Ein ganz besonders Jahr: niteflite feiert 20-jähriges Firmenjubiläum

niteflite – vom erfolgreichen Event zum Managed Service Provider

Die Wortschöpfung „niteflite“ war ursprünglich der Name eines Events des Firmengründers, Maximilian Pfister, das so erfolgreich war, dass sämtliche Unternehmungen von diesem Zeitpunkt an den gleichen Namen trugen. So kam das Unternehmen zu seinem Namen und wurde 2003 als inhabergeführtes IT-Unternehmen gegründet. Am Anfang etablierte sich niteflite als klassisches Systemhaus: Der Fokus lag auf dem Verkauf von Software kombiniert mit der dazu erforderlichen Hardware. Niteflite fungierte in erster Linie als Brücke zwischen Endkunden und Hersteller.

Geschäftsmodell heute: proaktiver Managed IT-Service

Heute steht die IT-Betreuung im Vordergrund. Je nach Kundenwunsch übernimmt niteflite Teilbereiche der IT oder kümmert sich um die gesamte Infrastruktur eines Unternehmens.

Die Firmen-IT der Kunden wird dabei in Echtzeit überwacht. Bei einer Störung kann sofort eingegriffen werden, lange bevor das Business davon beeinträchtigt ist. Durch eine leistungsfähige IT-Infrastruktur, die sich an das Unternehmenswachstum anpasst, ermöglicht niteflite seinen Kunden effizientes Arbeiten und schnelle Anpassung an neue Anforderungen. Über 120 Kunden haben so ihre IT auf ein professionelles Fundament gestellt. Ein weiteres Plus: Diese Serviceleistung kostet monatlich einen Fixbetrag. Dadurch werden die IT-Kosten noch transparenter und die Kunden wissen genau, was Ihnen die IT pro Monat und Mitarbeiter kostet.

Stolz auf das Erreichte: niteflite gehört zu den besten IT-Dienstleistern in Deutschland und ist ISO 27001 zertifiziert

Die Fachzeitschriften ChannelPartner und COMPUTERWOCHE rufen jedes Jahr IT-Entscheider: innen auf, die Leistungen der sie betreuenden Unternehmen zu bewerten.

Die Ergebnisse dieser Befragungen bilden die Basis für die beiden Studien „Die besten IT-Dienstleister“ und „Bester MSP“, die seit vielen Jahren zu den wichtigsten Rankings der deutschen Systemhaus-Landschaft zählen. niteflite hat in beiden Studien Top-Platzierungen erreicht und gehört 2022 und 2023 zu den besten IT-Unternehmen und Managed Service Providern (Platz 4) in Deutschland.

Ein weiteres Highlight: 2023 hat das Unternehmen erfolgreich die ISO 27001-Zertifizierung abgeschlossen und damit einem weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger IT-Sicherheit unternommen. Im Rahmen der Zertifizierung wurden alle sicherheitsrelevanten IT- und Geschäftsprozesse umfassend vom der DEKRA geprüft. DIN EN ISO 27001 ist der führende internationale Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme und eine der derzeit wichtigsten Cybersicherheitszertifizierung.

„Wir haben in den letzten Jahren große Meilensteine erreicht und freuen uns sehr über die Bestnoten in den deutschlandweiten Rankings „, so Maximilian Pfister, Geschäftsführer der niteflite, „Jetzt stellt uns die KI vor spannende, neue Herausforderungen, die besonders im Bereich der IT-Sicherheit sichtbar werden. Durch die ISO 27001 Zertifizierung können wir belegen, dass Informationssicherheit für uns kein bloßes Lippenbekenntnis ist, sondern gelebte Realität.“

Weiter auf Wachstumskurs – Familienunternehmen mit TOP Perspektiven

Niteflite wächst weiter und bietet als attraktiver Arbeitgeber hervorragende Berufs- und Karriereperspektiven. „Auch wir spüren den Fachkräftemangel. Techniker sind immer gesucht und stark umworben. Daher bilden wir selbst aus und suchen parallel IT-Professionals mit Berufserfahrung“, sagt Susanne Pfister, Geschäftsführerin bei niteflite und zuständig für den Bereich HR. „Als mittelständisches Unternehmen können wir mit einem vielfältigen Aufgabenbereich, kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien punkten. Bei uns wird jeder Mitarbeiter gesehen und ist sind keine anonyme „Nummer“ unter vielen. Wir bieten das Mindset eines Startups kombiniert mit der Sicherheit und Professionalität eines erfolgreichen Unternehmens. Das wird von unseren Mitarbeitern sehr geschätzt“, berichtet Susanne Pfister.

niteflite wurde 2003 von Maximilian Pfister gegründet und hat sich vom klassischen IT-Dienstleister zu einem professionellen Full-Service-Systemhaus für IT-Infrastruktur, IT-Service (Managed Service) und

IT-Sicherheit entwickelt. Das Unternehmen bietet ganzheitliche IT-Lösungen für Unternehmen und übernimmt auf Wunsch ganz oder teilweise die lückenlose, proaktive IT-Betreuung.

Zum Kundenkreis zählen zahlreiche mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

niteflite hat seinen Firmensitz in Weilheim, 50 km südlich von München.

