Noch bis zum 31. März für den SILA Award 2026 nominieren

Der SILA Award 2026 würdigt herausragendes Engagement für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz. Noch zum 31. März Chöre, Personen und Institutionen nominieren.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz schreibt gemeinsam mit Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur erneut den renommierten SILA Award 2026 aus. Bis zum 31. März können herausragende Chöre, Persönlichkeiten und Institutionen für ihr besonderes Engagement um die Chorkultur in Rheinland-Pfalz nominiert werden. Insgesamt werden 3.300 Euro Preisgeld vergeben.

Die Nominierungen können in allen Kategorien von jeder Person aus dem In- und Ausland online eingereicht werden. Wichtig ist das positive Hineinwirken der Nominierten in die rheinland-pfälzische Chorlandschaft. Eine fachkundige externe Jury wählt die Preisträger aus. Zusätzlich haben alle Nominierten die Chance auf den „Großen Preis des Publikums“, der per Online-Abstimmung vergeben wird.

In der Kategorie Chöre werden der „Chor des Jahres“ als Erstplatzierter sowie ein zweiter und dritter Platz ausgezeichnet. Der Chor des Jahres erhält 1.000 Euro, weitere Preisträger 500 bzw. 300 Euro. Der Publikumspreis ist mit 500 Euro dotiert.

Alle Nominierten werden in der kommenden Ausgabe 02/26 von Singendes Land vorgestellt. Das Publikumsvoting findet online vom 1. Juni bis 15. Juli statt. Die Preisverleihung erfolgt am 19. September 2026 im Rahmen eines Galaabends.

Die Nominierungen sind weiterhin unter: https://rlp-singt.de/sila-award möglich. Dort ist auch Näheres zum SILA Award zu erfahren.

SILA AWARD: Der Award zur Chorkultur in Rheinland-Pfalz. Der SILA AWARD zeichnet positives Wirken um und für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz aus. Bei den Chören geht es insbesondere um innovative Konzepte, die ein möglichst großes Medienecho gefunden haben. Der SILA AWARD prämiert ausdrücklich nicht die chormusikalische Qualität, sondern Konzepte und Medienarbeit in Chören und Chorvereinen. Chöre, Personen und Institutionen, so auch Medien selbst, die sich im positiven Sinne um die Chorkultur im Land verdient gemacht haben, stehen auch wieder im Fokus des kommenden SILA AWARDs 2026, zu dem ab dem 15. November 2025 erneut nominiert werden kann. Der SILA AWARD wird biennal durch den Chorverband Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Magazin zur Chorkultur – SINGENDES LAND – vergeben. Eine Jury des Jahres, mit fünf ausgewählten Mitgliedern, sowie die Öffentlichkeit entscheiden alle zwei Jahre neu zu den Preisträgern.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2026: 77 Jahre Tradition und Zukunft. Partner und Dienstleister für die Chorkultur.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 1.000 Chören und ihren rund 60.000 Mitgliedern, davon annähernd 26.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen.

SINGENDES LAND – Das Magazin zur Chorkultur SINGENDES LAND richtet sich an Choraktive, Chorinteressierte und Fans guter Chormusik in Rheinland-Pfalz und der angrenzenden Regionen. SINGENDES LAND erscheint viermal im Jahr mit Tipps und Hinweisen rund um die Chormusik für Chorvorstände (Entscheider), Chorleiter, aktiv singende sowie chorinteressierte Leser.

SINGENDES LAND ist Informationsmedium und Kommunikationsplattform. Nach umfassendem Relaunch in Layout und Redaktion gewinnt das Chormagazin zunehmend weitere interessierte Leser. Chorinteressante Themen, spannend und fundiert aufbereitet, geben Choraktiven und Chorinteressierten praxisorientierte Tipps und Hinweise – von A wie Auftritt über C wie Choreografie, Chorportrait oder CD-Produktion und M wie Mitgliederwerbung oder Medienerstellung bis Z wie Zuschussgewinnung. Die Printausgabe von SINGENDES LAND – Das Magazin zur Chorkultur erscheint immer zur Mitte eines Quartals und wird herausgegeben vom Chorverband Rheinland-Pfalz.

