NinjaOnes automatisierte Endpunkt-Management-Plattform ist jetzt im Microsoft Azure Marketplace verfügbar

Microsoft Azure-Kunden auf der ganzen Welt erhalten jetzt Zugang zu NinjaOnes automatisierter Endpunkt-Management-Plattform und können folglich von der Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität von Azure profitieren, um die Anwendungsentwicklung voranzutreiben und Geschäftsstrategien zu gestalten.

Austin, TX – 28. Oktober 2025 – NinjaOne®, die Plattform für automatisiertes Endpunkt-Management, gibt heute die Verfügbarkeit seiner automatisierten Endpunkt-Management-Lösung im Microsoft Azure Marketplace bekannt, einem Online-Store, der Anwendungen und Dienste für die Verwendung auf Azure anbietet. NinjaOne-Kunden können jetzt sowohl die Vorteile der produktivitätsfördernden und vertrauenswürdigen Azure-Cloud-Plattform als auch die optimierte Bereitstellung und Verwaltung genießen.

Die meisten Unternehmen verwalten Tausende – in vielen Fällen sogar Zehntausende – von Endpunkten. Drei Viertel (72 %) geben an, mindestens 1.000 Geräte im Einsatz zu haben, und 93 % sagen, dass der typische Mitarbeiter täglich zwei oder mehr Endpunkte verwendet. Diese Vielzahl an nicht zentralisierten Geräten, sowohl verwaltet als auch nicht verwaltet, bildet der Grund für die operativen Herausforderungen, mit denen IT-Teams bei der Aufrechterhaltung der Transparenz, der Durchsetzung von Richtlinien und der Reaktion auf Bedrohungen in Echtzeit konfrontiert sind.*

Die NinjaOne-Plattform automatisiert das Management, Patching und Backup von Endpunkten in Umgebungen jeder Größenordnung, um den Betrieb zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und die Kosten für IT-Teams und Managed Service Provider (MSPs) zu senken. Darüber hinaus vereinfacht die Verfügbarkeit der Lösung im Microsoft Azure Marketplace die Implementierung der Cloud-nativen Plattform von NinjaOne durch Kunden. Dies rationalisiert den IT-Betrieb erheblich und steigert die Produktivität in ihrem Unternehmen.

„IT-Teams und MSPs stehen immer unter Zeitdruck, müssen mit weniger Mitteln mehr erreichen und sich mit dem zunehmenden Tool-Wildwuchs auseinandersetzen“, sagt Rahul Hirani, Chief Product Officer bei NinjaOne. „Die Verfügbarkeit von NinjaOne im Microsoft Azure Marketplace ermöglicht es Unternehmen und IT-Teams, Geräte in Echtzeit effizient zu verwalten, Abläufe zu optimieren und die Produktivität sowie die Effizienz der dezentralisierten und hybriden Belegschaften von heute zu steigern.“

„Microsoft heißt NinjaOne im Azure Marketplace willkommen. Hier können globale Kunden unter Tausenden von Partnerlösungen suchen, diese ausprobieren und kaufen“, so Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Platform bei Microsoft Corp. „Azure Marketplace und vertrauenswürdige Partner wie NinjaOne helfen Kunden, mit weniger Mitteln mehr zu erreichen, indem sie die Effizienz steigern, sicher einkaufen und intelligenter investieren.“

Der Azure Marketplace ist ein Online-Markt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für den Betrieb auf Azure zertifiziert sind. Darüber hinaus verbindet der Azure Marketplace Unternehmen, die innovative cloudbasierte Lösungen suchen, mit Partnern, die sofort einsatzbereite Produkte anbieten.

Erfahren Sie mehr über NinjaOne und testen Sie es jetzt, indem Sie die Seite des Produkts im Azure Marketplace besuchen.

* Enterprise Strategy Group, a division of TechTarget, Enterprise Strategy Group Research Report, The Growing Role of AI in Endpoint Management and Security Convergence, April 2025

Über NinjaOne:

NinjaOne, die automatisierte Endpunkt-Management-Plattform, bietet mehr als 30.000 Kunden in über 130 Ländern Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die cloudnative NinjaOne-Plattform vereinfacht das Endpunktmanagement, das Patchen und die Transparenz für Umgebungen jeder Größe. Sie steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten. NinjaOne ist vom Erfolg seiner Kunden überzeugt und bietet kostenlose und unbegrenzte Einführungs-, Schulungs- und Supportleistungen.

NinjaOne wurde im Gartner Market Guide für Endpunktmanagement-Tools als repräsentativer Anbieter genannt. Außerdem wurde das Unternehmen in der Canalys RMM and PSA Leadership Matrix als Champion ausgezeichnet.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

