Nominiert für den „Steinbeis Papier Award – Recyclingpapier-Drucker des Jahres“: allcop bei den 20 Jahre Druck & Medien Awards 2024

Lindenberg Allgäu, 12. August 2024

allcop freut sich, seine Nominierung für den renommierten „Steinbeis Papier Award – Recyclingpapier-Drucker des Jahres“ bei den diesjährigen „20 Jahre Druck & Medien Awards“ bekannt zu geben. Neben allcop wurden vier weitere Unternehmen in dieser prestigeträchtigen Kategorie nominiert.

Diese Nominierung unterstreicht allcops Engagement für mehr Nachhaltigkeit und Innovation im Druckbereich. Besonders entscheidend war dabei die Entwicklung des Natur Pur Fotobuch®, das zu 100% aus Recyclingpapier besteht und zu 100% Blauer Engel zertifiziert ist. Aus diesem Grund haben wir uns vorgenommen, unser Key-Produkt – das Fotobuch – ebenfalls als nachhaltige Option für unsere Partner und Endkunden anzubieten und wurden aufgrund folgender Maßnahmen nominiert.

Bei unserem nachhaltigen Fotobuch sind die entstehenden CO²-Emissionen auf ein Minimum reduziert. Es emittiert 42% weniger CO² als ein herkömmliches Fotobuch im Digitaldruck A4 hoch. Darüber hinaus verzichtet das Natur Pur Fotobuch® dank der Steifbroschur-Bindung vollständig auf Kunststoffanteile, was ein weiterer Meilenstein in allcops Nachhaltigkeitsstrategie ist.

Nach umfangreichen Drucktests sowie Haltbarkeitstests der Klebebindung haben wir uns für das NAUTILUS® Classic Recyclingpapier in den Grammaturen 120 und 160 g/m² entschieden. Dieses umweltfreundliche Papier besteht zu 100% aus Altpapier, ist FSC® Recycled- und EU Ecolabel-zertifiziert und gehört zu den wenigen Papieren, die auch mit dem Blauen Engel ausgezeichnet sind.

„Wir sind stolz und geehrt, für den Steinbeis Papier Award nominiert zu sein. Diese Anerkennung ist ein weiterer Meilenstein und motiviert uns umso mehr weiterhin innovative und nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen“, sagt Andreas Schätzle, CCO von allcop.

allcop blickt gespannt auf die Preisverleihung am 24. Oktober 2024 im Grand Hyatt Hotel in Berlin. Die hochkarätige Jury des „20 Jahre Druck & Medien Awards 2024“ besteht aus führenden Experten der Druck- und Medienbranche, darunter erfahrene Fachjournalisten, Branchenkenner und renommierte Druckspezialisten.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Kontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

