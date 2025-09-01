Noch mehr Leistung und kürzere Wege

HKL BAUMASCHINEN eröffnet ein neues Center in Celle.

Hamburg, 01.09.2025 – HKL BAUMASCHINEN (HKL) hat ein neues Center in Celle eröffnet und ist ab sofort für Kunden in Niedersachsen noch schneller erreichbar. Mit der Neueröffnung setzt das Unternehmen seinen erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fort, immer mit Blick auf den maximalen Kundennutzen. Die enge Zusammenarbeit der HKL Center im Großraum Hannover sorgt für eine leistungsstarke regionale Infrastruktur mit großer Produktvielfalt, kurzen Lieferwegen und einer optimal abgestimmten technischen Unterstützung – davon profitieren alle HKL Kunden. Das HKL Center Celle befindet sich der Industriestraße 2, 29227 Celle und ist damit verkehrsgünstig gelegen.

„Celle ist ein wichtiger Standort zur Stärkung unserer Präsenz in Niedersachsen. Das Center wird bereits sehr gut angenommen – das positive Feedback unserer Kunden zeigt, dass wir den Bedarf wieder einmal richtig erkannt haben“, sagt Björn Rodewald, Betriebsleiter des neuen HKL Center Celle.

Besucher des neuen Centers erwartet eine Vielzahl kompakter Baumaschinen sowie Baugeräte zur Miete und zum Kauf. Ergänzt wird das Angebot durch einen modernen, gut sortierten Baushop mit dem üblichen Qualitätsmarken-Sortiment an Kleinmaschinen, Werkzeugen, Baustellenzubehör und -sicherung sowie weiterem Equipment für den täglichen Bedarf. Die unternehmenseigene Werkstatt steht für die professionelle Wartung und Instandhaltung von Kunden- und Mietmaschinen zur Verfügung.

HKL BAUMASCHINEN steht seit 55 Jahren für hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit. Das Unternehmen entwickelt sein Angebot stets dynamisch weiter – nachfrageorientiert, verantwortungsvoll und mit Augenmaß. Über die Jahre hat HKL sukzessive weitere Center und Spezialcenter für Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Raumsysteme und Strom eröffnet und sein Portfolio immer weiter diversifiziert. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt heute über 180 Center mit angegliederten Baushops. In allen HKL Centern steht den Kunden ein gut geschultes Team mit professioneller Beratung zur Seite.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 180 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit 55 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2024 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

Firmenkontakt

HKL BAUMASCHINEN

Ulf Böge

Lademannbogen 130

22339 Hamburg – Hummelsbüttel

+49 (0)40 538 02-1



http://www.hkl-baumaschinen.de

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstrasse 37

20095 Hamburg

+49 40 401 131 010



http://www.cream-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.