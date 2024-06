nLighten informiert auf dem Edge Computing Summit 2024 in Berlin über Nachhaltigkeit in der Rechenzentrumsbranche

Im Rahmen des größten deutschsprachigen Edge Computing Events stellt nLighten ein hochinnovatives, selbst entwickeltes Konzept vor, mit dem sich die Auswirkungen von Sektorenkopplung auf die Dekarbonisierung quantifizieren lassen

Frankfurt am Main, 12.06.2024 – nLighten, eine digitale Infrastrukturplattform, wird vom 19. bis 21. Juni 2024 auf dem Edge Computing Summit in Berlin vertreten sein. Beim größten Edge Computing Event der DACH-Region im Berliner Hotel Palace kommen IT-Entscheidungsträger zusammen, um über intelligente Edge-Services, Automatisierung, Konnektivität und Echtzeit-Datenzugang zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und Lösungen für den effektiven Einsatz von Edge-Services in verschiedenen Branchen zu finden. Spannende Panels, Vortrage und erstklassige Network-Gelegenheiten zeichnen die jährlich stattfindende Veranstaltung in der Hauptstadt aus.

Als Business Partner des Events ist nLighten mit einem eigenen Stand vertreten. Experten von nLighten informieren dort über die europäische Edge-Rechenzentrumsplattform von nLighten.

Darüber hinaus spricht Chad McCarthy, Chief Technology Officer und Co-Founder von nLighten, am Donnerstag, den 20. Juni um 16 Uhr im Saal Europa 5 zum Thema Synergien messen – Die Auswirkungen der Sektorenkopplung auf Dekarbonisierung quantifizieren. In seinem 30-minütigen Vortrag wird der Veteran der Rechenzentrumsbranche nicht nur darlegen, wie Rechenzentren durch Sektorenkopplung einen messbaren Beitrag zur Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung leisten können. Er wird darüber hinaus auch ein hochinnovatives, von nLighten entwickeltes Konzept vorstellen, das zeigt, wie sich die Auswirkungen von Sektorenkopplung auf die Dekarbonisierung quantifizieren lassen. Damit setzt nLighten neue Nachhaltigkeitsmaßstäbe in der Branche. Die dazugehörige und von nLighten mitentwickelte Studie wird am 20. Juni im Rahmen der Veranstaltung veröffentlicht.

Mehr Informationen zu nLighten’s Präsenz auf dem Edge Computing Summit hier.

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform von I Squared Capital durch seinen ISQ Global Infrastructure Fund III. Wir entwickeln innovative Edge-Rechenzentren, die über die wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren verteilt sind, um regionalen, nationalen und weltweiten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang zu bieten.

Mit der strategischen Verteilung seiner Edge-Rechenzentren arbeitet nLighten daraufhin, europaweit in allen wichtigen Städten flächendeckend präsent zu sein und europaweit seinen Kunden und Partnern Zugang zu niedrigen Latenzzeiten und Nähe zu den Endnutzern zu bieten. Die nLighten Edge-Rechenzentren werden so konzipiert, dass sie die steigende Nachfrage nach schnellerer und zuverlässigerer Datenverarbeitung und -speicherung befriedigen und gleichzeitig Rücksicht auf die Umwelt nehmen.

nLighten wurde im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und breitem Fachwissen im Bereich Rechenzentrum gegründet. Die Hauptmotivation des Teams war es, den nächsten Schritt für die Rechenzentrumsbranche zu schaffen und Edge-Rechenzentren mit dem grünen Wandel in Einklang zu bringen. nLighten hat sich zum Ziel gesetzt, die führende europaweite Edge-Rechenzentrumsplattform zu errichten und zu betreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nlighten.eu

