NICO Europe präsentiert Neuheiten auf der Nürnberger Spielwarenmesse

Neues Feuerwerk und trendige Partyartikel für die Saison 2023

Berlin, 16. Februar 2023 – Willkommen in der Welt des Feuerwerks 2023! NICO Europe hat auf der wichtigsten Leitmesse für Party- und Feuerwerksartikel, der Spielwarenmesse in Nürnberg, die Neuheiten für die kommende Saison vorgestellt. Außerdem wurden die neuen Sortimentskataloge präsentiert.

Neben dem Fokus auf neue KAT F1 Artikel wurde auch das KAT F2 Sortiment durch Vulkane und exklusive Römische Lichterbündel erweitert. Die NICO Green Line ist die Brücke zwischen Umwelt und Feuerwerk und wurde auf insgesamt 21 Feuerwerksartikel erweitert! Diese Artikel begeistern durch eine Farbenpracht, die dem bisher bekannten Feuerwerk in nichts nachsteht und Freude und Spaß für die ganze Familie am Silvesterabend garantiert.

Dieses Jahr können sich Kunden auf zwei neue große Batterien im NICO Sortiment freuen. Die Delta Fire B36-77 mit 36 Schuss, die wechselnd geschossen werden und mit goldenen Feuertöpfen und Leuchtsternen aufsteigen. Anschließend verwandelt sich der Effekt zu Brokat-Kronen, Time-Rain-Effekten, farbigen Blinksternen oder umherschwirrenden Stern-Würmern. Das Finale der Batterie begeistert mit einer Wand aus Gold-Chrysanthemen-Effekten.

Eine weitere Neuheit ist die Batterie Wild Cowboy Sam – mit dem höchstmöglichen NEM im KAT F2 Bereich – ein absoluter Kracher! Diese große 20 Schuss-Batterie schießt nacheinander golden aufsteigende Leuchtsterne, mit einer anschließenden, lautstarken Zerlegung zu breiten Brokatkronen-Effekten mit großen, bunten Dahlien-Sternen und einem 4 Schuss-Finale.

Außerdem wurden drei neue, wunderschöne und edle Feuerwerksbatterien vorgestellt. Die Double Power Batterie mit 11 Schuss und Knatterstern-Feuertöpfen, The Wild Hunt mit 36 Schuss und einem geisterhaften Heulton und der Goldkäfer, eine Finalbatterie mit 36 schnell geschossenen Goldkäfer-Effekten .

Das ganzjährige Sortiment von NICO reicht vom klassischen Kinderfeuerwerk bis hin zu größeren, umfangreicheren Displays für den Handel. Im NICO Ganzjahreskatalog ist eine große Auswahl an neuem Kinder- und Jugendfeuerwerk, Confetti-Shootern, Partyartikeln, Wunderkerzen, Knallbonbons und Wachsfackeln zu finden. Es wurden zahlreiche neue Zaubersterne entwickelt, z.B. mit Gold sprühenden Sternen oder im bunten Farbmix. Ein ganz besonderer Zauberstern ist das Highlight der Serie – er spielt die Melodie von Happy Birthday nach dem Anzünden!

Ein weiteres Highlight sind die neuen NICO Paper Streamer mit weißen oder bunten Luftschlangen und die Konfetti-Knallbonbons. Diese Artikel eignen sich für den Gastronomiebereich, Hochzeiten und Events.

Im Silvesterkatalog gibt es spektakuläre Effekte und eine große Auswahl an Premium Feuerwerksbatterien zu entdecken. Für Feuerwerksliebhaber gibt es eine Vielzahl von Single Rows, Raketen, Vulkanen und neuen Green Line Artikeln. Das Feuerwerks-Sortiment der NICO ist sehr breit gefächert. Die exklusive Auswahl an klassischem Feuerwerk und Pyrotechnik garantiert einen besonderen Glanz für jede Silvester-Veranstaltung.

VIDEOS ZU FEUERWERKSBATTERIEN „The Wild Hunt “ ( https://youtu.be/_x_-XqoBAVI); „Double Power“ ( https://youtu.be/sf1xUuYYSfk); „Wild Cowboy Sam“ ( https://youtu.be/C_7iMedHEx8) und FINALBATTERIE „Goldkäfer “ ( https://youtu.be/DoMn9kH_ZIw) ©NICO Europe GmbH

ÜBER NICO EUROPE

Die NICO Europe GmbH blickt auf über 100 Jahre Markterfahrung in der Feuerwerksbranche zurück und zählt zu den führenden Anbietern für Pyrotechnik in Deutschland. Das Geschäft besteht aus drei komplementären Säulen: dem Handel mit Silvester- und Großfeuerwerk sowie dem Inszenieren von Feuerwerken. Das Feuerwerker-Team der NICO Europe gestaltet und inszeniert seit Jahrzehnten Höhen-, Indoor- und Bühnenfeuerwerke sowie pyrotechnische Spezialeffekte auf höchstem Niveau – deutschlandweit und international. Dabei werden Farben und Formen perfekt miteinander arrangiert und auf musikalische Klänge abgestimmt. Das Team begeistert jedes Jahr Hunderttausende Zuschauer mit Inszenierungen, beispielsweise alljährlich bei dem japanischen Feuerwerk mit der Firma Hokuriku Kako in Düsseldorf, Rhein in Flammen mit dem Abschlussfeuerwerk in Koblenz sowie internationalen Festivals unter anderem auf den Philippinen sowie in China und Kanada.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nico-europe.com

PRESSEKONTAKT NICO EUROPE

Nicolas Kandler

Telefon: +49 (30) 720 080 13

E-Mail: n.kandler@nico-europe.com

TikTok: @nicofeuerwerk

Instagram: @ nico_feuerwerk.europe

Facebook: fb.me/nicoeuropecom

Kontakt

NICO Europe GmbH

Nicolas Kandler

Rigistraße 8-10

12277 Berlin

+49 (30) 720 080 13

n.kandler@nico-europe.com

https://www.nico-europe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.