nLighten erweitert Führungsteam mit Schlüsselbesetzungen in Human Resources und Enabling Services

Amsterdam, 03.12.2024 – nLighten, eine digitale Infrastrukturplattform und ein Vorreiter auf dem europäischen Markt für Rechenzentren, gab heute im Zuge seiner strategischen Expansion zwei Neuzugänge in seinem Führungsteam bekannt. Ab sofort übernehmen Samantha Wortelboer die Position als Vice President of Human Ressources und Joachim van Collenburg als Vice President of Enabling Services.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Human Resources in unterschiedlichen Branchen wie Telekommunikation, im Gastgewerbe und Online-Medien bringt Wortelboer umfangreiche Fachkenntnisse in ihre neue Rolle bei nLighten ein. Sie übernimmt das europaweite Personalwesen von nLighten und wird sich auf die Förderung der Mitarbeiterbindung sowie die Weiterentwicklung des HR-Frameworks konzentrieren, und so das dynamische Wachstum des Unternehmens unterstützen.

„Samantha wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere HR auf das nächste Level zu heben“, erklärt Harro Beusker, CEO und Gründer von nLighten. „Ihr Engagement für den Aufbau einer positiven Arbeitsplatzkultur wird von unschätzbarem Wert sein, während wir weiter wachsen.“

„Es ist aufregend, Teil von nLighten zu werden, während wir darauf hinarbeiten, die beste Edge-Rechenzentrumsplattform in Europa zu werden“, kommentiert Wortelboer. „Mein Fokus liegt auf der Optimierung von Prozessen, einer Kultur des Engagements und darauf, unsere HR-Strategie mit den übergeordneten Zielen von nLighten in Einklang zu bringen. Besonders am Herzen liegt mir der Aufbau eines starken und vernetzten Teams.“

Joachim van Collenburg bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in Produktmanagement und strategischem Marketing mit. Zuletzt leitete er das Produktmanagement-Team EMEA bei Equinix, wo er die Einführung ihres Interconnection-Portfolios vorantrieb. In seiner neuen leitenden Rolle will Joachim, zusammen mit seinem Enabling Services Team, die Kundenakzeptanz der Edge-Rechenzentrumsplattform fördern und nachhaltige Innovationen vorantreiben. Darüber hinaus wird er für die Leitung des Pre-Sales-Solution-Architects-Teams von nLighten verantwortlich sein, das in sieben Ländern tätig ist.

„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben bei nLighten“, sagt van Collenburg. „Mit unserer Edge-Rechenzentrumsplattform können Kunden digitale Infrastruktur nah an ihrem Standorte nutzen und dabei gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.“

nLighten wurde im Jahr 2021 gegründet und die Plattform ist in kurzer Zeit auf 34 Rechenzentren angewachsen, mit über 1.000 Kunden und rund 200 Mitarbeitern. „Mit unserem erweiterten Produktportfolio und wachsenden Teams in ganz Europa ist es entscheidend, erfahrene Führungskräfte wie Joachim und Samantha an Bord zu haben“, fügt Beusker hinzu. „Sie verfügen beide über umfassende Expertise und teilen unsere Unternehmenswerte. All das hilft uns bei der Bereitstellung nachhaltiger und innovativer Infrastrukturlösungen und wird unsere Präsenz in den wichtigen europäischen Märkten stärken.“

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in den wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren entwickelt und betreibt. Die strategisch verteilten Rechenzentren bieten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang. nLighten arbeitet daran, eine europaweite Präsenz in allen größeren Städten und kleineren Wirtschaftszentren aufzubauen.

Die Edge-Rechenzentren von nLighten sind close, coupled, connected: Durch die Nähe zu Kunden und Nutzern stellt nLighten niedrige Latenzzeiten und hohe Verfügbarkeit für Unternehmen, mobile Arbeitskräfte und private Nutzer sicher. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit werden die Rechenzentren von nLighten mit der lokalen Gemeinschaft verbunden, um so zur Netzstabilität beizutragen und die Umweltbelastung zu minimieren. Durch die Anbindung an ein umfangreiches Netzwerk von Netzbetreibern und Dienstanbietern ermöglicht nLighten eine nahtlose Echtzeit-Datenkonnektivität in ganz Europa.

Gegründet im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Fachwissen in der Rechenzentrumsbranche und unterstützt durch I Squared Capital, einem führenden globalen Infrastrukturinvestor, setzt nLighten neue Maßstäbe für die digitale Infrastruktur in Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nlighten.eu

Firmenkontakt

nLighten

Christian Zipp

Koolhovenlaan 120

1119 NH Schiphol-Rijk

+49 (0) 89 99 38 87 30



https://www.nlighten.eu

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 30



https://www.hbi.de/

Bildquelle: nLighten