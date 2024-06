NORDIR: Neue Single und Video für mehr Menschlichkeit

NORDIR entfesselt Hymne für Menschlichkeit und gegen Spaltung mit neuer Single und Video zu „UNIFY (2024)“.

Ulm, Deutschland – Die gefeierte Sci-Fi-Synth-Rock-Band NORDIR, bestehend aus Viktor Nordir und Lars Maier, verkündet die Veröffentlichung ihrer neuesten Single „UNIFY (2024)“ – Eine Hymne für Menschlichkeit. Dieser fesselnde Track ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Ein Aufruf zu Einigkeit und Menschlichkeit

„UNIFY (2024)“ ist mehr als nur ein Song; es ist ein Aufruf zur Einheit und ein Kampf gegen die Spaltung. Die Botschaft des Songs spiegelt direkt den Geist wider, den Band-Frontmann Viktor Nordir während einer großen Anti-Populismus-Demonstration in Ulm Anfang des Jahres erlebte. Mehr als 10.000 Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund versammelten sich, um gegen Hass und Diskriminierung aufzustehen, was Viktor zutiefst beeinflusste und zur Entstehung dieses Songs inspirierte.

Die Gemeinschaft einbinden

Getreu der Botschaft des Songs bezieht NORDIR seine Community in die Entstehung des Musikvideos zu „UNIFY“ ein. Fans aus der ganzen Welt sind eingeladen, Videos einzureichen, in denen sie den Songtext lippensynchron singen und dabei ein weißes DIN-A4-Papier in der Hand halten. Diese Clips werden in das endgültige Video integriert und symbolisieren die globale Solidarität und die gemeinsame Stimme gegen die Spaltung.

Veröffentlichung und Teilnahme am Musikvideo

Das offizielle Crowdsourcing Musikvideo für „UNIFY“ wurde am 7. Juni 2024 veröffentlicht. NORDIR freut sich jedoch auch nach diesem Datum über Videoeinsendungen, um die Aktualität ihrer Botschaft zu unterstreichen. Details zur Teilnahme finden sich auf der Website der Band.

Über NORDIR

Die 2018 gegründete Band NORoIR ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Synth-Rock, der mit historischen und futuristischen Themen durchsetzt ist. Ihre Musik erforscht oft verschiedene Zeitperioden, was „UNIFY (2024)“ zu einem besonderen Projekt macht, da es sich direkt mit dem aktuellen Jahr auseinandersetzt. Fans von Bands wie Muse und Placebo werden NORDIRs kraftvollen Sound und die zum Nachdenken anregenden Texte zu schätzen wissen.

Join the Movement

NORDIR lädt alle dazu ein, sich der Bewegung für Einheit und Menschlichkeit anzuschließen. „Wir alle müssen uns vereinen“, fordert Viktor Nordir. „Unsere Musik ist unser Weg, Menschen zusammenzubringen, und wir hoffen, dass ‚UNIFY‘ andere dazu inspiriert, das Gute in der Welt zu sehen und einander mehr zuzuhören.“

Weitere Informationen, die Möglichkeit, ein Video einzureichen oder „UNIFY (2024)“ zu hören, finden Sie unter www.nordir.com/unify

NORDIR: Sci-Fi Synth Rock

NORoIR stehen für außergewöhnliche und leidenschaftliche Liveshows: Konzeptioneller Tiefgang trifft auf elektronische Hooklines und epische Gitarrenriffs. Mit einem kraftvollen Synth Rock à la Muse & Placebo und einer Steampunk Sci-Fi-Ästhetik, entführen NORoIR ihr Publikum auf eine audiovisuelle Zeitreise.

Kontakt

Nordir Music

Viktor Nordir

Fischergasse 10

89073 Ulm

0731 165 75 930



https://www.nordir.com/unify/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.