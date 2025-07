nLighten ernennt Andreas Herden zum Managing Director Deutschland

Mit Herden gewinnt nLighten einen Branchenexperten, um das Wachstum und die nachhaltige Entwicklung seines Edge-Rechenzentrumsnetzwerks in Deutschland weiter voranzutreiben.

Frankfurt am Main, 1. Juli 2025 – nLighten, eine führende digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in ganz Europa entwickelt und betreibt, hat Andreas Herden zum Managing Director Deutschland ernannt. In seiner neuen Rolle wird Herden die strategische Weiterentwicklung des deutschen Marktes verantworten und den Ausbau des lokalen Rechenzentrumsnetzwerks vorantreiben.

Andreas Herden bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Rechenzentrums- und Digitalinfrastrukturbranche mit. Zuletzt war er als Senior Vice President Sales Continental Europe bei Green Mountain tätig. Frühere Stationen als Chief Sales Officer bei Lefdal Mine Datacenter und bei Equinix, unter anderem als Sales Director für Automotive-, Finanz- und Fertigungsbranchen, runden sein Profil als ausgewiesener Branchenexperte ab.

In seiner neuen Rolle wird Herden das Ziel verfolgen, nLighten als Marktführer im Bereich Edge-Rechenzentren zu etablieren und gleichzeitig eine flächendeckende Präsenz in relevanten deutschen Industrie-und Ballungszentrum aufzubauen.

Andreas Herden sagt zu seiner Ernennung: „Die Rechenzentren von nLighten sind nicht nur technologisch auf dem neuesten Stand, sondern verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der Kundenbedürfnisse und Umweltanforderungen gleichermaßen berücksichtigt. Genau hier möchte ich ansetzen und ein Ökosystem schaffen, das Konnektivität, Leistung und Nachhaltigkeit auf einem neuen Standard vereint.“

Harro Beusker, CEO und Mitgründer von nLighten, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, Andreas im Führungsteam willkommen zu heißen. Dank seiner umfassenden Erfahrung und seines strategischen Weitblicks wird er eine Schlüsselrolle dabei spielen, um unsere Präsenz in Deutschland weiter auszubauen und unsere Vision einer nachhaltigen, souveränen digitalen Infrastruktur zu verwirklichen.“

Über nLighten

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in den wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren entwickelt und betreibt. Die strategisch verteilten Rechenzentren bieten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang. nLighten arbeitet daran, eine europaweite Präsenz in allen größeren Städten und kleineren Wirtschaftszentren aufzubauen.

Die Edge-Rechenzentren von nLighten sind close, coupled, connected: Durch die Nähe zu Kunden und Nutzern stellt nLighten niedrige Latenzzeiten und hohe Verfügbarkeit für Unternehmen, mobile Arbeitskräfte und private Nutzer sicher. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit werden die Rechenzentren von nLighten mit der lokalen Gemeinschaft verbunden, um so zur Netzstabilität beizutragen und die Umweltbelastung zu minimieren. Durch die Anbindung an ein umfangreiches Netzwerk von Netzbetreibern und Dienstanbietern ermöglicht nLighten eine nahtlose Echtzeit-Datenkonnektivität in ganz Europa.

Gegründet im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Fachwissen in der Rechenzentrumsbranche und unterstützt durch I Squared Capital, einem führenden globalen Infrastrukturinvestor, setzt nLighten neue Maßstäbe für die digitale Infrastruktur in Europa.

Kontakt

Trilligent

Bob Uhde

JFK Haus, Rahel-Hirsch-Straße 10

10557 Berlin

0049 (0)162 693 9767



https://trilligent.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.