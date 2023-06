Nichtrauchen mit Tiefenhypnose | Dr. Elmar Basse

Raucherentwöhnung mit Hypnose bei Dr. phil. Elmar Basse in der Praxis für Hypnose Hamburg

Viele Menschen haben den dringenden Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören, weiß der Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, stellen aber immer wieder fest, dass sie nicht zum Erfolg gelangen. Eine naheliegende Erklärung, die sie sich nicht selten selbst dafür geben, ist dann diejenige, dass sie nicht willensstark genug seien. Das scheint ihnen gerade auch deshalb naheliegend zu sein, so Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, weil sie ja andere Leute sehen, die es allein mit ihrer Willenskraft geschafft haben und die nicht selten sich etwas darauf zugutehalten und andere, die noch mit dem Nichtrauchen kämpfen, ermuntern, es einfach so wie sie zu machen: also die Entscheidung zu treffen, aufzuhören, und es dann einfach „durchzuziehen“.

Sich mit anderen zu vergleichen oder von sich auf andere zu schließen führt aber laut Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg nicht selten in die Irre. Denn jeder Mensch hat seine eigenen Bedingungen, die ihm nicht einfach zur Verfügung stehen, So kann es laut Elmar Basse zum Beispiel so sein, dass ein „willensstarker“ Mensch vielleicht sich gerade, als er mit dem Rauchen aufhörte, in einer Lebensphase oder Lebenssituation befand, in der es ihm leichtfiel aufzuhören. Nicht wenige fangen später wieder an und stellen dann fest, dass sich der frühere Erfolg nicht in dieser Form wiederholen lässt. Dann gibt es beispielsweise auch Raucher und Raucherinnen, die entweder gar keine ausgeprägten Suchtcharaktere sind, so erläutert es Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, oder, wenn sie doch welche sind, anderen Süchten nachgehen, die sie aber dann nicht thematisieren, wenn sie aufs Rauchen angesprochen werden.

Es kann aber eben auch sein, so Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, dass der betreffende „willensstarke“ Mensch zwar ein Raucher war und vielleicht sogar einen recht hohen Zigarettenkonsum hatte, dass er sich das Rauchen aber eben einfach angewöhnt hat, ohne wirklich ein Suchtcharakter zu sein, der die betreffende Droge braucht. Es handelt sich für diesen Menschen dann auch nicht wirklich um eine Abhängigkeit, wenn kein süchtiges Verlangen vorliegt, und Angewohnheiten lassen sich viel leichter ablegen als Süchte.

Für die Befreiung vom Rauchen ist der Vergleich mit anderen Menschen und die „Selbstanklage“ eher kontraproduktiv, davon ist Elmar Basse überzeugt. Mittels einer Hypnosebehandlung können viele Menschen sich tatsächlich vom Rauchen befreien, auch wenn sie lange Jahre sehr intensiv geraucht haben. Denn die Hypnose, wie Elmar Basse sie in seiner Praxis für Hypnose Hamburg anwendet, setzt nicht an der bewussten Willenskraft, sondern den Heilkräften des Unbewussten an.

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. phil. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet der Heilpraktiker für Psychotherapie Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

