NinjaOne gewinnt den SC Award für den besten Kundenservice

Die Anerkennung unterstreicht NinjaOnes Investition in und fortlaufendes Engagement für den Erfolg der Kunden

Berlin, 1. Oktober 2024 – NinjaOne, eine führende IT-Plattform für Endpunktverwaltung, Sicherheit und Transparenz, gibt heute bekannt, dass sie den SC Award für den besten Kundenservice gewonnen hat. Die SC Awards würdigen Lösungen, Organisationen und Einzelpersonen, die herausragende Leistungen bei der Förderung der Sicherheit von Informationssystemen erbracht haben. Die Auszeichnung unterstreicht NinjaOnes Engagement, den Erfolg der Kunden über alle anderen Prioritäten zu stellen, sowie den Gesamteinfluss von NinjaOne bei der Automatisierung der Endpunktverwaltung.

NinjaOne hat eine ausgeprägte Leidenschaft für den Kundenerfolg, was durch eine Kundenzufriedenheitsrate (CSAT) von 98 Prozent belegt wird. Um den bestmöglichen Kundenservice zu bieten, investiert das Unternehmen das Zwei- bis Vierfache dessen, was ein typisches B2B-SaaS-Unternehmen in den Support investiert.Diese Investition ermöglicht es NinjaOne, für jeden Kunden kostenlose und unbegrenzte Schulungen, Einarbeitungen und personalisierten Support anzubieten. Im Durchschnitt hat das Unternehmen eine Support-Antwortzeit von unter 30 Minuten. Darüber hinaus arbeiten die Produktmanager von NinjaOne gemeinsam mit den Kunden an der Entwicklung einer Produkt-Roadmap zur Lösung aktueller und zukünftiger Herausforderungen, die sie extern im Detail veröffentlichen.

„Seit unseren Anfängen betrachten wir es als absolut entscheidend für unseren Erfolg, außergewöhnliche Interaktionen mit unseren Kunden zu ermöglichen. Dieses einfache Konzept hat es uns erlaubt, einen ganzheitlicheren und beratenden Ansatz in der Kundenbetreuung zu verfolgen, anstatt die herkömmliche transaktionale Erfahrung, die in vielen anderen Organisationen üblich ist“, sagt Michael Shelton, SVP of Strategy bei NinjaOne. „Wir fühlen uns geehrt und sind tief dankbar, diese Anerkennung für den besten Kundenservice von den SC Awards zu erhalten. Ich möchte unserem Team für ihr unermüdliches Engagement für Exzellenz danken und unseren Kunden, dass sie mit uns zusammenarbeiten und uns wertvolles Feedback geben, wie wir weiterhin erstklassigen Support bieten können. Wir werden uns für immer dem Motto verpflichtet fühlen, „transformative, nicht transaktionale“ Interaktionen zu bieten und die schwierigsten Aspekte der IT zu vereinfachen.“

„Diese Preisträger repräsentieren das Beste, was die Cybersecurity-Community zu bieten hat“, so Tom Spring, Editorial Director bei SC Media. „Jeder Gewinner hat gezeigt, dass er sich für den Fortschritt der Branche mit zukunftsorientierten Lösungen einsetzt und in der Lage ist, sich neuen Herausforderungen anzupassen. Ihre Beiträge tragen dazu bei, den Fortschritt bei der Sicherung unserer digitalen Umgebungen voranzutreiben.“

NinjaOne erhöht die Produktivität, reduziert Risiken und senkt die Kosten für Kunden mit automatisierter Endpunktverwaltung. Das Unternehmen wurde in acht Kategorien, darunter Endpunktverwaltung, RMM, MDM, und Patch-Management, als die am besten bewertete Software auf G2 ausgezeichnet.

Erfahren Sie hier mehr über NinjaOnes Ansatz zum Kundensupport: https://www.scmagazine.com/news/sc-award-winners-2024-ninjaone-best-customer-service.

Über NinjaOne:

NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aufgaben der IT und bietet mehr als 17.000 IT-Teams Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte. Die NinjaOne-Plattform steigert nachweislich die Produktivität und reduziert gleichzeitig Risiken und IT-Kosten. NinjaOne ist durchgängig die Nummer 1 für seinen herausragenden Support und ist die am besten bewertete Software auf G2 in sieben Kategorien, einschließlich Endpunktmanagement, Fernüberwachung und -verwaltung sowie Patch-Management.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.ninjaone.com/de/

