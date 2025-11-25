Niklas.Shrn bei Rtl
Influencer Niklas.shrn beim 30. RTL-Spendenmarathon an der Seite von Joey Kelly
Der erfolgreiche Content-Creator Niklas.shrn, der auf Instagram mittlerweile über eine Million Follower erreicht, war in diesem Jahr Teil eines ganz besonderen Events: Joey Kelly lud ihn persönlich zum RTL-Spendenmarathon 2025 ein.
Der RTL-Spendenmarathon ist Deutschlands längste Charity-Live-Sendung und findet jährlich statt, um Spenden für ausgewählte Kinderhilfsprojekte zu sammeln. 24 Stunden lang engagieren sich Prominente, Sportler und Influencer, um gemeinsam möglichst viele Spenden zu generieren.
2025 war ein doppeltes Jubiläumsjahr:
30 Jahre RTL-Spendenmarathon und 20 Jahre Joey Kelly, der seit zwei Jahrzehnten jedes Jahr eine außergewöhnliche sportliche Herausforderung meistert, um Aufmerksamkeit für die gute Sache zu schaffen.
Gemeinsam mit Joey Kelly stellte sich Niklas.shrn in diesem Jahr dem anspruchsvollen Parkour, der traditionell als sportliches Highlight des Spendenmarathons gilt.
Mit großem Einsatz, Teamgeist und sichtbarer Begeisterung meisterte das Duo die Challenge und motivierte damit zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spenden.
Am Freitag unterstützte Niklas.shrn außerdem das Spendentelefon, wo er live Anrufe entgegennahm und direkt mit Spenderinnen und Spendern sprach.
Sein Engagement sorgte bei Fans und Zuschauerinnen gleichermaßen für große Aufmerksamkeit und positive Resonanz.
Mit seinem Einsatz beim Jubiläums-Spendenmarathon setzte Niklas.shrn ein starkes Zeichen für soziale Verantwortung – und zeigte, wie Influencer ihre Reichweite wirkungsvoll für den guten Zweck nutzen können.
Influencer niklas.shrn
Firmenkontakt
Uniquedrive
Niklas Silberhorn
hasenbuck 10
91174 Spalt
0163/5319178
http://unique-drive.de
Pressekontakt
Uniquedrive influencer
Niklas Fiedler
Hasenbuck 10
91174 Spalt
0163/5319178
http://unique-drive.de
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.