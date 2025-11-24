NinjaOne präsentiert MSP NXT, um Partner beim Aufbau stärkerer und profitablerer Unternehmen zu unterstützen

Konferenz 2026 mit Schwerpunkt auf Weiterbildung und Vernetzung für MSPs

Austin, TX – 24. November 2025 – NinjaOne®, die Plattform für automatisiertes Endpunkt-Management, kündigt heute seine erste, von NinjaOne organisierte Konferenz für Managed Service Provider (MSPs) an: MSP NXT. Die Veranstaltung findet vom 27. bis 29. Oktober 2026 im Marriott Austin Downtown statt. MSP-Führungskräfte dürfen auf der MSP NXT Brancheninnovationen, geschäftliche und technische Schulungen sowie Austausch zur Zusammenarbeit für die Wachstumsförderung des MSP-Marktes erwarten.

„MSP NXT soll ein Umfeld und eine Community schaffen, die MSPs beim Wachstum und Erfolg unterstützt“, sagt Paul Redding, Head of MSP Partnerships bei NinjaOne. „MSPs stehen unter dem Druck, differenzierte Dienstleistungen zu erbringen sowie bessere Kundenergebnisse zu erzielen, und dies oft mit begrenzten Ressourcen. Daher legen wir den Fokus auf eine Veranstaltung, die wertvoll, praxisorientiert und wirklich unterhaltsam ist: Echte Gespräche, greifbare Ergebnisse und konkrete Maßnahmen, die MSPs unmittelbar umsetzen können.“

Bei MSP NXT erwarten die Teilnehmenden Keynotes von Branchenexpert:innen, interaktive Breakout-Sessions sowie praxisnahe Trainings, die konkrete Einblicke und umsetzbare Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität und zur Steigerung der Kundenergebnisse vermitteln. Darüber hinaus erhalten Teilnehmer:innen zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung mit Kolleg:innen und Branchenführern, um Beziehungen aufzubauen, die ihren zukünftigen Erfolg unterstützen.

„NinjaOne hat tiefe Wurzeln in der Unterstützung der MSP-Community und in der Zukunftssicherung für Unternehmen“, so Sal Sferlazza, CEO und Mitbegründer von NinjaOne. „Diese Konferenz ist eine Gelegenheit, die Gemeinschaft zusammenzubringen, um Ideen auszutauschen, voneinander zu lernen und zu diskutieren, was in einer dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Branche als Nächstes ansteht. Mein herzlicher Dank gilt schon jetzt unserer MSP-Community für ihren Beitrag zum Erfolg dieser Veranstaltung. Ich freue mich darauf, sie in Austin zu treffen.“

MSP NXT steht Führungskräften und Techniker:innen aus der ganzen Welt offen. Weitere Informationen sowie Updates und Details zur bevorstehenden Registrierung finden Sie hier.

Über NinjaOne:

NinjaOne, die automatisierte Endpunkt-Management-Plattform, bietet mehr als 30.000 Kunden in über 130 Ländern Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die cloudnative NinjaOne-Plattform vereinfacht das Endpunktmanagement, das Patchen und die Transparenz für Umgebungen jeder Größe. Sie steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten. NinjaOne ist vom Erfolg seiner Kunden überzeugt und bietet kostenlose und unbegrenzte Einführungs-, Schulungs- und Supportleistungen.

NinjaOne wurde im Gartner Market Guide für Endpunktmanagement-Tools als repräsentativer Anbieter genannt. Außerdem wurde das Unternehmen in der Canalys RMM and PSA Leadership Matrix als Champion ausgezeichnet.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

