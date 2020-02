Gloria Wohlfeil gewinnt Gold beim Silent Speaker Battle, Internationaler Speaker-Slam in München

München, 10. Februar 2020 — Ende Januar 2020 fand in München zum fünften Mal der internationale Speaker-Slam mit Schirmherr Hermann Scherer statt. 71 Speaker aus 20 Nationen mit unterschiedlichen Themen getextet in acht Sprachen nahmen teil – ein neuer Weltrekord. Einen Rekord stellte auch der „Silent Speaker Battle“ auf mit 270 Teilnehmern, der an einem der Tage zum ersten Mal auch in München stattfand. Entwickelt von Top-Redner, Coach und Autor Hermann Scherer, stehen zeitgleich vier Redner auf der Bühne und halten ihre Vorträge. Jeder Zuschauer hat einen Kopfhörer auf und kann sich per Knopfdruck für den Kanal mit seinem favorisierten Speaker entscheiden.

Mit dabei war die in München wohnende und aus Herdwangen-Schönach am Bodensee stammende Gloria Wohlfeil. Sie sprach über Ihr Herzensthema „Noch erfolgreicher im Business durch einen gesunden Lifestyle“ und begeisterte das Publikum. Mit ihrem Vortrag konnte die Lifestyle-Expertin vom Bodensee überzeugen. Hermann Scherer überreichte Gloria Wohlfeil persönlich ihre Gold-Auszeichnung.

„Noch erfolgreicher im Business durch einen gesunden Lifestyle“

Die Lifestyle- und Management-Expertin hat einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt, der Menschen in ihrem Leben und vor allem auch im Business – wie sie selber sagt – „glücklicher und zufriedener“ macht. Dabei arbeitet sie vor allem mit angesehenen Geschäftsleuten und Managern zusammen. „Ein gesunder Lifestyle – das betrifft alle Lebensbereiche. Die Erwartungshaltungen in der heutigen Zeit sind extrem hoch: jeder will und soll die erfolgreiche Geschäftsfrau/der erfolgreiche Geschäftsmann sein, die perfekte Mutter/der perfekte Vater, die gute Freundin/der gute Freund und und und. Hinzu kommt unsere schnelllebige Zeit, in der alles am besten sofort passieren soll. Das überfordert viele Menschen. Sie geraten in eine Negativ-Spirale. Gefangen in Alltagsroutinen wird das Lebensgefühl schwerer statt leichter, was viel negativen und zu lange andauernden Stress auslöst,“ erklärt die Expertin.

Der Ansatz den Gloria Wohlfeil entwickelt hat, dreht die Spirale wieder aufwärts. Vor allem Visionen, Motivation, die Ziele in verschiedenen Lebensbereichen, das Mindset, die Einstellung zu sich selber und den Mitmenschen spielen dabei eine ganz entscheidende Rolle. Die richtige Tagesroutine, Ernährung, Sport, Kleidung, positive soziale Kontakte, ein gutes Miteinander im Job – alles spielt hier mit rein und wird ganzheitlich betrachtet und angegangen.

Gelernte Verhaltensmuster anzuschauen und zu durchbrechen sowie Stress verursachende Abläufe hin zu gesünderen und erfolgreicheren Tagesroutinen zu verändern ist ein wichtiger Baustein. Ebenso wie die Motivation für gesunde Ernährung zu schaffen, die Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit, Kreativität und vor allem Gesundheit fördert. Zudem wird ein Bewegungs- und Sportkonzept erarbeitet, denn „der Mensch ist nicht dafür gemacht den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Rückenschmerzen, Krankheit, eingeschränkte Beweglichkeit – alles Symptome unzureichender Bewegung und das nimmt Jahr für Jahr zu anstatt ab. Dem entgegenzuwirken, ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Ansatzes. Mit Sport fühlen wir uns wohler, sind leistungsfähiger, belastbarer und ausgeglichener,“ erklärt Gloria Wohlfeil.

Aber auch das Thema Fashion wird bei Gloria Wohlfeil angesprochen. Denn im richtigen Outfit fühlen wir uns wohler, stärker, selbstbewusster. Es ist wichtig für den erfolgreichen Auftritt und hat eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf andere Menschen. „Mit unserem Outfit präsentieren wir nach außen, wer wir sind. Fühlen wir uns in unserem Körper und unserer Kleidung wohl, strahlen wir das aus und entfalten eine positive Wirkung – dabei ist es schön, wenn Menschen ihren ganz eigenen Stil finden und diesen mit Freude und Stolz in die Welt tragen – es macht unsere Welt so viel bunter. Und im Job hat es bei der Führung von Mitarbeiter eine positive Wirkung und trägt zum persönlichen Erfolg bei,“ veranschaulicht die Lifestyle-Expertin ihre Erfahrungen.

Willkommen ist bei ihr Jeder, der glücklich im Leben sein möchte und bereit ist aktiv mitzuarbeiten. „Wichtig ist vor allem die Bereitschaft, etwas ändern zu wollen. Bereits kleine Schritte und einfache Maßnahmen wie das richtige Atmen haben im Rahmen meines ganzheitlichen Ansatzes große Wirkung,“ lädt sie ein es selber einmal auszuprobieren.

Gloria Wohlfeil war das erste Mal dabei. Sie ist ein Hermann Scherer Fan und war begeistert: „Die Veranstaltung war unglaublich inspirierend für mich. So viele begeisterte Menschen, so viele interessanten Themen, so viel Wissenstransfer an einem Ort. Und dann noch die Gold-Auszeichnung. Es war einfach der Wahnsinn!“, freute sie sich nach der Veranstaltung.

Kontakt: Food Fitness Fashion, Gloria Wohlfeil, Team@GloriaWohlfeil.com, www.GloriaWohlfeil.com

PR-Agentur

Kontakt

Gruhn PR

Martina Gruhn

Corneliusstr. 29

80469 München

015221943260

martina@martinagruhn.com

http://www.martinagruhn.com

Bildquelle: @Dominik Pfau