noblechairs HERO Far Cry 6 Special Edition – Dein Rückhalt im Guerillakrieg

Berlin, 05.10.2021

Lande auf der wunderschönen Karibikinsel Yara und bereite dich darauf vor, es mit Anton “El Presidente” Castillo und seinen diktatorischen Machenschaften aufzunehmen. Nimm Platz und schlüpfe in die Rolle von Dani Rojas, während du dafür kämpfst, deiner Nation zu ihrem früheren Ruhm zu verhelfen. Der Far-Cry-6-Stuhl mit alternativem Artwork aus dem Spiel ist eine Hommage an Dani Rojas und seine bzw. ihre Liebe zum Baseballteam Las Guerillas.

Blicke in die Augen des Gorilla-Artworks des Las Guerrillas Baseball Teams auf der Vorderseite der einzigartigen Far Cry 6 Special Edition des noblechairs HERO Gaming-Stuhls. In Zusammenarbeit mit noblechairs’ weltweit bekannten eSports-Proteam-Partnern wurde der HERO insbesondere für lange Gaming-Sessions entworfen. Eine optimierte Ergonomie, bei der der Komfort über einen längeren Zeitraum oberste Priorität hat, ist hierbei entscheidend.

Das spezielle Design der Rückenlehne ist an die natürliche Form der Wirbelsäule angepasst und inspiriert von der Kleidung des Protagonisten Dani Rojas, im Baseball-Stil mit dessen Namen in Sonnengelb bestickt. In Kombination mit der vom Far Cry 6-Logo geschmückten Kopfstütze aus Memory-Schaum und einer dicken Polsterung aus Kaltschaum, bietet der HERO-Stuhl einen einzigartigen, allumfassenden Komfort.

Die Features der noblechairs HERO – Far Cry 6 Special Edition im Überblick:

-Edler Gaming- und Bürostuhl im Far-Cry-6-Design

-Bestickte, von der Baseball-Uniform inspirierte Rückenlehne mit D. Rojas und der Nummer sechs

-Motiv in Schwarz und Sonnengelb mit roten Nähten und dem Far-Cry-6-Logo

-Übergroßes Las-Guerillas-Gorilla-Artwork auf der Rückenlehne

-PU-Kunstlederbezug in Schwarz und Gelb

-bequeme Kaltschaumpolsterung

-1,5 mm starkes und 100 % veganes PU-Leder

-umfangreiche ergonomische Verstellmöglichkeiten

-60-mm-Rollen für harte und weiche Böden

-bis 150 kg belastbar

-Als Bürostuhl nach DIN EN 1335 zertifiziert

Das hochwertige, 1,5 mm starke und 100 % vegane PU-Leder ist die perfekte Leinwand für das Artwork der Sonderedition. Inspiriert von dem neuesten Titel der Far-Cry-Reihe, Far Cry 6, machst du es dir bequem, während du dich darauf vorbereitest, es als Dani Rojas mit Anton “El Presidente” Castillo aufzunehmen.

Mit der HERO-Serie von noblechairs sitzt du, wie es dir am besten gefällt. Die Höhenverstellung gepaart mit der praktischen Wippfunktion bietet dir den nötigen Bewegungsspielraum, um deine perfekte Sitzposition zu finden. Mit einem Bewegungsspielraum von 11° bei der Wippmechanik und der Möglichkeit, die Rückenlehne von 90° bis 125° zu verstellen, kannst du jederzeit bequem spielen, Filme schauen oder arbeiten.

Die 4D-Armlehnen bieten dir mit ihrer vergrößerten Oberfläche und den umfangreichen Bewegungsmöglichkeiten eine Vielzahl einstellbarer Positionen, um die perfekte Haltung zu finden.

Das Fundament der HERO-Serie von noblechairs ist das pulverbeschichtete Fußkreuz aus massivem Aluminium mit fünf Armen und speziell entwickelten Rollen. Diese 60-mm-Rollen bestehen aus einem Nylonkern mit einer Beschichtung aus Polyurethan. Dadurch sind sie leise und eignen sich für den Einsatz auf harten und weichen Böden.

Die noblechairs HERO- Far Cry 6 Special Edition bei Caseking:

https://caseking.de/noblechairs-farcry6

Der noblechairs HERO- Far Cry 6 Special Edition kann ab sofort für 449,90 Euro vorbestellt werden und ist voraussichtlich ab Ende Oktober lieferbar.

