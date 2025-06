NinjaOne schließt die Übernahme des SaaS-Backup- und Datensicherungs-Marktführers Dropsuite ab

Kunden können durch die Vereinheitlichung von Endpunkt-, Server- und SaaS-Backup sowie E-Mail-Archivierung ihre Resilienz und Produktivität erhöhen

Austin, TX – 2. Juni 2025 – NinjaOne®, die Plattform für automatisiertes Endpunkt-Management, gibt heute den Abschluss der Übernahme von Dropsuite für ca. 270 Millionen US-Dollar bekannt. Mit diesem Erwerb verfolgt NinjaOne das Ziel, Unternehmen beim Zurückgewinnen der verlorenen Produktivität und bei der Minimierung des Ransomware-Risikos zu unterstützen. Mithilfe von Dropsuite können NinjaOne-Kunden Endpunkt-, Server- sowie SaaS-Anwendungs-Backups vereinheitlichen, und dadurch IT-Teams eine zentralisierte Benutzeroberfläche bieten, beziehungsweise verbesserte Produktivität für Mitarbeiter:innen ermöglichen.

Die Zuständigkeiten von IT-Teams erstrecken sich auf Endpunkte, Cloud-Anwendungen, Remote-Geräte und SaaS-Plattformen, aber in vielen Unternehmen sind die Backup-Strategien, -Tools und -Teams noch immer fragmentiert. Dieser unzusammenhängende Ansatz führt zu unnötiger Komplexität und blinden Flecken in IT und Sicherheit. Da die Sicherheitsrisiken zunehmen und die Compliance-Anforderungen steigen, können uneinheitliche Backup- und E-Mail-Archivierungsstrategien die Datenwiederherstellung behindern, den Überblick erschweren, die Produktivität verringern und Unternehmen erheblichen Risiken wie Ransomware-Vorfällen aussetzen.

Mit der Hinzufügung von Dropsuite verfügt NinjaOne nun über eine einheitliche Backup-Suite, die ein sicheres, automatisiertes Backup von Endpunkten, Servern, M365 und Google Workspace sowie eine E-Mail-Archivierung in Echtzeit ermöglicht. Durch die Vereinheitlichung dieser Anwendungsfälle in einer einzigen Plattform vereinfachen Unternehmen jeder Größenordnung die Arbeit für Mitarbeiter:innen sowie IT-Abteilungen und profitieren von robuster Datensicherung, vereinfachten Backup-Workflows und einer verbesserten Sicherheits- und Compliance-Struktur.

„Daten sind überall – Endpunkte, Cloud-Anwendungen, Heimbüros, Remote-Geräte und SaaS-Plattformen. Trotz zunehmender Ransomware-Angriffe haben viele Unternehmen eine fragmentierte Backup-Strategie mit einem Patchwork aus veralteten Endpunkt-Tools, zusätzlichen SaaS-Schutzlösungen und uneinheitlichen Konsolen“, sagt Phil Hochmuth, Program Vice President, Endpoint Management & Enterprise Mobility bei IDC. „Dieser Ansatz führt zu Ineffizienzen sowie blinden Flecken, und erhöht das Risiko von Betriebsausfällen, absichtlichen oder unabsichtlichen Datenverlusten durch menschliches Versagen. Nicht zuletzt wächst auch die Wahrscheinlichkeit von Anwendungsproblemen, unzufriedenen Mitarbeiter:innen und Cyberangriffen.“

„Diese Übernahme ist ein großer Fortschritt in der Art und Weise, wie wir unseren Kunden helfen können, ihre Produktivität zu steigern, ihre Daten zu schützen und ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Durch den Erwerb von Dropsuite erweitern wir nicht nur unser Backup-Angebot, sondern bringen auch ein Team von neuen Ninjas mit, deren Denkweise perfekt mit den Werten von NinjaOne übereinstimmt“, meint Sal Sferlazza, CEO und Mitbegründer von NinjaOne. „Das Engagement von Dropsuite für den Kundenerfolg und die hervorragende Produktqualität wird uns ermöglichen, das Wachstum zu beschleunigen und unsere Kunden besser zu unterstützen. Es ist mir ein Vergnügen, unsere neuen Teammitglieder bei NinjaOne willkommen zu heißen.“

„Dropsuite unterstützt Unternehmen bei der Sicherung ihrer Daten mit einer intuitiven und dennoch leistungsstarken Cloud-Backup-Software. Zusammen mit NinjaOne sind wir noch besser in der Lage, unsere Kunden mit einer integrierten Konsole, die die Sicherung von Endpunkten und SaaS-Anwendungen automatisiert, zu ihrem Erfolg zu begleiten“, sagt Charif El-Ansari, CEO bei Dropsuite. „Wir werden auch weiterhin gemeinsam die größten Herausforderungen unserer Kunden bewältigen.“

Erfahren Sie mehr über NinjaOne Backup hier: https://www.ninjaone.com/de/saas-backup/.

Über NinjaOne:

NinjaOne, die automatisierte Endpunkt-Verwaltungsplattform, bietet mehr als 24.000 Kunden in über 120 Ländern Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die cloudbasierte NinjaOne-Plattform automatisiert die Endpunktverwaltung, das Patchen und die Transparenz für Umgebungen jeder Größe. Sie steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten.

NinjaOne ist auf den Erfolg seiner Kunden ausgerichtet und bietet kostenlose und unbegrenzte Onboarding-, Schulungs- und Supportleistungen.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

