nLighten ernennt Dame Dawn Childs zur CEO und Matthew Harris zum CFO

– Die paneuropäische Plattform umfasst 34 Rechenzentren und bedient Unternehmen, Hyperscaler und KI-Kundinnen und Kunden

– Verstärktes Führungsteam soll nächste Wachstumsphase in ganz Europa unterstützen

Frankfurt, 5. Mai – nLighten, der europäische Edge-Rechenzentrumsanbieter, gab heute die Ernennung von Dame Dawn Childs zur Chief Executive Officer (CEO) sowie von Matthew Harris zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Damit stärkt das Unternehmen sein Führungsteam weiter, während es in seine nächste Wachstumsphase eintritt.

Dame Dawn Childs wechselt von der Pure Data Centres Group zu nLighten. Bei Pure Data Centres war sie fast fünf Jahre tätig, zunächst als Chief Operating Officer, bevor sie im Mai 2023 zur Chief Executive Officer ernannt wurde. Zuvor leitete sie bei National Grid ein mehrere Milliarden Pfund schweres Transformationsprogramm, das sowohl das Gas- als auch das Stromübertragungsgeschäft umfasste. In früheren Stationen ihrer Laufbahn hatte sie leitende Positionen im Ingenieurwesen inne, darunter die des Group Engineering Director bei Merlin Entertainments und des Head of Engineering am Flughafen Gatwick. Zuvor war sie 23 Jahre lang als Ingenieuroffizierin bei der Royal Air Force tätig.

Matthew Harris bringt über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Strategie mit, die er in Private-Equity-finanzierten und börsennotierten Unternehmen in den Sektoren digitale Infrastruktur, Technologie und Investment gesammelt hat. Er wechselt von Kao Data zu nLighten, wo er Gründungsmitglied des Boards und Investor Director war und seit 2021 als CFO tätig war. Zuvor war er CFO bei Goldacre Ventures, wo er ein bedeutendes Wachstum verantwortete und Finanzmittel in Höhe von über 250 Millionen Pfund für Portfoliounternehmen sicherte.

Diese Ernennungen erfolgen vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach dezentraler digitaler Infrastruktur in ganz Europa, die durch künstliche Intelligenz, Cloud-Konnektivität und bandbreitenintensive Anwendungen vorangetrieben wird. Gemeinsam mit dem Führungsteam werden Childs und Harris die weitere Expansion von nLighten in den wichtigen europäischen Märkten vorantreiben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf organischem Wachstum, strategischen Akquisitionen und kontinuierlichen Investitionen in nachhaltige Infrastrukturlösungen.

Nick Read, Vorsitzender von nLighten, sagte: „Wir freuen uns sehr, Dawn und Matthew bei nLighten willkommen zu heißen. Dawns umfassende Erfahrung in der Leitung komplexer, geschäftskritischer Infrastrukturunternehmen macht sie zur idealen Besetzung, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu steuern, während Matthews fundierte finanzielle und strategische Expertise bei der Skalierung der Plattform von unschätzbarem Wert sein wird. Da KI europaweit eine beispiellose Nachfrage nach digitaler Infrastruktur und Edge-Kapazitäten antreibt, ist nLighten hervorragend positioniert, um diese Chance zu nutzen.“

Er fügte hinzu: „Ich möchte auch Harro Beusker für seine Führungsrolle und den entscheidenden Beitrag danken, den er geleistet hat, um nLighten zu der Plattform zu machen, die sie heute ist. Mit diesem starken Fundament sind wir gut aufgestellt, um unseren Kund*innen weiterhin nachhaltige, leistungsstarke Rechenzentrumslösungen anzubieten.“

Dame Dawn Childs, designierte Geschäftsführerin, sagte: „Ich freue mich sehr, dem Team von nLighten in einer für das Unternehmen und den gesamten Sektor der digitalen Infrastruktur so entscheidenden Zeit beizutreten. Die Chance für nLighten, eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung des wachsenden Bedarfs Europas an digitaler Souveränität zu spielen, ist enorm, insbesondere da die Nachfrage nach sicherer, leistungsstarker und nachhaltiger Infrastruktur weiter zunimmt.“

Matthew Harris, designierter Chief Financial Officer, sagte: „Ich freue mich darauf, bei nLighten einzusteigen, während das Unternehmen in ganz Europa weiter an Dynamik gewinnt. Das Unternehmen verfügt über eine klare Strategie und eine starke Plattform, auf der es aufbauen kann. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um dessen weitere Expansion zu unterstützen und langfristigen Wert für unsere Kund*innen und Stakeholder zu schaffen.“

Harro Beusker, der nLighten im Jahr 2021 mitbegründet hat und seitdem als CEO tätig war, wird dem Vorstand von nLighten als nicht geschäftsführendes Mitglied angehören, um die Kontinuität der Strategie zu gewährleisten und einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. Zudem wird er als Senior Advisor für I Squared Capital tätig sein.

Seit seiner Gründung hat nLighten durch eine Kombination aus Akquisitionen, Ausgliederungen und der Entwicklung von Brownfield-Standorten eine paneuropäische Plattform mit 34 Rechenzentren in sieben Ländern und einer Kapazität von 22 MW aufgebaut. Seine trägerneutralen Einrichtungen, die sich in vielen der etabliertesten Rechenzentrumsmärkte Europas befinden, ermöglichen es Kund*innen, Infrastruktur näher an den Nutzer*innen und latenzempfindlichen Anwendungen zu errichten.

Da die Einführung von KI zunimmt und traditionelle Rechenzentrums-Hubs mit Stromengpässen konfrontiert sind, wenden sich Unternehmen, Hyperscaler und KI-Firmen zunehmend der Edge-Infrastruktur zu. Dank seiner dezentralen Präsenz und seines lokalen Betriebsmodells ist nLighten bestens positioniert, um diese wachsende Nachfrage zu bedienen.

Dame Dawn Childs wird am 5. Mai bei nLighten anfangen. In den ersten Wochen wird sie Kolleg*innen im gesamten Unternehmen kennenlernen, nLighten-Standorte besuchen und die Übergabe von Jeroen Hoencamp abschließen, bevor sie am 1. Juni die Position der CEO übernimmt. Im Rahmen dieses Übergangs wird sie außerdem eine nicht geschäftsführende Position bei der Pure Data Centres Group übernehmen.

Matthew Harris wird am 1. Juli seine Tätigkeit als CFO bei nLighten aufnehmen.

Über nLighten

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in den wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren entwickelt und betreibt. Die strategisch verteilten Rechenzentren bieten Unternehmen, privaten Nutzer*innen und mobil tätigen Arbeitnehmer*innen einen erstklassigen Netzwerkzugang. nLighten arbeitet daran, eine europaweite Präsenz in allen größeren Städten und kleineren Wirtschaftszentren aufzubauen.

Die Edge-Rechenzentren von nLighten sind close, coupled, connected: Durch die Nähe zu Kund*innen und Nutzer*innen stellt nLighten niedrige Latenzzeiten und hohe Verfügbarkeit für Unternehmen, mobile Arbeitskräfte und private Nutzer*innen sicher. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit werden die Rechenzentren von nLighten mit der lokalen Gemeinschaft verbunden, um so zur Netzstabilität beizutragen und die Umweltbelastung zu minimieren. Durch die Anbindung an ein umfangreiches Netzwerk von Netzbetreibern und Dienstanbietern ermöglicht nLighten eine nahtlose Echtzeit-Datenkonnektivität in ganz Europa.

Gegründet im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Fachwissen in der Rechenzentrumsbranche und unterstützt durch I Squared Capital, einem führenden globalen Infrastrukturinvestor, setzt nLighten neue Maßstäbe für die digitale Infrastruktur in Europa.

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