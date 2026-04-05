„Niemand baut dein Leben für dich“ – Interview mit Frank Heister

Herr Heister, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: Was war der härteste Abschnitt?

Ganz klar die Zeit, in der gesundheitlich, finanziell und persönlich fast alles gleichzeitig zusammengebrochen ist. Ich habe Phasen erlebt, in denen ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ich war an Punkten, an denen ich körperlich komplett angeschlagen war, sogar im Rollstuhl saß und innerlich wusste: Wenn du jetzt nicht selbst die Richtung änderst, übernimmt das Leben für dich. Solche Momente machen etwas mit einem. Sie nehmen dir jede Illusion und zwingen dich, ehrlich auf dich selbst zu schauen.

Sie hatten keinen Schulabschluss und keine klassische Ausbildung. War das für Sie eher Belastung oder Antrieb?

Beides. Natürlich macht es etwas mit dir, wenn du merkst, dass du in ein System nicht richtig hineinpasst. Aber genau daraus wurde später mein Antrieb. Ich musste sehr früh lernen, Dinge praktisch zu verstehen, statt nur theoretisch darüber zu reden. Ich glaube, das hat meinen Blick auf Unternehmertum stark geprägt: nicht warten, bis dir jemand eine Erlaubnis gibt, sondern anfangen, Verantwortung zu übernehmen.

Sie waren unter anderem LKW-Fahrer im Fernverkehr. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?

Mehr, als viele denken. Als Fernfahrer lernst du Disziplin, Ausdauer und Eigenverantwortung. Du bist viel allein, du musst funktionieren, du musst Entscheidungen treffen und du darfst dich nicht ständig ablenken lassen. Diese Zeit hat mich mental abgehärtet. Rückblickend war sie für mich eine Schule des Lebens.

Seit wann wussten Sie, dass Sie Unternehmer werden wollen?

Das Interessante ist: Ich habe das nie romantisch geplant. Ich habe irgendwann einfach verstanden, dass ich mein Leben nicht nach den Regeln anderer aufbauen kann. Unternehmertum war für mich am Anfang kein Lifestyle, sondern eine Notwendigkeit. Später wurde daraus eine echte Leidenschaft, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht nur mein eigenes Leben verändern kann, sondern auch das anderer Menschen.

2014 war für Sie offenbar ein Schlüsseljahr. Warum?

Weil sich in diesem Jahr vieles verdichtet hat. Ich habe erstmals ein fünfstelliges Monatseinkommen erreicht und gemerkt, dass meine Systeme funktionieren. In dieser Zeit entstand auch die Frank Heister Akademie. Gleichzeitig wurde ich in meiner damaligen Vertriebsstruktur international sichtbar; Platz 27 weltweit, Nummer 1 in Europa. Das war kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Vorarbeit.

Was war der größte Unterschied zwischen dem Mann von damals und dem Unternehmer von heute?

Früher habe ich viel aus dem Überlebensmodus heraus gehandelt. Heute handle ich strategischer. Ich denke langfristiger, internationaler und stärker in Marken, Systemen und Strukturen. Früher ging es darum, irgendwie nach vorne zu kommen. Heute geht es darum, Dinge so aufzubauen, dass sie Bestand haben – für Unternehmen, für Familien, für Menschen, die sich etwas Eigenes schaffen wollen.

Ihre Marke ist stark mit Personal Branding verbunden. Warum ist das für Sie so wichtig?

Weil wir in einer Zeit leben, in der Sichtbarkeit Vertrauen schafft. Viele Menschen haben gute Produkte, gute Ideen und gute Absichten – aber niemand nimmt sie wahr. Eine starke Marke macht aus Leistung Wirkung. Ich sage oft: Es reicht nicht, gut zu sein, du musst klar erkennbar sein. Genau deshalb coache ich Menschen in Personal Branding, Vertrieb, Verkauf, Social Media und Markenaufbau.

Kritiker sagen, viele Business-Marken würden vor allem Inszenierung betreiben. Was entgegnen Sie?

Inszenierung ohne Substanz hält nicht lange. Aber Substanz ohne Sichtbarkeit bleibt oft unsichtbar. Die Wahrheit liegt in der Verbindung aus beidem. Ich finde es völlig legitim, eine starke Marke aufzubauen – solange dahinter Ergebnisse, Erfahrung und echte Arbeit stehen. Am Ende entscheidet nicht das Foto oder der Slogan, sondern das, was du bei Menschen und Unternehmen tatsächlich bewirkst.

Sie leben heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was bedeutet dieser Standort für Sie?

Für mich ist das kein Zufall, sondern eine strategische Entscheidung. Die Emirate stehen für Internationalität, Dynamik und Zukunftsorientierung. Dubai ist Teil meines unternehmerischen Modells: international, skalierbar, wachstumsorientiert. Gleichzeitig habe ich in Fujairah ein Umfeld geschaffen, das für meine Familie, meine Tiere und meine Arbeit passt. Ich wollte einen Ort, an dem Leistung und Lebensqualität zusammenkommen.

Welche Rolle spielt Ihre Familie in Ihrem Leben?

Eine große! Unternehmertum ist wichtig, aber es ist nicht alles. Familie erdet dich. Kinder holen dich sofort aus jeder künstlichen Business-Blase zurück. Und Tiere bringen dich in einen anderen Rhythmus. Ich lebe bewusst in einer Umgebung, in der nicht nur Zahlen zählen, sondern auch Loyalität, Verantwortung und Ruhe. Das passt zu meinem heutigen Branding und zu dem Leben, das ich mir aufgebaut habe.

Sie haben mit bekannten Persönlichkeiten aus Sport und Unternehmertum gearbeitet. Was lernt man in solchen Begegnungen?

Dass Erfolg auf höchstem Niveau fast immer dieselben Grundmuster hat: Disziplin, Fokus, Belastbarkeit und ein sehr klares Verständnis der eigenen Rolle. Das gilt für alle, mit denen ich zusammen gearbeitet habe: Ob Oliver Kahn, Jochen Schweizer, Joey Kelly, Max Kruse oder Ronaldinho. Solche Begegnungen bestätigen dir, dass Spitzenleistung nie zufällig ist. Sie ist fast immer das Resultat aus Struktur und Wiederholung.

Was ist heute Ihre eigentliche Mission?

Menschen zu zeigen, dass sie mehr Einfluss auf ihr Leben haben, als sie glauben. Nicht jeder muss mein Leben leben, nicht jeder muss Unternehmer werden. Aber jeder sollte verstehen, dass Abhängigkeit kein Naturgesetz ist. Wenn du lernst, dich zu positionieren, zu verkaufen, eine Marke aufzubauen und Verantwortung zu tragen, kannst du dir ein anderes Leben erschaffen. Genau darum geht es mir heute: Menschen nicht nur zu motivieren, sondern sie in die Lage zu versetzen, sich selbst neu aufzubauen.

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