Nimm den Druck raus! Die PlusPerfekt Edition für Curvy & Plussize Frauen

Die neue PlusPerfekt Edition liegt bereit. Eine wundervolle Gelegenheit es sich mit einem Tee oder Kaffee bequem zu machen und genussvoll im Magazin zu schmökern.

Wohl wissend, wie wichtig Auszeiten sind, verirrt man sich nur zu oft – durch vermeintliche Dringlichkeiten – bis in die späten Abendstunden im Home Office in seine Arbeit am PC. Doch was für viele noch OK oder gar powerful ist, kann für Dich schon einen Schritt darüber sein. Selbstliebe fängt nicht bei der Optik an. „Nimm den Druck raus“ lautet deshalb das Motto der Edition.

> Von Anspannung & Entspannung, Trend Looks, Exklusiv-Interviews & mehr

Stressigen Situationen können wir besser begegnen, wenn wir wie Wasser mäandrieren, statt starr auf Konfrontation zu gehen. „Alles im Fluss“ ist deshalb die eindeutig zweideutige Message unserer ersten Modestrecke mit Styles für Curvys und Plus Size Frauen. Eine Hommage an den britischen Designer Alexander McQueen ist unser Curvy Fashion Spread „Bold Silhouette“. Wie chic und zeitgemäß schnöselig-biedere Looks aussehen können, zeigen wir Dir in „The New Preppy“ ab Seite 44.

Mit der sympathischen RTL-Moderatorin Leonie Koch sprach PlusPerfekt über Diversity in der deutschen Fernsehlandschaft und warum man sich selbst an die erste Stelle setzen sollte. „Dumm herum sind alle schlau“, weiß Werbe-Ikone und Unternehmerin Verona Pooth. Sie verriet, dass sie sich noch lange nicht korrigiert, nur weil die Anderen das von ihr erwarten. Über Haarausfall, wahrlich ein Albtraum für Frauen (und auch so manchem Mann), sprach die Redaktion mit Model Marie Amiere. Die Top 5 Reiseziele für Deine Auszeit hat Reise-Expertin Michaela recherchiert. Alles in allem 146 prall gefüllte Seiten mit Style-Guide, Know-How, Beauty- und Buchtipps und vielem, vielem mehr.

> Limitiert & Handsigniert

Alle über den PlusPerfekt-Shop erhältlichen Print-Exemplare wurden nummeriert und von den Herausgeberinnen handsigniert. Eine Tradition, die Christine und Ann-Christin Scharf gerne fortsetzen um so die Edition noch persönlicher zu gestalten.

Die PlusPerfekt Edition gibt es als Printmagazin, eMagazin und als exklusives Premium-Package mit DEODOC Daily Intimate Wash, KLAPP Beauty Time Power-Concentrate-Set und REVITALASH Advanced Eyelash Conditioner. Perfekt als Geschenk für Dich, Deine beste Freundin oder Lieblingskolleg|in oder auch schon als Präsent zu Weihnachten.

So, jetzt wird es Zeit fürs Sofa. Die Kuschelsocken anziehen, eine Tasse Tee oder Kaffee einschenken und die neue Edition lesen. Die Redaktion wünscht viele entspannende Momente und spannende Erkenntnisse mit der neuen PlusPerfekt Edition.

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

