergänzen NORDWEST je eine Beraterin und ein Berater mit Fokus auf SAP EWMin einer internen Rolle. Als Embedded Consultants unterstützen sie die interne IT-Abteilung und begleiten das Einführungsprojekt von SAP EWM durch einen externen SAP-Implementierungspartner auf der einen und einen Anbieter für Automatisierungstechnik auf der anderen Seite. Dabei sind nicht nur die Abhängigkeiten zwischen Materialflusssteuerung und Lagerverwaltung zu beachten, sondern auch die Schnittstellen zu weiteren Lösungen wie einer Versandsoftware und einer Yard Management Software.

„Die Zusammenarbeit funktioniert von Anfang an bestens. Die IT-Beraterin und -Berater von mind solutions füllen die internen Rollen sehr gut aus und werden als Teil des Teams von NORDWEST wahrgenommen. Besser geht es nicht“, so Daniel Kramer, Bereichsleiter Prozess- & Projektmanagement bei NORDWEST.

Kurz nach dem Start der beiden ersten Berater wurde ein weiterer IT-Experte von mind solutions in das Projekt eingebunden. Dieser widmete sich der Integration von SAP EWM und SAP ECC. Die Herausforderungen liegen dabei in einer jahrelang gewachsenen Retail-Ausprägung des SAP-Systems und der geplanten Migration zu SAP S/4HANA.

Mitte des Jahres ist NORDWEST bei der Suche nach einem „echten“ internen Mitarbeiter fündig geworden und konnte einen SAP-Experten für Lagerverwaltung einstellen, welcher sich gleich in seiner Rolle im Projekt eingefunden hat. Die Unterstützung ist bei der Vielzahl der Aufgaben sehr willkommen und kann aufgrund der Einarbeitung sowie des Know-how-Transfers durch mind solutions schnell und effektiv erfolgen.

Daniel Kramer dazu: „Wir können mit mind solutions unkompliziert Know-how und Kapazitäten von professionellen SAP EWM-Experten rekrutieren. Das ermöglicht es uns, flexibel auf die aktuellen Anforderungen im Projekt zu reagieren und das Team zu ergänzen – immer mit dem Ziel, eine moderne SAP-Lösung für die Verwaltung unseres modernen Zentrallagers aufzubauen.“

Kurzprofil NORDWEST Handel

Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH) mit einem Geschäftsvolumen in Höhe von 4.801 Mio. Euro gesamt per 2023. Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der mehr als 1.255 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

mind solutions ist eine auf Kompetenzwachstum ausgerichtete SAP-Beratungsboutique. Dabei liegt der Schwerpunkt seit über 20 Jahren auf Lagerverwaltung mit SAP. Als spezialisierter Partner unterstützt das SAP-Beratungsunternehmen nationale und internationale Kunden bei allen Themen rund um den Lebenszyklus von SAP Extended Warehouse Management, Nachfolgelösungen von SAP Warehouse Management sowie Innovationen auf der SAP Business Technology Platform. Dafür haben die SAP-Berater eine eigene Methodik entwickelt: Diese setzt sich aus „We care“ für Beratung, „We implement“ für Einführungsprojekte und „We boost“ für interne Berater zusammen. mind solutions hat seinen Sitz in Wiesloch-Walldorf und ist zertifizierter SAP Silver Partner.

