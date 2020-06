Noch mehr Anwendungen im neuen internationalen KONI PKW Katalog

– Alle Produktlinien auf einen Blick

– Stoßdämpfer für Pkw

– auch Offroad-Fahrzeuge und Oldtimer integriert

Stoßdämpferspezialist KONI hat einen neuen Pkw Katalog aufgelegt. Er zeigt in sehr übersichtlicher Form alle Produkte des etablierten Unternehmens. Ebenso dabei sind verschiedene Kits, die Stoßdämpfer mit den passenden Tieferlegungsfedern enthalten. In der neuen Ausgabe finden Fahrzeug-Enthusiasten über 150 neue Anwendungen für Pkw, Offroader und Oldtimer. Ein alphabetisches Verzeichnis erleichtert die Suche. Ebenso ist eine Auflistung der KONI-Produkte nach Produktnummern enthalten.

Ständig erweitertes Stoßdämpfer Programm

“Wir erweitern unser Programm kontinuierlich,” erklärt Markus Albert, verantwortlich für den Vertrieb bei KONI in Deutschland. “Diesmal haben wir sehr viele neue Anwendungen der Produktgruppen Special, Sport und Special Active neu aufgenommen. Mit dabei: ein Sport Dämpfer für den Porsche Boxster Typ 987.” Darüber hinaus glänzt das neue Programm mit Special und Special Active Dämpfern für den beliebten Mercedes Sprinter Typ 907/910. Ein weiteres Highlight sind Sport und Special Active Stoßdämpfer für den VW Polo 6 ab dem Baujahr 2017.

Wer sein Fahrzeug mit KONI Stoßdämpfern ausrüsten möchte, findet den richtigen Dämpfer mit einer einfachen Suche nach dem Anfangsbuchstaben der Marke und dem gewünschten Modell. Auf einen Blick sieht er dann, welche Möglichkeiten es für sein Auto gibt. Übersichtlich aufgelistet findet er, welche Produktreihen verfügbar sind und ob es passende Kits gibt. Mit der richtigen KONI Produktnummer kann er dann bei seinem Händler den entsprechenden Satz oder das richtige Kit bestellen.

Wissen über KONI Stoßdämpfer

Darüber hinaus enthält der Katalog Informationen zu den Eigenschaften der verschiedenen KONI Produktlinien. So erkennt der Leser auf den ersten Blick, welche KONI Stoßdämpfer die richtigen für den gewünschten Einsatz sind. Dazu finden Mechaniker wichtige Informationen über den korrekten Einbau und die richtige Einstellung der neuen Dämpfer. Schließlich können sie nur dann die richtige Performance entfalten, wenn sie korrekt montiert und eingestellt sind. Komplettiert wird der neue KONI Katalog 2020 / 2021 durch ein Glossar in verschiedenen Sprachen, das alle wichtigen Begriffe rund um den KONI Stoßdämpfer auflistet.

Gern kann er auch im KONI Vertriebsbüro in Kelsterbach angefordert werden.

Über KONI

KONI hat über 150 Jahre Erfahrung mit Lösungen für Stoßdämpfer. So gelingt es dem Unternehmen, das Fahrgefühl und das Fahrverhalten moderner Fahrzeuge zu optimieren. Auf allen Kontinenten liefern lokale Distributoren KONI Stoßdämpfer an ihre Kunden aus. KONI entwickelt, produziert und vertreibt hydraulische Stoßdämpfer und Systeme für Straßen- und Rennwagen, Busse, Lkw, Anhänger, Schienenfahrzeuge, Verteidigung und industrielle Anwendungen. Seit 1972 gehört KONI zu ITT, einem global diversifizierten Industrieunternehmen mit Mitarbeitern in mehr als 35 Ländern und Kunden in rund 125 Ländern.

Firmenkontakt

KONI B. V. Vertriebsbüro KONI Deutschland

Beate Auster

Mönchhofallee 9

65451 Kelsterbach

+49 (6142) 7953127

info@koni.de

http://www.koni.de/

Pressekontakt

Dr. Frauke Weber Kommunikation

Dr. Frauke Hewer

Finkenweg 10

65582 Diez

06432-988613

info@dr-weber-kommunikation.de

http://www.dr-weber-kommunikation.de

Bildquelle: Foto: KONI