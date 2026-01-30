Norck Robotics: Robotiklösungen der nächsten Generation

Präzisionskomponenten und kundenspezifische Engineering-Lösungen für die intelligente Fertigung.

Mannheim, Deutschland / Irvine, Kalifornien – Da die industrielle Automatisierung in der Fertigung, im Gesundheitswesen, in der Elektronik und in fortschrittlichen Produktionsumgebungen weiter an Fahrt gewinnt, stehen Robotik-Entwickler unter zunehmendem Druck, Systeme zu liefern, die schneller, leichter, präziser und zuverlässiger sind. Um diese Herausforderungen zu meistern, bietet Norck Robotics eine einzigartige Kombination aus Robotik-Engineering-Dienstleistungen und leistungsstarken Hardware-Lösungen, die es Kunden ermöglichen, intelligente, skalierbare und produktionsreife Robotersysteme zu bauen.

Unterstützt durch die bewährte Expertise von Norck in der Präzisionsfertigung wurde Norck Robotics gegründet, um einen wachsenden Marktbedarf zu decken: industrielle Robotiklösungen, die weit über Standardkomponenten hinausgehen. Während Standardteile einfache Automatisierungsanforderungen erfüllen mögen, verlangen die heutigen Lösungen eine anwendungsspezifische Entwicklung, eng integrierte Hardware und eine durchgängige Systemvalidierung. Norck Robotics schließt diese Lücke, indem es kundenspezifische Engineering-Lösungen , fortschrittliche Fertigung und Integration von Robotersystemen unter einem Dach vereint.

Engineering-geführte Robotik-Hardware, gebaut für reale Leistung

Im Mittelpunkt des Angebots von Norck Robotics steht ein tiefer Fokus auf Robotersystemtechnik. Jedes Projekt beginnt mit einem gründlichen Verständnis der Anwendung des Kunden, der Umgebung, der Durchsatzziele und der langfristigen Automatisierungsstrategie. Von dort aus entwirft und liefert Norck Robotics kundenspezifische Hardware, die eine höhere Leistung, größere Zuverlässigkeit und erhöhte Maschinenautonomie ermöglicht.

Norck Robotics spezialisiert sich auf die Präzisionskomponentenfertigung für die Robotik und liefert Hardware wie Präzisions-Linearaktuatoren , Hochkraft-Linearantriebe , elektrische Drehaktuatoren und Servo-Drehaktuatoren. Diese Bewegungssysteme sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die Wiederholgenauigkeit, Steifigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern. Durch die Integration von Regelkreis-Systemen , magnetischen Drehgebern und LVDT-Wegaufnehmern gewährleistet Norck Robotics eine präzise Positionierung und stabile Bewegungssteuerung auch unter dynamischen Lasten.

Für Anwendungen, die eine fortschrittliche Bewegungssteuerung erfordern, entwickelt Norck Robotics drehmomentgesteuerte Systeme unter Verwendung von Kraft-Momenten-Sensoren , PID-Servoreglern und Hochleistungs-Robotergelenk-Aktuatoren. Diese Lösungen sind kritisch in Bereichen wie der medizinischen Robotik, in Laborautomatisierungssystemen und der Präzisionsmontage, wo Kraftsensitivität und regelungsbasierte Steuerung unerlässlich sind.

Fortschrittliche Endeffektoren und kundenspezifische Robotik-Schnittstellen

Norck Robotics liefert zudem ein umfassendes Portfolio an Roboter-Endeffektoren und Schnittstellenhardware. Dies umfasst das Design von Soft-Robotic-Greifern , servo-elektrische Greifer , pneumatische Parallelgreifer , Zwei-Finger-Parallelgreifer und Vakuumgreifer-Endeffektoren , die von elektrischen Mini-Vakuumpumpen oder Miniatur-Vakuumpumpen angetrieben werden. Jeder Endeffektor ist so konstruiert, dass er auf die Nutzlast, die Oberflächeninteraktion, die Zykluszeit und die Umgebungsbedingungen der Anwendung abgestimmt ist.

Um eine flexible Automatisierung über mehrere Prozesse hinweg zu unterstützen, integriert Norck Robotics automatische Werkzeugwechsler , automatischer CNC-Werkzeugwechsler und Roboter-Werkzeugwechsler. Diese Funktionen sind besonders wertvoll in Umgebungen der Industrieroboter-Automatisierung.

Leichtbaustrukturen und hochpräzise mechanische Systeme

Ein entscheidender Vorteil von Norck Robotics liegt in der Expertise für leichtgewichtige hochfeste Materialien. Unter Verwendung von Kohlefaserverbundwerkstoffen (CFK) und industriellen Aluminiumprofilen entwirft das Unternehmen Roboterkonstruktionen, die das Gewicht reduzieren und gleichzeitig Steifigkeit und Vibrationsfestigkeit beibehalten. Dies verbessert direkt die Robotergeschwindigkeit, die Nutzlastkapazität und die Energieeffizienz.

Mechanische Subsysteme wie Präzisions-Servogetriebe , Präzisions-Planetengetriebe , spielfreie Getriebe und Hochpräzisionslager werden entwickelt und gefertigt, um die strengen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und industrieller Anwendungen mit hohen Lastzyklen zu erfüllen. Integrierte Schwingungsdämpfer und Schwingungsisolationshalterungen erhöhen die Systemstabilität und die langfristige Zuverlässigkeit weiter.

Exzellenz in der Fertigung, gestützt durch das Norck-Ökosystem

Was Norck Robotics wirklich unterscheidet, ist die vollständige Unterstützung durch die globale Infrastruktur von Norck für die Präzisionsfertigung. Dies ermöglicht einen nahtlosen Zugang zu Präzisions-CNC-Bearbeitung , 5-Achsen-CNC-Bearbeitung , industrieller CNC-Bearbeitung , Blechbearbeitung und additiver Fertigungstechnologie.

Durch industriellen 3D-Druck unterstützt Norck Robotics das Rapid Prototyping, Designiterationen und die Produktion komplexer Geometrien. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Robotik-Entwicklern, schneller vom Konzept zur Produktion zu gelangen. Norck Robotics unterstützt zudem die Fertigung von Mikropräzisionsbauteilen und bietet Mikrobearbeitungsdienste an, was Lösungen für Medizinprodukte, Laborautomatisierung und die Elektronikfertigung ermöglicht, bei denen Miniaturisierung und Präzision entscheidend sind.

Bedienung hochwirksamer Industrien

Norck Robotics liefert industrielle Automatisierungssysteme und intelligente Fertigungslösungen für eine breite Palette von Branchen, darunter:

– Medizinische Robotik: Verwendung von biokompatiblen Materialien und Regelungstechnik.

– Elektronikfertigung: Fokus auf Geschwindigkeit und Genauigkeit.

– Luft- und Raumfahrt & Verteidigung: Erfordert hohe Präzision und strukturelle Integrität.

– Automobilproduktion: Ausgelegt für hohen Durchsatz und Langlebigkeit.

– Laborautomatisierung: Ermöglicht präzise, wiederholbare Handhabung.

Über alle Anwendungen hinweg bietet Norck Robotics die Integration von Robotersystemen, die sicherstellt, dass mechanische, elektrische und steuerungstechnische Subsysteme als ein einheitliches, validiertes System arbeiten.

Ein Robotik-Partner, der auf Präzision und Zusammenarbeit baut

Norck Robotics entstand aus der Tradition von Norck in der extremen Präzisionsfertigung, aber seine Mission geht über Komponenten hinaus. Als Full-Service-Automatisierungspartner arbeitet Norck Robotics eng mit Kunden zusammen, um Konzepte in produktionsreife Robotersysteme zu verwandeln. Von der kundenspezifischen Roboterentwicklung bis zum vollständigen Einsatz liefert Norck Robotics technische Hardwarelösungen, die Kunden helfen, eine intelligentere und zuverlässigere Automatisierung aufzubauen.

Sind Sie bereit, Ihre Robotik-Innovation zu skalieren? Norck Robotics nimmt ab sofort neue Projekte für technisches Engineering und die Fertigung von Präzisionskomponenten an. Um mehr über unsere Fähigkeiten zu erfahren, unsere technischen Datenblätter herunterzuladen oder Ihre nächste Automatisierungsherausforderung mit unserem Engineering-Team zu besprechen, besuchen Sie bitte www.norckrobotics.de.

Norck ist ein führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Deutschland und den USA, das die industrielle Fertigung revolutioniert. In den Bereichen Präzisions-CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung und industrieller 3D-Druck verwandeln wir selbst die komplexesten Projekte in greifbare Erfolge.

