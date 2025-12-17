NinjaOne wird in zwei IDC MarketScape-Berichten als Leader ausgezeichnet

NinjaOne®, die Plattform für automatisiertes Endpunkt-Management, verkündet heute, dass das Unternehmen in zwei IDC MarketScape-Berichten als Leader ausgezeichnet wurde:

-Worldwide Unified Endpoint Management Software for Small and Medium Businesses (Dok. Nr. US53003425, Dezember 2025)

-Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management (Dok. Nr. US53002925, Dezember 2025)

Darüber hinaus wurde NinjaOne in zwei weiteren IDC MarketScape-Bewertungen als „Major Player“ eingestuft:

-Worldwide Unified Endpoint Management Software (Dok. Nr. US53003125, Dezember 2025)

-Worldwide Unified Endpoint Management Software for Apple Devices (Dok. Nr. US53003225, Dezember 2025)

NinjaOne bietet IT-Teams und Managed Service Providern (MSPs) umfassende Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über sämtliche Endpunkte. Zusätzlich dazu automatisiert die Plattform das Endpunkt-Management, Patching und Backup in großem Maßstab und trägt damit maßgeblich dazu bei, IT-Betriebsabläufe zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und Kosten nachhaltig zu senken.

Zu den zentralen Stärken, die in den IDC MarketScape-Berichten hervorgehoben wurden, zählen unter anderem:

-„NinjaOne wurde von Grund auf als native SaaS-Plattform konzipiert und ermöglicht dadurch hohe Skalierbarkeit, schnelle Innovation sowie eine nahtlose Unterstützung sowohl für MSP- als auch für mehrmandantenfähige Unternehmens-Umgebungen, ohne die Einschränkungen von Altsystemen, die bei anderen Lösungen häufig anzutreffen sind.“[1]

-„NinjaOne wird insbesondere für seine einfache Implementierung, die intuitive Benutzeroberfläche sowie seine leistungsstarken Automatisierungsfunktionen geschätzt, die richtlinienbasierte Konfiguration, Patch-Management und Fehlerbehebungs-Mechanismen umfassen.“[1]

„IT-Umgebungen werden kontinuierlich dynamischer und komplexer. Daher müssen Teams in der Lage sein, Workflows zu automatisieren, Reibungsverluste zu reduzieren und fundierte Entscheidungen schneller zu treffen“, erklärt Rahul Hirani, Chief Product Officer bei NinjaOne. „Wir sind überzeugt, dass diese MarketScape-Auszeichnungen unser Engagement bestätigen, eine Plattform zu entwickeln, die reale Herausforderungen antizipiert und sich kontinuierlich und konsequent an den Anforderungen unserer Kunden orientiert.“

Aktuelle Neuerungen auf der NinjaOne-Plattform umfassen:

– Patch Intelligence KI: Die Lösung verwendet KI-gestützte Erkenntnisse, um Patch-Prozesse stärker zu automatisieren, Risiken zu reduzieren, den Endpunkt-Schutz zu verbessern und manuelle Aufwände deutlich zu verringern.

– Vereinheitlichtes Schwachstellen- und Patch-Management: Neue Funktionen, die Schwachstellenbewertung und Patch-Management zusammenführen, um Unternehmen eine effektivere Risikominimierung zu ermöglichen.

-Compliance-Zertifizierungen für den öffentlichen Sektor: FedRAMP-, GovRAMP- sowie Texas-RAMP-Autorisierung, die Behörden die sichere und effiziente Modernisierung der IT-Infrastruktur erleichtern.

Weitere Informationen zu NinjaOnes Plattform für automatisiertes Endpunkt-Management finden Sie hier.

1 IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software 2025-2026 Vendor Assessment, Dok. Nr. US53003125, Dezember 2025

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen umfassenden Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu liefern. Die Analyse basiert auf einer fundierten Methodik, die qualitative und quantitative Kriterien kombiniert und die Positionierung der Anbieter in einer übersichtlichen grafischen Darstellung abbildet. IDC MarketScape bietet ein klares Framework, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Darüber hinaus ermöglicht das Framework Technologiekäufern eine ganzheitliche Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über NinjaOne:

NinjaOne, die automatisierte Endpunkt-Management-Plattform, bietet mehr als 30.000 Kunden in über 130 Ländern Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die cloudnative NinjaOne-Plattform vereinfacht das Endpunktmanagement, das Patchen und die Transparenz für Umgebungen jeder Größe. Sie steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten. NinjaOne ist vom Erfolg seiner Kunden überzeugt und bietet kostenlose und unbegrenzte Einführungs-, Schulungs- und Supportleistungen.

NinjaOne wurde im Gartner Market Guide für Endpunktmanagement-Tools als repräsentativer Anbieter genannt. Außerdem wurde das Unternehmen in der Canalys RMM and PSA Leadership Matrix als Champion ausgezeichnet.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

