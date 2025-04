NinjaOne ernennt John Sapone zum Chief Revenue Officer

Austin, TX – 2. April 2025 – NinjaOne®, die Plattform für automatisiertes Endpunkt-Management, gibt heute die Ernennung von John Sapone zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Sapone leitete in den letzten 20 Jahren Revenue-Teams in wachstumsstarken Unternehmen, wie zum Beispiel Snowflake, ServiceNow, Data Domain und Nimble Storage. Bei NinjaOne wird er als Leader der globalen Revenue-Teams wirken, um das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben und den Kundenerfolg zu steigern. Dean Yeck wird in die Rolle des Chief Commercial Officer wechseln.

Vor seiner Position bei NinjaOne leitete Sapone einige der erfolgreichsten Vertriebsteams mit hohem Wachstum in der Geschichte der Enterprise-Technologie. Zuletzt leitete Sapone als Senior Vice President of Sales bei Snowflake ein Team von Hunderten von Mitarbeiter:innen, die das Unternehmen von 1 Milliarde Dollar auf 4 Milliarden Dollar Umsatz brachten. Als VP of Sales for Commercial and Emerging Markets bei ServiceNow wurde Sapone mit dem Aufbau einer neuen Geschäftseinheit betraut, die einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar erzielte. Vor ServiceNow war Sapone in Führungspositionen im Bereich Revenue bei einer Reihe von Unternehmen tätig, die noch nicht an der Börse notiert waren, die aber ein hohes Wachstumspotenzial aufwiesen. Unter anderem hat er als VP of Sales bei Nimble Storage gewirkt, wo er dem Unternehmen zu einem erfolgreichen Börsengang verhalf. Darüber hinaus war er als VP of Sales bei Data Domain tätig, das heute zu Dell EMC gehört.

„NinjaOne hat den Markt für Endpunkt-Management komplett verändert und wir wachsen mit Bedacht, um die Bedürfnisse unserer Kunden weiterhin zu übertreffen“, meint Sal Sferlazza, CEO und Mitbegründer von NinjaOne. „Johns Führungsqualitäten und sein fundiertes Fachwissen, das er bei ServiceNow, Snowflake und anderen führenden Unternehmen erworben hat, sind perfekt für NinjaOne und werden uns helfen, die Produktivität zu steigern, Risiken zu reduzieren und die IT-Kosten für unsere bestehenden und zukünftigen Kunden zu senken. Dean Yeck hat ein erstklassiges Vertriebsteam aufgebaut, und als Chief Commercial Officer wird er eng mit John zusammenarbeiten, um den Schwung des Unternehmens weiter auszubauen.“

„Die Gelegenheit bei NinjaOne ist mit keiner anderen zu vergleichen, die sich in meiner Karriere ergeben hat. Die Anzahl der Endpunkte, mit denen Unternehmen ihren Betrieb vorantreiben, steigt rasant an. Das bedeutet, dass die Automatisierung des Endpunkt-Managements noch nie so wichtig war wie heute“, so Sapone. „Die von den Gründern geführte, leidenschaftliche Unternehmenskultur und das unübertroffene Engagement für den Kundenerfolg sind klare Unterscheidungsmerkmale für NinjaOne. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Ninja-Kolleg:innen und unseren Partnern, um unseren Kunden zu helfen, profitabler, produktiver, sicherer und effizienter zu werden.“

Sapones Ernennung folgt auf die Bekanntgabe durch NinjaOne einer Bewertung von 5 Milliarden Dollar und einer Erweiterung der Serie-C-Finanzierung um 500 Millionen Dollar. Dadurch wird der Bereich Forschung und Entwicklung vorangetrieben, der sich auf autonomes Endpunkt-Management und Patching, beziehungsweise auf Schwachstellenbehebung und erweiterte IT-Anwendungsfälle konzentriert, und so die Erfahrungen von Mitarbeiter:innen mit Geräten verbessert.

NinjaOne stellt weltweit in allen Abteilungen neue Mitarbeiter:innen ein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ninjaone.com/de/stellenangebote/

Über NinjaOne:

NinjaOne, die automatisierte Endpunkt-Verwaltungsplattform, bietet mehr als 24.000 Kunden in über 120 Ländern Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte.

Die cloudbasierte NinjaOne-Plattform automatisiert die Endpunktverwaltung, das Patchen und die Transparenz für Umgebungen jeder Größe. Sie steigert nachweislich die Produktivität, reduziert Sicherheitsrisiken und senkt die Kosten.

NinjaOne ist auf den Erfolg seiner Kunden ausgerichtet und bietet kostenlose und unbegrenzte Onboarding-, Schulungs- und Supportleistungen.

Testen Sie NinjaOne kostenlos unter https://www.ninjaone.com/freetrialform/

Firmenkontakt

NinjaOne

NinjaOne Pressestelle

Alexanderstraße 1

10178 Berlin

+49 30-76758700



https://www.ninjaone.com/de/

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

0899938870



http://www.hbi.de

