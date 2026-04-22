Norck Robotics beschleunigt intelligente Fertigung

Mannheim, Deutschland – 22. April 2026 – Norck Robotics definiert industrielle Automatisierungssysteme durch fortschrittliche Engineering-Unterstützung und vollständig integrierte, durchgängige Fertigungslösungen neu.

Da die globale Nachfrage nach intelligenteren, schnelleren und flexibleren Produktionsprozessen weiter steigt, wenden sich Unternehmen zunehmend von reinen Komponentenlieferanten ab und suchen nach engineeringgetriebenen Lösungspartnern. Norck Robotics erfüllt diese zentrale Anforderung, indem es leistungsstarke Smart Manufacturing Solutions bereitstellt, die den gesamten Produktlebenszyklus abdecken – von der ersten Konzeptentwicklung bis zur Serienproduktion.

Durch den Einsatz lokaler Fertigungskapazitäten ermöglicht Norck Robotics seinen Kunden bis zu 30 % schnellere Lieferzeiten, 25 % Kostenoptimierung und 40 % Leistungssteigerung – und schafft damit einen messbaren Wettbewerbsvorteil in einem stark umkämpften Markt.

Durchgängiges Engineering: Vom Konzept zur Produktion

Ein entscheidender Differenzierungsfaktor von Norck Robotics ist die tiefe vertikale Integration. Das Unternehmen geht über die klassische Fertigung hinaus und begleitet aktiv jede Phase:

Konzeptentwicklung: Fundierte technische Validierung und Machbarkeitsanalysen

Individuelles Design: Fortschrittliche Simulation und Modellierung für industrielle Automatisierungssysteme

Prototyping: Schnelle Testzyklen zur Sicherstellung funktionaler Exzellenz

Systemintegration: Nahtloser Übergang in die Serienproduktion

Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es Kunden, die Komplexität der Zusammenarbeit mit mehreren Lieferanten zu eliminieren und Projektlaufzeiten um bis zu 50 % zu reduzieren.

Hochpräzise Komponenten für maximale Leistung

Norck Robotics ist spezialisiert auf die Entwicklung von hochpräzisen Komponenten, die das Rückgrat moderner Robotik bilden. Das Portfolio umfasst:

– Miniatur-Ventilaktuatoren für präzise Durchflusskontrolle in kompakten Anwendungen

– Präzisions-Linearantriebe mit hoher Geschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit

– Drehmomentstarke Rotationsaktuatoren für leistungsintensive Robotikbewegungen

– Roboter-Gelenke für höchste Belastbarkeit und Bewegungsgenauigkeit

– Automatische Werkzeugwechsler zur Maximierung von Betriebszeit und Flexibilität

– Robotische Endeffektoren für anwendungsspezifische Einsatzmöglichkeiten

– Mikrobearbeitete Bauteile mit Mikron-Genauigkeit

– Präzisions-Zykloidgetriebe mit nahezu spielfreier Bewegung

Diese Technologien ermöglichen eine Produktivitätssteigerung von bis zu 35 % und reduzieren gleichzeitig den Wartungsaufwand um 20 %.

Lokale Fertigung: Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit

Die Produktionsinfrastruktur von Norck Robotics bietet einen strategischen Vorteil gegenüber globalen Lieferkettenrisiken:

– 40 % kürzere Lieferzyklen durch lokale Logistik

– Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Engineering und Produktion

– Höchste Qualitätskontrolle mit vollständiger Rückverfolgbarkeit

Skalierbare und zukunftssichere Smart Manufacturing Solutions

Neben Hardware fokussiert sich Norck Robotics stark auf die Zukunft von Industrie 4.0. Die Smart

Manufacturing Solutions des Unternehmens ermöglichen:

– Modulares Systemdesign für flexible Skalierung

– Datengetriebene Optimierung zur Beseitigung von Engpässen

– Nahtlose Integration in moderne digitale Fabriken

„Unser Ziel ist es, mehr als nur Komponenten zu liefern – wir bieten die Engineering-Intelligenz, die die Industrie voranbringt“, sagt Mucahit Basaran, CEO. „Durch die Kombination aus lokaler Fertigung und Engineering auf globalem Spitzenniveau machen wir Smart Manufacturing zugänglicher und effizienter.“

Über Norck Robotics

Norck Robotics ist ein technologieorientierter Marktführer im Bereich hochpräziser Engineering-Lösungen und industrieller Automatisierungssysteme. Durch die Integration von Design, Engineering und Fertigung bietet das Unternehmen skalierbare End-to-End-Lösungen für die nächste Generation der Robotik.

Website: norckrobotics.de

Norck Robotics ist ein technologieorientierter Anbieter für industrielle Automatisierungssysteme, hochpräzise Komponenten und maßgeschneiderte Robotiklösungen. Das Unternehmen kombiniert Engineering-Expertise, fortschrittliche Fertigungstechnologien und ein datengetriebenes Ansatzmodell, um leistungsstarke, skalierbare Automationslösungen zu entwickeln. Von der Konzeptphase bis zur Serienproduktion unterstützt Norck Robotics Kunden mit integrierten Systemen, die Produktivität steigern, Ausfallzeiten reduzieren und nachhaltige Effizienz in modernen Produktionsumgebungen ermöglichen.

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Rabia KOCA

Zielstrasse 16

68169 Mannheim, Deutschland

+49 ( 0) 621 97839094



https://www.norckrobotics.com/

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