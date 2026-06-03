Nordstern gesucht: Warum Vision wieder zählt

Der Nordstern hat seit Jahrhunderten einen bemerkenswert einfachen Job: Er zeigt die Richtung. Ohne Meeting. Ohne PowerPoint. Ohne Maßnahmenpakete. Und genau deshalb ist er auch hochaktuell.Denn viele Unternehmen verfügen heute über Strategiepapiere, Ziele, Prozesse und KPI-Systeme. Was jedoch häufig fehlt, ist Orientierung. Nicht im operativen Detail, sondern im großen Ganzen. Wohin eigentlich? Was soll entstehen? Und warum?Interessanterweise wird genau diese Frage in Unternehmen oft komplizierter behandelt als nötig. Vision klingt schnell nach Konzernsprache, Zukunftsfloskel oder Hochglanz-Optimismus. Guido Quelle betrachtet das Thema erfreulich anders. In seinem Vortrag „Visionäre Unternehmer lenken leichter“ zeigt der Unternehmer und Wachstumsexperte, warum Vision vor allem ein praktisches Werkzeug ist – keine Dekoration, kein Poster im Eingangsbereich, sondern etwas, das Entscheidungen beschleunigt, Führung vereinfacht und Menschen Klarheit gibt.Denn wer eine klare Richtung hat, diskutiert anders, entscheidet anders, führt anders. Das klingt zunächst simpel, ist aber in der Realität selten.Viele Unternehmen investieren enorme Energie in operative Optimierung, während die eigentliche Frage offen bleibt: Was soll dieses Unternehmen in Zukunft eigentlich ausmachen? Genau dort setzt Quelle an – direkt, verständlich, praxisnah.Der Vortrag verbindet strategische Perspektive mit unternehmerischer Alltagserfahrung und trifft damit einen Nerv, der aktuell besonders spürbar ist: In unsicheren Zeiten wird Orientierung zum Wettbewerbsvorteil.Dabei überzeugt Guido Quelle nicht durch laute Inszenierung, sondern durch Klarheit, Praxisnähe und pointierte Beobachtungen aus der Unternehmenswelt. Der Vortrag liefert keine abstrakten Zukunftsbilder, sondern Denkansätze, die unmittelbar anschlussfähig sind.Der Nordstern ist nicht deshalb nützlich, weil er spektakulär aussieht, sondern weil man sich auf ihn verlassen kann.

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 300 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region.

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