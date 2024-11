noblechairs DAWN – Eine neue Ära des Komforts bricht an

Unerreicht bequem und verflixt stylish, der noblechairs DAWN vollendet euer Setup.

Noblechairs definieren, was einen mordernen Gaming Stuhl ausmacht! Elegantes Design trifft auf exzellente Verarbeitungsqualität – Made in Italy. Eine breite Palette topaktueller ergonomischer Features sorgt für langfristigen Komfort beim Zocken oder Arbeiten. Von der Synchro-Mechanik über klappbare Armlehnen bis zum höhenverstellbaren Lordosen-Support sind alle Voraussetzungen geschaffen den neuen DAWN perfekt auf euch abzustimmen. Unerreicht bequem und verflixt stylish, der noblechairs DAWN vollendet euer Setup.

Eine mit Glasfaser verstärkte Rahmenkonstruktion aus Polyamid erlaubt eine absolut stabile Konstruktion bei angenehm leichter Bausweise. Darüber sitzt eine anpassungsfähige und bequeme Kaltschaumpolsterung.

Zum Start ist der noblechairs DAWN mit zwei unterschiedlichen Bezügen verfügbar. Die angenehm weiche faux leather Variante in Schwarz sieht besonders edel aus und ist widerstandsfähig genug diesen Look auch auf lange Zeit aufrechtzuerhalten. Der noblechairs DAWN TX wird mit wunderbar weichem Stoffbezug in einem stilvollen Granit-Ton ausgeliefert, der sich durch besondere Atmungs-Aktivität auszeichnet.

Einen wichtigen Beitrag zum Komfort leistet die Synchro-Lock-Mechanik, die sich flexibel euren Bewegungen anpasst und ein rückengesundes aktives Sitzen begünstigt.

Die Verstellbaren Armlehnen des DAWN lassen sich auf Wunsch nach unten wegklappen um beispielsweise sehr nah an den Tisch heranfahren zu können oder ungehindert ein Instrument zu spielen.

Die Features des noblchairs DAWN im Überblick:

Eleganter Gaming-Stuhl mit modernsten ergonomischen Features

Erhältlich mit Faux Leather oder Textilbezug

Synchro-Lock-Mechanik für die perfekte Sitzposition in jeder Neigung

Verstellbare Lordosenstütze für eine rückgengesunde Sitzhaltung

Klappbare Armlehnen für volle Bewegungsfreiheit

Hochdichte Kaltschaumpolsterung für hohen Komfort und lange Lebensdauer

Designed in Germany – Made in Italy

Belastbar bis 110 kg

Für verschiedene Böden geeignete Rollen

Nach DIN EN 1335 als Bürostuhl zertifiziert

Nichts ist wichtiger bei einem Stuhl als bequemes Sitzen über viele Stunden. Diese Aufgabe meistert der DAWN mit Bravour und sieht dabei auch noch absolut fantastisch aus.

Seit die European Hardware Association (EHA) 2017 die Gaming Chair Kategorie etabliert hat, hat noblechairs einen seit Jahren tadellosen Lauf hingelegt. Der Sieger wird von den renommiertesten Tech-Sites in ganz Europa gewählt.

Der noblechairs DAWN kostet 549,90 EURO, der DAWN TX 499,90 EURO. Beide sind ab sofort in kleiner Stückzahl verfügbar. Zusätzliche Ware ist bereits auf dem Weg.

Alle Informationen zum neuen noblechairs DAWN finden sich auch noch einmal hier: https://bit.ly/noble-dawn

