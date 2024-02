NIQ Deutschland ernennt neuen Consumer Panel Director

Frankfurt, 05. Februar 2024 – NIQ, das weltweit führende Consumer Intelligence Unternehmen, ernennt Stephan Knäble zum Consumer Panel Director für Deutschland. In dieser Funktion wird Stephan Knäble die Wachstumsstrategie des wichtigen Consumer Panel-Geschäfts vorantreiben, in das NIQ stark investiert.

Zusammen mit den Daten aus dem Handelspanel liefert die verbraucherorientierte Sichtweise des NIQ Haushaltspanels den umfassendsten Überblick über das Konsumentenverhalten. Bis Anfang 2025 wird das Haushaltspanel in Deutschland von 20.000 auf 30.000 Panelisten anwachsen.

Stephan Knäble bringt umfangreiche Erfahrung aus 13 Jahren GfK mit. Hier hatte er verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem als Managing Director Germany und Global General Manager. In dieser Funktion leitete er die weltweite Consumer Panel Organisation in 20 Ländern. Zuletzt war er als Strategic Business Consultant für verschiedene internationale Unternehmen tätig.

Stephan Knäble hat seinen Sitz in Hamburg und berichtet an Michael Müller, der erst kürzlich die Rolle des Managing Director NIQ in Deutschland übernommen hat.

Über NIQ

NIQ ist das weltweit führende Consumer Intelligence Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schlossen sich NIQ und GfK zusammen, zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mittels fortgeschrittener Analysen über hochmoderne Plattformen geliefert werden, bietet NIQ das Gesamtbild – the Full View™.

NIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in mehr als 100 Märkten tätig und deckt mehr als 90% der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter NIQ.com.

Firmenkontakt

NielsenIQ

Julia Mayer

West Jackson Boulevard 200

60606 Chicago

+49 89 720 137 – 0



https://nielseniq.com/global/de/

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 20



http://www.elementc.de