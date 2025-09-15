NinjaOne jetzt im CrowdStrike Marketplace erhältlich

Durch den einfachen Zugang zu NinjaOne können CrowdStrike-Kunden ihre IT effizienter gestalten und die Produktivität erhöhen

Austin, TX – 15. September 2025 – NinjaOne®, die Plattform für automatisiertes Endpoint-Management, gibt heute auf der Fal.Con 2025 bekannt, dass die NinjaOne-Plattform nun im CrowdStrike Marketplace verfügbar ist – dem zentralen Marktplatz für das Ökosystem der CrowdStrike-kompatiblen Produkte. Damit können Kunden der CrowdStrike Falcon®-Plattform die Cloud-native Lösung von NinjaOne schnell und einfach einsetzen, um das Endpunktmanagement zu automatisieren und die Produktivität ihrer IT-Teams zu steigern.

Die zunehmende Zahl an Endpunkten stellt Unternehmen vor wachsende Herausforderungen bei Effizienz und Sicherheit. IT-Teams brauchen eine effiziente Möglichkeit, Geräte in großem Umfang zu patchen, zu sichern und zu verwalten – ohne Mehraufwand oder Mehrkosten.

Mit NinjaOne wird das Endpoint-Management automatisiert – IT-Teams und Managed Service Provider sparen Zeit, senken Kosten und sorgen für optimal funktionierende Geräte. Über den CrowdStrike Marketplace erhalten Falcon-Kunden direkten Zugang zu NinjaOne – für eine erprobte IT-Automatisierung, die ihre Endpoint-Sicherheitsinvestitionen perfekt unterstützt.

„Unser Ziel ist seit jeher, Kunden dabei zu unterstützen, ihre IT zu vereinfachen und die Resilienz ihrer Endpunkte zu stärken“, sagt Erzan Uygur, VP Business and Corporate Development bei NinjaOne. „Indem wir Teil des CrowdStrike Marketplace sind, machen wir es Kunden leichter, NinjaOnes automatisiertes Endpoint-Management gemeinsam mit Falcon zu nutzen – für mehr Effizienz, höhere Produktivität und bessere Sicherheitsresultate.“

Mit dieser Ankündigung wird die umfassende CrowdStrike-NinjaOne-Partnerschaft weiter gestärkt. Gemeinsam vereinen NinjaOnes marktführendes Endpoint-Management und die KI-native CrowdStrike-Falcon-Plattform mit ihrem führenden Endpoint-Schutz komplementäre Stärken, die Unternehmen befähigen, Angriffe schneller zu erkennen, zu analysieren und zu stoppen – und zugleich die Kluft zwischen IT- und Sicherheitsteams zu schließen.

Die NinjaOne-Plattform kann ab heute bequem über den CrowdStrike Marketplace erworben werden: https://marketplace.crowdstrike.com/listings/ninjaone-endpoint-management/ . Details zur Partnerschaft stehen Ihnen hier zur Verfügung: https://www.ninjaone.com/press/crowdstrike-partnership/ .

Über NinjaOne:

NinjaOne, die automatisierte Endpunkt-Management-Plattform, bietet mehr als 30.000 Kunden in über 130 Ländern Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die cloudnative NinjaOne-Plattform vereinfacht das Endpunktmanagement, das Patchen und die Transparenz für Umgebungen jeder Größe. Sie steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten. NinjaOne ist vom Erfolg seiner Kunden überzeugt und bietet kostenlose und unbegrenzte Einführungs-, Schulungs- und Supportleistungen.

NinjaOne wurde im Gartner Market Guide für Endpunktmanagement-Tools als repräsentativer Anbieter genannt. Außerdem wurde das Unternehmen in der Canalys RMM and PSA Leadership Matrix als Champion ausgezeichnet.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

