Norck stärkt Fertigung mit CNC, 3D-Druck & Blechtechnik

Mannheim, Deutschland / IRVINE, Kalifornien – 14. November 2025 –

Norck, ein führendes Technologieunternehmen im Bereich der digitalen und KI-gestützten Fertigung, hat seine hochmodernen Produktionskapazitäten erweitert, um die steigenden Anforderungen der Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Medizin- und Automobilindustrie zu erfüllen. Mit einer intelligenten Kombination aus CNC-Bearbeitung online, 3D-Druck-Service, Metall-3D-Druck, Spritzguss und Blechfertigung bietet Norck Ingenieuren und Unternehmen eine integrierte Plattform für kundenspezifisch gefertigte Teile – von der Einzelanfertigung bis zur Serienproduktion.

Digital Manufacturing neu definiert: Präzision, Geschwindigkeit und Flexibilität

In einer Zeit, in der Lieferketten zunehmend unter Druck stehen und Innovationszyklen immer kürzer werden, schafft Norck durch seine CNC-Bearbeitung auf Anfrage und seine vollständig digitalisierte Plattform eine neue Ebene industrieller Agilität. Kunden können CAD-Dateien direkt hochladen, Materialien auswählen und sofort ein Angebot erhalten – eine vollständig automatisierte Lösung, die Zeit spart und Produktionsrisiken minimiert.

Die Plattform von Norck kombiniert modernste Fertigungstechnologien mit einem starken Fokus auf Engineering Support, wodurch Ingenieure und Designer bereits in der Entwicklungsphase optimierte Lösungen erhalten. Diese Kombination aus Präzision, Geschwindigkeit und digitaler Transparenz macht Norck zu einem der führenden Komponentenhersteller im Bereich der CNC-Präzisionsbearbeitung und Additiven Fertigung. Erhalten Sie ein individuelles Angebot von Norck und erfahren Sie, wie modernste Fertigung und Engineering Support Ihr Projekt voranbringen können.

Technologische Erweiterungen für höchste Anforderungen

CNC-Bearbeitung mit höchster Präzision

Norck hat seine Kapazitäten im Bereich CNC-Bearbeitung deutlich ausgebaut und setzt modernste 3-Achs- und 5-Achs-Maschinen ein, um hochkomplexe Geometrien mit extrem engen Toleranzen zu fertigen. Die CNC-Bearbeitung online ermöglicht die Produktion von Prototypen, Funktionsteilen und Endprodukten aus einer Vielzahl von Materialien – darunter Aluminium, Titan, Edelstahl und technische Kunststoffe.

Durch die Kombination aus digitaler Auftragsabwicklung und maschineller Präzision können Kunden weltweit auf Norcks Fertigungskapazitäten zugreifen, ohne lokale Lieferanten koordinieren zu müssen.

3D-Druck-Service und Metall-3D-Druck

Norck investiert kontinuierlich in den Ausbau seiner additiven Fertigungskapazitäten. Mit dem Einsatz modernster DMLS-Systeme (Direct Metal Laser Sintering) bietet das Unternehmen Metall-3D-Druck mit Hochleistungslegierungen wie Inconel 718, Titan (Ti6Al4V) und Edelstahl an.

Diese Technologie ermöglicht die Herstellung von leichten, topologisch optimier

ten Strukturen, die in der Luftfahrt- und Medizintechnik zunehmend gefragt sind. Norck kombiniert diese Verfahren mit strengen Qualitätskontrollen und Nachbearbeitungsprozessen, um industrielle Serienqualität sicherzustellen.

Spritzguss und Kunststofffertigung

Neben Metallverarbeitung und 3D-Druck bietet Norck auch hochpräzise Spritzguss-Dienstleistungen für Kunststoffkomponenten an. Mit einem Fokus auf kurze Produktionszyklen und präzise Formtreue fertigt Norck Komponenten für Anwendungen in der Medizintechnik, Elektronik und Konsumgüterindustrie. Die Kombination von Spritzguss mit CNC- und 3D-Technologien ermöglicht eine durchgängige Produktentwicklung von Prototyp bis Serie – alles aus einer Hand.

Blechfertigung und Strukturkomponenten

Die Blechfertigung bei Norck umfasst ein vollständiges Leistungsspektrum: präzises Laserschneiden, CNC-Biegen, zertifiziertes Schweißen und Oberflächenveredelung. Diese Prozesse sind vollständig in die digitale Plattform integriert und ermöglichen eine schnelle, reproduzierbare Fertigung von Gehäusen, Halterungen und Strukturteilen.

Dank dieser Kombination kann Norck sowohl funktionale Prototypen als auch Serienkomponenten in Produktionsqualität liefern – mit voller Rückverfolgbarkeit und garantierter Maßhaltigkeit.

Ein Partner für Ingenieure und Innovation

Norck versteht sich nicht nur als Hersteller, sondern als Partner in der Produktentwicklung. Das Unternehmen bietet technische Beratung in der Designphase, Materialauswahl und Fertigungsoptimierung, um sicherzustellen, dass jedes Teil den Anforderungen der jeweiligen Anwendung entspricht.

Dieser Engineering Support ist besonders wertvoll für Unternehmen aus anspruchsvollen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Verteidigung, in denen Zuverlässigkeit, Qualität und Lieferstabilität entscheidend sind.

Durch die Kombination von KI-gestützter Produktionsplanung mit On-Demand-Fertigung ermöglicht Norck eine effiziente Nutzung von Ressourcen, minimiert Ausschuss und unterstützt nachhaltige Produktionsstrategien.

Über Norck

Norck ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich digitaler Fertigungslösungen mit Spezialisierung auf CNC-Bearbeitung, 3D-Druck-Service, Metall-3D-Druck, Spritzguss und Blechfertigung. Das Unternehmen verbindet modernste Produktionstechnologie mit intelligenter Software und bietet Kunden aus der Luftfahrt, Medizintechnik, Robotik, Elektronik und Industrie schnelle, präzise und flexible Lösungen für kundenspezifisch gefertigte Teile.

Mit Hauptsitzen in Deutschland und den USA agiert Norck weltweit als Anbieter modernster Engineering- und Fertigungslösungen.

Norck ist ein führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Deutschland und den USA, das die industrielle Fertigung revolutioniert. In den Bereichen Präzisions-CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung und industrieller 3D-Druck verwandeln wir selbst die komplexesten Projekte in greifbare Erfolge.

