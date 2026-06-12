Norck stärkt CNC-Bearbeitung und Präzisionsfertigung

Erweiterte CNC-Bearbeitung, Blechfertigung und additive Fertigung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Norck, ein globaler Fertigungspartner für präzisionsgefertigte Komponenten und Baugruppen, gab heute die weitere Erweiterung seiner Fertigungskapazitäten in Nordamerika und Europa bekannt. Diese Initiative verbessert den Zugang zu qualifizierten Produktionskapazitäten, modernen Fertigungstechnologien und Engineering-Services, die Kunden dabei unterstützen, den Weg von der Prototypenentwicklung bis zur Serienproduktion effizienter zu gestalten.

Ingenieurteams stehen heute unter zunehmendem Druck, Entwicklungszeiten zu verkürzen und gleichzeitig Produktqualität sicherzustellen, Kosten zu kontrollieren und komplexe Lieferketten zu bewältigen. Für Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Robotik, Elektronik sowie dem Maschinen- und Anlagenbau ist die Zusammenarbeit mit Fertigungspartnern, die sowohl schnelle Prototypenfertigung als auch skalierbare Produktion ermöglichen, entscheidend geworden.

Durch die Kombination von Engineering-Know-how, Design-for-Manufacturability-(DFM)-Analysen und einem stetig wachsenden Netzwerk qualifizierter Fertigungspartner unterstützt Norck seine Kunden dabei, Produktentwicklungen zu beschleunigen und gleichzeitig Produktionsrisiken sowie die Komplexität des Lieferantenmanagements zu reduzieren.

Fertigungskompetenzen für reale Engineering-Herausforderungen

Moderne Produkte erfordern häufig Komponenten aus schwer bearbeitbaren Werkstoffen, mit komplexen Geometrien und immer engeren Toleranzen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Norck Zugang zu einem breiten Spektrum moderner Fertigungstechnologien innerhalb eines einzigen ingenieurgetriebenen Workflows.

Zu den Fertigungsmöglichkeiten gehören:

– 3-Achs-, 4-Achs- und 5-Achs-Bearbeitung

– CNC-Präzisionsbearbeitung

– CNC-Fräsen

– CNC-Drehen

– CNC-Bohren

– Mehrachsige Bearbeitung

– Blechfertigung und Umformtechnik

– Blechbearbeitung

– CNC-Rohrbiegen

– Industrieller 3D-Druck-Service

– Metall-3D-Druck

– Spritzguss

– Herstellung kundenspezifischer Komponenten

– Montage und Hardwarefertigung

Diese Fertigungsmöglichkeiten unterstützen die Bearbeitung einer Vielzahl technischer Werkstoffe, darunter Aluminiumlegierungen, Edelstahl, Titanlegierungen, Inconel, Werkzeugstähle, Kupferlegierungen, PEEK, Delrin, Nylon, Ultem, Carbonfaserverbundwerkstoffe sowie weitere Hochleistungsmaterialien für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Je nach Anforderung kommen hochpräzise Bearbeitungsverfahren zum Einsatz, die enge Maßtoleranzen, komplexe Oberflächengeometrien und reproduzierbare Fertigungsqualität gewährleisten.

Engineering-Support und Design for Manufacturability (DFM)

Ein wesentlicher Bestandteil des Norck-Ansatzes ist die enge Zusammenarbeit mit den Engineering-Teams der Kunden während des gesamten Produktentwicklungsprozesses.

Norck versteht sich nicht ausschließlich als Produktionsdienstleister, sondern als Engineering-Partner, der Konstruktionen bewertet, Fertigungsrisiken identifiziert und die Produktionseffizienz bereits vor Produktionsbeginn optimiert.

Jedes Projekt profitiert von einer umfassenden DFM-Analyse, die unter anderem Folgendes umfassen kann:

– Geometrieoptimierung

– Unterstützung bei der Materialauswahl

– Toleranzanalyse

– Analyse der Bearbeitbarkeit

– Empfehlungen zur Kostenreduzierung

– Bewertung der Skalierbarkeit für die Serienfertigung

Dieser proaktive Engineering-Ansatz hilft Kunden, Entwicklungszyklen zu verkürzen, Nacharbeiten zu reduzieren, die Fertigbarkeit zu verbessern und Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Fortschrittliche Lösungen für die CNC-Bearbeitung

Die Kompetenzen von Norck im Bereich der CNC-Bearbeitung unterstützen sowohl Prototypen- als auch Serienfertigungsprojekte durch moderne Mehrachs-Technologien.

Kunden können kundenspezifisch gefertigte Teile, Funktionsprototypen, serienreife Komponenten und komplexe Baugruppen beziehen, die mittels präziser CNC-Fräs- und Drehverfahren hergestellt werden. Der Zugang zu 3-, 4- und 5-Achs-Technologien ermöglicht die Fertigung hochkomplexer Geometrien, Präzisionsgehäuse, mechanischer Komponenten, Vorrichtungen, Werkzeuge und individueller Konstruktionsteile.

Für Unternehmen, die nach flexibler CNC-Bearbeitung auf Anfrage oder sogar nach Möglichkeiten der CNC-Bearbeitung online suchen, bietet Norck einen zentralen Zugang zu qualifizierten Fertigungsressourcen und technischer Unterstützung.

Präzise Blechfertigung

Die Kompetenzen von Norck in der Blechfertigung unterstützen die Herstellung von Strukturbauteilen, Gehäusen, Halterungen, Paneelen und kundenspezifischen Baugruppen für Anwendungen in Industrie, Elektronik, Robotik und Transporttechnik.

Zu den Fertigungsverfahren gehören:

– Laserschneiden

– Präzisionsumformen

– Stanzen

– CNC-Rohrbiegen

– Einpressen von Verbindungselementen

– Montagearbeiten

Durch die Kombination von Blechbearbeitung und Engineering-Support unterstützt Norck seine Kunden bei der Optimierung ihrer Bauteilkonstruktionen und gewährleistet gleichzeitig eine effiziente und reproduzierbare Fertigung.

Industrielle additive Fertigung und 3D-Druck

Da die additive Fertigung die Produktentwicklung zunehmend verändert, erweitert Norck den Zugang zu industriellen 3D-Drucktechnologien für Prototypen- und Produktionsanwendungen.

Zu den Möglichkeiten gehören Polymer- und Metall-3D-Druck-Lösungen für:

– Funktionsprototypen

– Leichtbaustrukturen

– Komplexe innere Geometrien

– Kleinserienfertigung

– Produktvalidierung und Tests

Diese Technologien helfen Engineering-Teams dabei, Lieferzeiten zu reduzieren, Designiterationen zu beschleunigen und Bauteile zu fertigen, die mit konventionellen Verfahren nur schwer oder gar nicht herstellbar wären.

Spezialisierte Fertigungslösungen

Neben CNC-Bearbeitung, Blechfertigung und additiver Fertigung bietet Norck weitere ergänzende Produktionsverfahren an.

Dazu zählen Spritzguss für kundenspezifische Kunststoffkomponenten, die Fertigung von Carbonfaser-Verbundbauteilen, Hardwareproduktion sowie Multi-Prozess-Fertigungsprogramme, die Beschaffung und Lieferantenmanagement vereinfachen.

Als zentraler Fertigungspartner ermöglicht Norck den Zugang zu vielfältigen Produktionskapazitäten bei gleichzeitig konsistenter technischer Betreuung über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg.

Unterstützung kritischer Industrien weltweit

Norck unterstützt Unternehmen in Branchen, in denen Präzision, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit entscheidend sind.

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Herstellung von Leichtbaustrukturen, präzisionsbearbeiteten Komponenten, Metallteilen und Baugruppen aus Titanlegierungen und anderen Hochleistungswerkstoffen.

Medizintechnik

Fertigungsunterstützung für medizinische Komponenten, Prototypenentwicklung, Präzisionsgehäuse und Produktionsteile mit höchsten Qualitätsanforderungen.

Robotik und industrielle Automatisierung

Präzisionsmechanische Komponenten, Strukturbauteile, Aktuatorgehäuse, Vorrichtungen und kundenspezifisch entwickelte Teile für moderne Automatisierungssysteme.

Elektronik und Halbleitertechnik

Schnelle Fertigung von Gehäusen, Wärmemanagement-Komponenten, Werkzeugen, Vorrichtungen und Produktionsanlagen für hochspezialisierte technische Umgebungen.

Automobilindustrie, Energie und Maschinenbau

Skalierbare Fertigungslösungen für Produktentwicklung, Tests, Produktionsanläufe und langfristige Serienversorgung.

Qualität, Konsistenz und Produktionssicherheit

Alle Fertigungsprojekte werden durch qualifizierte Produktionspartner unterstützt, die nach international anerkannten Qualitätsmanagementsystemen arbeiten, einschließlich ISO-zertifizierter Fertigungsumgebungen.

In Kombination mit Engineering-Reviews, DFM-Validierung und Lieferantenqualifizierungsprozessen gewährleisten diese Maßnahmen hohe Konsistenz, Wiederholgenauigkeit und Produktionssicherheit über den gesamten Fertigungszyklus hinweg.

Aussage der Geschäftsführung

„Hersteller benötigen heute mehr als reine Produktionskapazitäten. Sie benötigen Engineering-Kompetenz, Fertigungsflexibilität und die Sicherheit, dass ihre Konstruktionen effizient vom Konzept in die Produktion überführt werden können“, sagte Mucahit Basaran, CEO von Norck.

„Durch den Ausbau unserer Fertigungskapazitäten und die Stärkung unseres ingenieurgetriebenen Ansatzes ermöglichen wir Kunden den Zugang zu fortschrittlicher CNC-Bearbeitung, Blechfertigung, additiver Fertigung und kundenspezifischer Auftragsfertigung über einen einzigen vertrauenswürdigen Partner. Unser Ziel ist es, Fertigungsprozesse zu vereinfachen und Unternehmen dabei zu unterstützen, schneller zu innovieren und effizienter zu skalieren.“

Ausblick

Norck wird weiterhin in digitale Fertigungstechnologien, erweiterte DFM-Werkzeuge, automatisierte Angebotssysteme und Lieferantenqualifizierungsprogramme investieren, um Transparenz und Kundenerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Da die Produktkomplexität in nahezu allen Industrien weiter zunimmt, bleibt das Unternehmen seinem Ziel verpflichtet, ingenieurgetriebene Fertigungslösungen bereitzustellen, die Entwicklungszeiten verkürzen, Produktionsergebnisse verbessern und innovative Produkte schneller auf den Markt bringen.

Über Norck

Norck ist ein Anbieter von Fertigungslösungen, der sich auf präzisionsgefertigte Komponenten und Baugruppen spezialisiert hat, die über ein globales Fertigungsnetzwerk bereitgestellt werden. Mit Hauptsitzen in Irvine, Kalifornien (USA), und Mannheim (Deutschland) unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit Engineering-Support, Konstruktionsunterstützung, Design-for-Manufacturability-(DFM)-Analysen, Rapid Prototyping, Kleinserienfertigung und skalierbaren Produktionsdienstleistungen.

Durch qualifizierte Fertigungspartner und ingenieurgetriebene Prozesse bietet Norck Lösungen in den Bereichen CNC-Bearbeitung, Blechfertigung, additive Fertigung, Spritzguss und Herstellung kundenspezifischer Komponenten an. Mit seinem Modell der flexiblen Auftragsfertigung unterstützt Norck Unternehmen dabei, die Lücke zwischen Konstruktion und Produktion zu schließen, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Produkte mit größerer Sicherheit auf den Markt zu bringen.

Norck ist ein führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Deutschland und den USA, das die industrielle Fertigung revolutioniert. In den Bereichen Präzisions-CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung und industrieller 3D-Druck verwandeln wir selbst die komplexesten Projekte in greifbare Erfolge.

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Zielstrasse 16

68169 Mannheim, Deutschland

+49 ( 0) 621 97839094



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